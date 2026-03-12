Ferrari onthult Amalfi Spider

De softtop opent in 13,5 seconden en kan onderweg worden bediend bij snelheden tot 60 km/u. In opgevouwen toestand maximaliseert de compacte verpakking (220 mm dik) de bagagecapaciteit, met 255 liter bij een gesloten dak en 172 liter met een geopend dak, in een indeling die geschikt is voor zowel dagelijks gebruik als weekendtrips.

Akoestische en thermische isolatie wordt geboden door een vijflaagse stof die geluiddemping en warmte-isolatie levert die vergelijkbaar zou zijn met die van een inklapbare Ferrari hardtop (RHT), waardoor inzittenden de kwaliteit van het softtopmateriaal zelfs kunnen waarderen wanneer ze met het dak open rijden.

Net als de Ferrari Amalfi heeft het interieur van de Amalfi Spider een indeling met twee cockpits en een doorontwikkelde interface tussen bestuurder en auto. Belangrijke elementen zijn het stuurwiel met fysieke knoppen, de terugkeer van de startknop, het geïntegreerde centrale scherm en bedieningselementen die zijn ontworpen voor natuurlijke interactie, zelfs tijdens dynamische ritten. De 2+ configuratie vergroot de praktische bruikbaarheid van de spider, met achterstoelen die geschikt zijn om met kinderen te reizen of om de laadcapaciteit te vergroten. Een geïntegreerde winddeflector die in de rugleuning van de achterbank is ingebouwd en met een druk op de knop wordt bediend, verbetert het comfort door turbulentie tijdens open rijden te verminderen.

Het design van de auto is gebaseerd op een vloeiende, minimalistische benadering, met duidelijk omlijnde volumes en strakke oppervlakken die moderniteit en dynamiek uitstralen. De voorkant wordt gedefinieerd door een grote luchtinlaat en een lange, indrukwekkende motorkap die plaats biedt aan de 640 pk sterke V8 met turbo. Aan de achterzijde draagt de geïntegreerde actieve spoiler bij aan de stabiliteit op hoge snelheden.