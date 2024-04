Hybrides van DS krijgen geofencing

Op de E-TENSE plug-in hybride aandrijflijnen van DS 4, DS 7 en DS 9 maakt Geofencing het mogelijk om het gebruik van verschillende energiebronnen te optimaliseren om de milieu-impact te verminderen. Bij het naderen van een LEZ wordt de bestuurder gewaarschuwd, waarna automatisch de EV-modus wordt ingeschakeld als de auto zich werkelijk in de LEZ begeeft, mits voldoende energie in de batterij beschikbaar is.

Op de wegenkaart van het Connected Navigation-systeem wordt de LEZ in het groen en met een icoon gemarkeerd. In Europa worden geleidelijk aan steeds meer lage-emissiezones ingevoerd, waaronder in Frankrijk waar inmiddels al twaalf zones van kracht zijn.

De Geofencing-dienst van DS Automobiles is beschikbaar op DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE en DS 9 E-TENSE met DS IRIS SYSTEM. Er is ook een passieve modus beschikbaar voor de benzine- en hybridevarianten van DS Automobiles om bestuurders te waarschuwen voor een naderende LEZ, waarbij een alternatieve route wordt voorgesteld als de reis door het betreffende gebied gaat.

De Geofencing-dienst maakt deel uit van de update van Connected Navigation, inbegrepen in het Connect Plus Pack. Dit pakket omvat ook de ChatGPT-functie met IRIS spraakherkenning, (E-)Remote control, Connected Alarm en Send2Nav. Afhankelijk van het model omvat het pakket ook EV Trip Planner en e-Routes. Dit pakket is standaard op alle modellen van DS Automobiles voor een duur van drie jaar.