DS introduceert Ligne Business uitvoeringen

De DS 3 LIGNE BUSINESS biedt een interieur met Perruzi Silicium Fabric. Extra comfort wordt geboden door de automatische airconditioning. Parkeersensoren en een parkeercamera aan zowel de voor- als achterzijde vergemakkelijken het rijden en manoeuvreren. Daarnaast beschikt de DS 3 over dodehoekdetectie, het Connected DS Iris Navigatiesysteem met drie jaar Connect Plus Service, ChatGPT, Apple CarPlay, Android Auto en een draadloze oplader voor smartphones.

DS 4 LIGNE BUSINESS

Met een interieur afgewerkt in Diamond Tungsten Fabric en Black DS Canvas biedt de DS 4 HYBRID LIGNE BUSINESS een eigen stijl en comfort. Akoestisch gelamineerde zijruiten aan de voorzijde en het Clean Cabin-systeem met 'Air Quality System' zorgen voor extra comfort en een gezond binnenklimaat. Verder is hij uitgerust met Adaptive Cruise Control Stop & Go, parkeersensoren, een achteruitrijcamera en het Connected DS Iris Navigatiesysteem. Daarnaast behoren ChatGPT, Apple CarPlay, Android Auto, een draadloze smartphone-oplader en Proximity Keyless Entry tot de standaarduitrusting.

DS 7 LIGNE BUSINESS

De DS 7 LIGNE BUSINESS is uitgevoerd in Deep Black Alcantara. De elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen verhogen het comfort, terwijl de automatische airconditioning zorgt voor een aangenaam klimaat in het interieur. Technologie zoals parkeersensoren, een achteruitrijcamera, het Connected DS Iris Navigatiesysteem, en de DS Pixel LED 3.0-koplampen, maken deel uit van de standaarduitrusting. Daarnaast zijn ChatGPT, Apple CarPlay, Android Auto en Keyless Entry aanwezig voor de connectiviteit.

Prijzen:

DS 3 HYBRID LIGNE BUSINESS: vanaf € 38.090,- (netto bijtelling vanaf € 254,- per maand)

DS 3 E-TENSE LIGNE BUSINESS: vanaf € 40.140,- (netto bijtelling vanaf € 221,- per maand)

DS 4 HYBRID LIGNE BUSINESS: vanaf € 41.140,- (netto bijtelling vanaf € 275,- per maand)

DS 4 PLUG-IN HYBRID 225 LIGNE BUSINESS: vanaf € 43.790,- (netto bijtelling vanaf € 293,- per maand)

DS 7 PLUG-IN HYBRID 225 LIGNE BUSINESS: vanaf € 53.750,- (netto bijtelling vanaf € 362,- per maand)

DS 7 PLUG-IN HYBRID AWD 300 LIGNE BUSINESS: vanaf € 59.150,- (netto bijtelling vanaf € 399,- per maand)

2025: de weg naar de toekomst

In 2025 zet DS Automobiles een stap in de richting van een duurzame toekomst. Het merk bouwt voort op de introductie van de HYBRID-aandrijflijn in 2024 en breidt het aanbod uit met volledig batterij-elektrische modellen.