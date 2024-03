DS

DS voert Pallas en Etoile uitvoeringen in

28 maart 2024 - DS Automobiles introduceert in de loop van 2024 nieuwe uitvoeringen voor alle modellen. Per model komen twee uitrustingsniveaus: PALLAS en ÉTOILE. De naam PALLAS is geïnspireerd door de Palace-onderscheiding, die wordt toegekend aan de meest luxueuze vijfsterrenhotels. De naam is bovendien een historische uitvoering van de DS van weleer; in 1964 werd de term geïntroduceerd voor de originele DS.