DS toont SM Tribute

De SM TRIBUTE is meer dan een eerbetoon. Met het conceptmodel viert DS Automobiles niet alleen het tien jarig bestaan, maar ook de tiende deelname aan Chantilly Arts & Elegance. Tegelijk past de SM TRIBUTE in de toekomstgerichte ontwikkelingen van DS DESIGN STUDIO PARIS.

Eerbetoon aan de SM

De boodschap van de liefhebbers van DS Automobiles is duidelijk overgekomen. Het team van DS DESIGN STUDIO PARIS maakte een ontwerp alsof de klassieke SM de afgelopen vijf decennia voortdurend is doorontwikkeld. De SM, geïntroduceerd in 1970, was destijds het hoogtepunt van de Franse auto-innovatie. Deze grand tourer liep over van technologie. Zijn aerodynamische vormgeving, ontworpen door Robert Opron, was zowel avant-garde als elegant. Een krachtige V6-motor zorgde voor de prestaties, maar wat de SM écht tot een opmerkelijke auto maakte, was de hydropneumatische vering die het model had geërfd van de DS. Die vering gaf de SM rijcomfort en een unieke wegligging. De SM is nog altijd een cultmodel, gewild bij verzamelaars wereldwijd.

Het dashboard, met de ovale instrumenten en het eenspaaksstuurwiel, was zowel functioneel als esthetisch. De SM was ook zeer rijk uitgerust voor die tijd, inclusief elektrisch verstelbare stoelen, airconditioning en stuurbekrachtiging.

De directe band met het origineel wordt benadrukt door een iconische voorzijde en een profiel dat wordt gekenmerkt door de lange motorkap. De carrosseriekleur van de SM TRIBUTE is geïnspireerd op de tabakskleur die in 1971 in de brochure van de originele SM stond, met een zijdeglanzend oppervlak, een handgemaakt patina en gecombineerd met een speciale tint zwart.

De originele SM had geen grille boven de voorbumper, maar een groot glazen paneel dat de koplampen en kentekenplaat bedekte. Vijftig jaar later is dat glazen paneel ontwikkeld tot een 3D-scherm dat tot in het midden oplicht en omlijst is door een lichtsignatuur met drie modules aan elke kant; net als de originele SM. Het effect wordt versterkt door acht verticale elementen van de dagrijverlichting in een drieledige vorm, als een boeg van een schip.

Het profiel van de SM TRIBUTE heeft de karakteristieke lijnen van de klassieke SM, die als het ware de luchtstroom van de brede voorkant naar de smallere achterkant volgen. Achter de twee grote zijruiten is de C-stijl horizontaal doormidden gesneden, waardoor de achterzijde lijkt te zweven in een S-vorm. Natuurlijk zijn de achterwielkasten gedeeltelijk afgedekt met een uitneembaar aerodynamisch paneel.

Hoewel de proporties van de iconische SM vrijwel volledig behouden zijn, met een lengte van 4,94 meter (+ 3 cm) en een hoogte van 1,34 meter (+ 2 cm), wint de SM TRIBUTE aan gespierde uitstraling door zijn breedte van 1,98 meter (+ 14 cm). Voor optimale efficiëntie is de bodemvrijheid gereduceerd tot 12 cm (- 3,5 cm). De SM TRIBUTE staat op 22-inch wielen met aerodynamische inzetten.