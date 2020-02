DS toont Aero Sport Lounge conceptcar

26 februari 2020 | DS toont de AERO SPORT LOUNGE conceptcar. Dankzij de afmetingen en carrosserievorm creƫert de DS AERO SPORT LOUNGE een ideale stroomlijn om de gebruikswaarden te optimaliseren. Met zijn lengte ( 5.00 meter) en sterk hellende dak wordt de luchtweerstand geminimaliseerd; de luchtstroom wordt vanuit de grille naar de luchtinlaten aan weerszijden langs de grote, ogenschijnlijk door rijwind gevormde 23-inch velgen geleid.

De contouren worden gekenmerkt door de markante E-TENSE-verlichting, die symbool staat voor de elektromotor met 500 Kw (600 pk) die wordt gevoed door een 110 kWh accu van de laatste generatie die in de vloer is opgenomen en die een actieradius van meer dan 650 kilometer mogelijk maakt. Deze technologie zorgt voor een acceleratie van 0 naar 100 km in slechts 2,8 seconden.

De grille vormt een scherm rond het verlichte logo met DS Automobiles. Achter de voorruit van composietmateriaal zitten ogen verborgen: sensoren lezen de weg en voeden de computers met terabytes aan informatie. Aan beide zijkanten zitten koplampen met DS MATRIX LED VISION gecombineerd met dagrijdverlichting en DS LIGHT VEIL, verlichte stroken die iets prijsgeven van het toekomstige DS-signatuur.

DS Automobiles is het eerste premium merk dat actief is in de Formule E; Jean-Éric Vergne werd wereldkampioen bij de coureurs, DS TECHEETAH bij de teams. Deelname aan de Formule E heeft een basis gelegd voor de ontwikkelingen; in hoog tempo wordt research en development van elektrische auto's ontwikkeld die een revolutie in de auto-industrie teweegbrengen. Gedurende vier seizoenen werden overwinningen en eindzeges behaald tegen de sterkste concurrentie die ooit in een kampioensreeks van de FIA heeft deelgenomen; dankzij deelname heeft DS Automobiles kans gezien zijn expertise inzake elektrificatie te verrijken. De DS AERO SPORT LOUNGE profiteert van deze kennis.

Vóór de inzittenden zorgen twee brede strips voor een zwevende strook. De met satijn beklede onderste strip geeft informatie weer die op de bovenste strip wordt geprojecteerd. Door middel van de projectie worden de noodzakelijk navigatie-instructie of weergave en selectie van het infotainmentsysteem getoond. Bij bediening en weergave zijn de beperkingen van touchpads weggenomen.

Aan beide zijden zijn digitale spiegels opgenomen en de bediening van de instellingen en comfortvoorzieningen. Zoals gebruikelijk in eersteklas omgevingen beschikt iedere inzittende over een eigen scherm. Informatie die belangrijk is voor de besturing wordt met aangevulde realiteit op de voorruit geprojecteerd.

Tussen de stoelen fungeert de centrale armsteun als wegwijzer. Hij leest, interpreteert en beantwoordt elke handbeweging. Dankzij een technologisch samenwerkingsverband met Ultraleap, een scale-up in de VS, kan de DS AERO SPORT LOUNGE toekomstige interactie in interieurs voorvertonen. Door de combinatie van hand tracking en mid-air haptics, maakt de hand een gebaar en ontvangt een voelbaar antwoord. Sensoren detecteren elke beweging en kleine ultrasound speakers pulseren een haptic respons ter bevestiging.

IRIS, de kunstmatige intelligentie van de DS AERO SPORT LOUNGE, is midden in de strook opgenomen en maakt bediening met eenvoudige instructies mogelijk. Dankzij het intelligente, driedimensionale ultrasound ervaart de gebruiker tastbare vormen en oppervlakken in een volledig lege ruimte. Deze aangevulde gebaarbediening biedt een sterke natuurlijk aanvoelende feedback die zowel simpele als magische interactie mogelijk maakt.

De strips op de strook en de ruggen van de stoelen zijn afgewerkt met stromozaïekgebruik. Dit bewerkte materiaal vormt de ideale combinatie van ambachtelijke, luxueuze afwerking en de zucht naar duurzaamheid. Stro, een alledaags en duurzaam materiaal, verandert door de expertise in de handen van een Parijse ambachtsman tot symbool van luxe. De grote stoelen worden afgewerkt met rondom satijn over schuim met een zeer hoge dichtheid dat garant staat voor ongeëvenaard zitcomfort. Het oppervlak is extreem glad dankzij een extreem dun geweven materiaal waaraan het onvergelijkbaar krachtig en zacht is.

In de portieren is gebruikgemaakt van een fabricagetechniek van drie lagen microvezel waarin diverse strengen zijn aangebracht waardoor het interieur sfeervol wordt verlicht. Deze unieke bekleding, het werk van een fabelachtige ambachtsman, combineert kunst met technologie.

