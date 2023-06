DS presenteert M.i. 21

Het manifest is een communicatiemiddel voor technici en senior managementteams van DS Automobiles en een creatieve stimulans voor de ontwerpteams. In tegenstelling tot een conceptauto bevat een manifest verschillende vereisten om een snellere productie te kunnen garanderen. Met het manifest M.i. 21 deelt DS zijn visie op de toekomst van interieurdesign tijdens de tentoonstelling Révélations, die van 7 tot 11 juni 2023 in Grand Palais Ephémère in Parijs wordt gehouden.

M.i. 21 is ontworpen door Thomas Bouveret (Head of Interior Design van DS Automobiles) en Vincent Lobry (Head of CMF Design) in samenwerking met hun teams. Het manifest herdefinieert het auto-interieur van de toekomst en ondersteunt de kunst van het reizen. Belangrijke eigenschappen zijn:

Licht: Licht draagt bij aan het welzijn in de cockpit. Of het nu gaat om direct of indirect licht om kenmerken uit te lichten en een nieuwe dimensie aan de materialen te geven; het levert een belangrijke bijdrage aan de zintuiglijke ervaring in de auto die adaptief, verbonden is met zijn omgeving. De cirkels in de deuren zijn verlicht om de gebruikte materialen extra tot uiting te laten komen.

Volume: creëert meer ruimte. Zo is extra ruimte vrijgemaakt door het dashboard te laten 'zweven' en verder naar voren te plaatsen. De vloer is opnieuw ontworpen zonder middentunnel en middenconsole, terwijl de glasoppervlakken zijn vergroot om een extra gevoel van ruimte, vrijheid en rust te creëren. Opbergruimtes zijn geïnspireerd op de meubelwereld. Een evenwichtige combinatie van materialen, het prettige gevoel van aanraking en de juiste verdeling van volumes optimaliseert het gevoel van welzijn aan boord.

Geluid: het geluidsniveau in de cabine weerspiegelt de kwaliteit van de interieurs van DS Automobiles. Geluid maakt deel uit van de reis. Geluid kan de ervaring versterken, maar een gebrek eraan kan het comfort flink verhogen. Er is lang nagedacht om een einde te maken aan het constante gemanoeuvreer van audiocomponenten en om ruimte en massa te winnen. Het manifest toont een ontwerp dat visueel aantrekkelijker en meer in lijn is met de vloeiende en verfijnde stijl. Al het audiogeluid is gecentraliseerd in een fraai object dat direct de aandacht trekt met zijn ontwerp, positionering in de cabine en bijbehorende verlichting.

Onderdompeling: De interactie tussen mens en machine is opnieuw ontworpen. De eerder getoonde DS AERO SPORT LOUNGE uit 2020 vertaalde de visie van een interieur al, met een minder opdringerige en meer magische interface. Zo werd de informatie geprojecteerd op katoensatijn. Beeldschermen werden achterwege gelaten om mentale overbelasting en redundantie van informatie te verminderen. De race om de grootte of het aantal beeldschermen in een auto is een duidelijk opwaartse trend in de auto-industrie, maar wanneer ze zijn uitgeschakeld, hebben de schermen geen esthetische waarde. Het idee is om technologie te vinden die de verwachte informatie toont, zonder in te boeten aan kwaliteit en aantrekkingskracht.

In het M.i. 21-manifest wordt een oplossing getest met een strip die ondoorzichtig kan worden gemaakt om informatie op te projecteren, maar ook transparant kan worden gemaakt om materialen bloot te leggen. Deze oplossing wordt alleen niet toegepast voor de schermen in de portieren die de beelden van de digitale buitenspiegels tonen.

Een ander doel van het M.i. 21 is om de mogelijkheid van personalisering verder uit te breiden met behulp van een echt kunstwerk. Iedereen kan dit naar eigen smaak aanpassen. Artistieke expressie tilt het naar een hoger niveau. Door het ontbreken van een speaker komt er ruimte vrij in de portieren. Deze ruimte kan worden hergebruikt voor extra opslag of artistieke expressie. De cirkels vertegenwoordigen de perfecte geometrie en een vorm van geruststelling. Ze benadrukken en differentiëren de cockpit met een kenmerkend, sterk grafisch ontwerp.