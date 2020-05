DS

DS opent Online Store

4 mei 2020 | DS Automobiles introduceert de DS Online Store. Deze website is een plek om het gehele aankoopproces van een nieuwe DS volledig vanuit huis te regelen. Via de DS Online Store kun de bezoeker de actuele landelijke voorraad nieuwe auto's zien en meteen het gehele offerte-, financierings- en aankoopproces in gang zetten; allemaal vanachter je telefoon of laptop. Inclusief videobellen, een proefrit aan huis en aflevering op een locatie naar keuze.