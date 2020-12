DS kondigt nieuwe 4 aan

2 december 2020 | DS kondigt de nieuwe 4 aan. Met technologie onderscheidt de DS 4 zich op vier belangrijke gebieden: geƫlektrificeerde E-TENSE-aandrijving, connectiviteit voor een strak en digitaal interieur, comfort en dynamische rust aan boord en kenmerkende lichtsignatuur. De marktintroductie van de DS 4 zal plaatsvinden in de tweede helft van 2021.

De eerste noviteit is de ontwikkeling van een nieuwe versie van het EMP2-platform voor de DS 4. Dankzij de modulariteit is het mogelijk verschillende soorten aandrijflijnen toe te passen in dit speciaal voor de DS 4 ontwikkelde platform; dat gaat volgens de fabrikant niet ten koste van de rijdynamiek en de veiligheid. Dankzij de nieuwe versie van het EMP2-platform konden de ingenieurs van DS Automobiles diverse nuttige voorzieningen verder verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd de vrijheid hadden om een auto met vernieuwende proporties te creëren.

DS heeft de vernieuwde versie van het EMP2-platform ontwikkeld om de DS 4 de gewenste proporties en optimale aerodynamica te kunnen geven. De verhouding van de wielen ten opzichte van de carrosserie is bijzonder in het C-segment en geeft de auto een atletische en efficiënte vorm, met een extra lage motorkap en lage vloer en dus een lage zitpositie achterin. De nieuwe versie van het EMP2-platform bevat componenten die zijn vervaardigd uit composietmateriaal en hot pressed stalen structuren. Bepaalde onderdelen, zoals de airconditioning-unit, zijn compacter waardoor ergens anders meer ruimte is ontstaan. De nieuwe versie van het platform is ontwikkeld om te voldoen aan de strengste en nieuwste regelgeving en normen voor de bescherming van inzittenden, zonder dat dat extra gewicht met zich meebrengt.

De dynamische rust die DS Automobiles na aan het hart ligt, zou met de nieuwe versie van het EMP2-platform op een hoger niveau komen. Toepassing van technieken als bond-welding (een combinatie van lijmen en lassen; er is bijna 34 meter aan gelijmde én gepuntlaste verbindingen in de carrosserie van de DS 4) en een compleet nieuwe wielophanging en stuurinrichting beloven een ongekend rijcomfort. De carrosseriestructuur is stijf en reageert volgens DS direct en precies op input van de bestuurder.

De nieuwe versie van het EMP2-platform is ontwikkeld met het oog op de mogelijkheid om een nieuwe generatie plug-in hybride aandrijflijnen te monteren zonder dat dat ten koste gaat van de interieurruimte. Een viercilinder verbrandingsmotor met een turbo en een vermogen van 132 kW (180 pk) is gekoppeld aan een 81 kW (110 pk) sterke elektromotor en de EAT8-transmissie. Het systeemvermogen bedraagt 165 kW (225 pk). De accu is efficiënt, met compactere afmetingen maar met cellen met een grotere capaciteit. Dit geeft de DS 4 een emissievrije, want puur elektrische actieradius van ruim 50 kilometer (WLTP gecombineerd).

Verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit en dat komt mede tot uiting in de connectiviteit. Daarom kan de bestuurder alle voertuiginformatie waarnemen zonder dat hij tijdens het rijden zijn ogen van de weg moet nemen. Dat is mogelijk dankzij de DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY; een optisch systeem en een eerste stap naar augmented reality. Met de nieuwe technologie wordt essentiële voertuiginformatie virtueel vier meter voor de DS 4 op de weg geprojecteerd, precies in het blikveld van de bestuurder. Informatie over de snelheid, assistentiesystemen, navigatie en waarschuwingen, maar ook de titel van de muziek die in de auto te horen is of gegevens van een inkomend telefoongesprek zijn virtueel te zien.

Deze experimentele technologie is onderdeel van een breed aanbod in het kader van een compleet nieuw ontwikkeld infotainmentsysteem: het DS IRIS SYSTEM. De gewenste instellingen en de weergave worden autmatisch actief zodra de bestuurder instapt. Het idee is dat elke gebruiker de informatie krijgt te zien die hij of zij wenst. Voor gebarenbediening is het scherm van DS SMART TOUCH, ondergebracht in de middenconsole, het aangewezen element. Door met de vingertop een van de aangegeven functies aan te wijzen, activeert de bestuurder die functie. Het scherm herkent ook gebaren als in- en uitzoomen en handschrift. Updates worden via de cloud uitgevoerd, zodat het systeem en de programma's altijd volledig up-to-date zijn.

Autonoom rijden op niveau 2 heeft met DS DRIVE ASSIST 2.0 in de nieuwe DS 4 een grote vernieuwing ondergaan. De vernieuwing houdt in dat de auto zich nauwkeurig positioneert in de rijstrook die de bestuurder heeft gekozen. Deze functie wordt aangevuld met nieuwe functies als semi-autonoom inhalen, aanpassing van de snelheid voor bochten en anticiperen op snelheidslimieten die langs de weg staan aangegeven.

DS DRIVE ASSIST 2.0 omvat sensors die alles wat in en rond de auto plaatsvindt, vastleggen om de bestuurder te ondersteunen. De DS 4 is uitgerust met onder meer radar aan de voorzijde en op alle hoeken van de carrosserie, alsmede een camera in de bovenrand van de voorruit. Daarmee kan de DS 4 zich precies daar positioneren waar de bestuurder dat wil, op basis van kunstmatige intelligentie met realtime analyse van de verzamelde informatie.

Een van de sterke punten van de DS 4 is de DS Active Scan Suspension die via input van de camera de schokdempers aanstuurt. De camera is aan de bovenrand van de voorruit geplaatst en signaleert en anticipeert op oneffenheden in het wegdek. De informatie van de camera wordt verwerkt door een computer. Met de vier sensors en drie accelerometers stuurt het systeem elk wiel afzonderlijk aan. Op basis van de informatie die het krijgt, maakt het de schokdempers harder of soepeler, afhankelijk van de omstandigheden.

DS NIGHT VISION is een andere technologie waarmee DS Automobiles zich onderscheidt. Het systeem maakt de gevaren van de weg zo goed mogelijk zichtbaar voor de bestuurder. Een infraroodcamera in de grille neemt bij duisternis en slecht zicht voetgangers en dieren waar op een afstand tot 200 meter. De bestuurder kan ze in de vorm van een waarschuwing 'zien' op het scherm van de DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY in het dashboard en kan daardoor tijdig reageren.

Met de nieuwe generatie DS MATRIX LED VISION-koplampen combineert DS Automobiles de Matrix Beam- en de Dynamic Light-technologieën in één systeem, waarmee het de DS 4 een unieke identiteit heeft gegeven. De DS MATRIX LED VISION-koplampen bestaan nog steeds uit drie led-modules die kenmerkend zijn voor DS Automobiles. De binnenste module van de koplamp is het dimlicht. De middelste module kan over 33,5 graden draaien en fungeert als bocht- en bermverlichting. Het systeem past zich aan aan de situatie in het verkeer, de hoek waaronder het stuurwiel is gedraaid, de snelheid en de weersomstandigheden. Er zijn vijf voorgeprogrammeerde modi: stad, buitenweg, snelweg, slecht weer en mist. Het systeem is ook een knipoog naar de bochtverlichting van de klassieke DS uit 1967.

De buitenste module, Matrix Beam, gaat aan zodra de auto wordt gestart. De module is opgebouwd uit vijftien segmenten die automatisch onafhankelijk worden in- en uitgeschakeld, afhankelijk van de omstandigheden. De projectorkoplampen passen zich eveneens aan aan het omringende verkeer, de hoek waaronder het stuurwiel is gedraaid, de snelheid en de weersomstandigheden. Er zijn vijf voorgeprogrammeerde modi: stad, buitenweg, snelweg, slecht weer en mist. De verlichting maakt het mogelijk om continu het grootlicht ingeschakeld te houden (met een bereik van 300 meter) zonder dat dat andere weggebruikers verblindt. Met de gegevens van de camera aan de bovenzijde van de voorruit passen de koplampen zich automatisch aan aan de situatie op de weg. De DS MATRIX LED VISION-koplampen worden nog aangevuld met uitgebreide dagrijverlichting, bestaande uit 98 LEDs. Behalve dat ze de auto een zeer herkenbare lichtsignatuur geven, vervullen ze ook een nieuwe, hightech, welkomstroutine, kenmerkend voor DS.

In de cockpit van de DS 4 zorgt de nieuwe technologie ook voor extra stijl, met een nieuw ventilatiesysteem met compacte en hoog geplaatste openingen die zijn voorzien van onzichtbare schoepen. Het principe achter DS AIR is een luchtstroming die met een kegelvormig element optimaal omhoog en omlaag is te richten, terwijl het geheel werkt als klassieke ventilatie. Dankzij de compacte afmetingen is het systeem onopvallend in het interieur verwerkt, wat het pure design van de cockpit volledig intact laat.

