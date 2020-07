DS is partner van Paris Fashion Week 2020

6 juli 2020 | DS Automobiles is de officiële partner van de Paris Fashion Week die deze zomer plaatsvindt. Het evenement, met in de hoofdrol de presentatie van de 'Spring-Summer 21 Men's Fashion'-collecties, is voor meer mensen toegankelijk dan voorheen dankzij diverse online uitzendingen. DS Automobiles is van A tot Z betrokken en toont het werk van opkomende designers uit de modewereld, onder meer met een exclusieve fotoshoot, genaamd 'Un Autre Regard' ('Een ander perspectief') door fotograaf Paul Franco.

DS Automobiles laat zich sinds de introductie van het merk inspireren door mode en films. Afhankelijk van het project verandert de auto van karakter: soms is hij de acteur, soms het accessoire. Het fotoproject 'Un Autre Regard' biedt nieuwe kansen in de wereld van fotografische kunst. In het fotoproject spelen modemerken BLUE MARBLE, Boramy Viguier, EGONlab, Germanier en Mansour Martin een hoofdrol. De merken zijn door de Fédération de la Haute Couture et de la Mode aangeduid als opkomende, karaktervolle modemerken. Fotograaf Paul Franco legde alle merken op een unieke manier vast in en rond het aan de Seine gelegen Château de Bizy. Dit kasteel ligt op steenworp afstand van het Palais de Tokyo waar talenten normaliter met nieuwe trends pronken.

Er zijn vijf foto's geselecteerd, die gemaakt zijn in de tuinen en binnenplaats van Château de Bizy. Op elke foto is ook een model van DS Automobiles te zien: de DS 3 CROSSBACK E-TENSE, de DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 300 en de DS 9 E-TENSE. De foto's worden primair op het officiële Instagram-account van DS Automobiles (@DS_Official) getoond tijdens de Paris Fashion Week tussen 9 en 13 juli 2020. Ook komt een zeer gelimiteerde printoplage beschikbaar.

Paul Franco: "Ik ben een groot liefhebber van het werk van Sarah Moon. Ze is een geweldige fotograaf. Ik ben ook geïnspireerd door het werk van Steven Klein. De foto's voor dit project zijn een mix van hun zeer verschillende stijlen, met een poëtische, zeer vrouwelijke kant en een iets meer geëngageerde en mannelijke kant met behulp van flits. De combinatie van deze twee stijlen is representatief voor wie ík ben. Ik wilde modefoto's maken met auto's en ik ben trots op het resultaat, in het bijzonder de behandeling die scherpte en vervaging combineert. Ik kreeg carte blanche en ik vond het geweldig om ons model op de motorkap van DS 9 te zien liggen, in een lederen outfit versierd met grote noppen, die is ontworpen door EGONlab. Ze hebben een krankzinnige hoeveelheid energie in de shoot gestoken. De glanzende noppen tegen de carrosserie resulteerden in fantastische foto's. Ik ben me ervan bewust dat we de grenzen van de autowereld hebben overschreden, maar de auto zelf kent geen grenzen!"

DS Automobiles werkt sinds de oprichting vijf jaar geleden regelmatig samen met bedrijven die bekend staan om hun expertise. Diverse ambachtslieden, specialisten in borduurwerk, bagage, veren, kristal en stro hebben samen met de teams van DS DESIGN STUDIO PARIS gewerkt aan interieurs die steeds meer bijzonder worden. Deze projecten zijn uitgegroeid tot een bron van inspiratie voor de interieurs van de DS 3 CROSSBACK, de DS 7 CROSSBACK, de DS 9 en de toekomstige modellen van het merk.

