DS introduceert eerste Collection

De DS 4 ESPRIT DE VOYAGE is gebaseerd op de DS 4 RIVOLI. De nieuwe uitvoering is voorzien van exclusieve details en een extra royale standaarduitrusting. Het interieur biedt een exclusieve en lichte sfeer met speciale, heldere tinten en Franse savoir faire. Symbolisch voor het begrip reizen en uitstapjes zijn de zitplaatsen bekleed met generfd leder in de kleur Pebble Grey en de portierpanelen in de harmonieuze nieuwe tint Granite Grey. Het dashboard is bekleed met nappaleder.

De wens van het merk om expertise vanuit Parijs over te brengen op de inzittenden komt onder meer tot uiting in de tekst 'ESPRIT DE VOYAGE' dat in reliëf in speciaal leder is aangebracht op het dashboard. Een gestileerde kaart van Europa wordt verbeeld door spaken vanuit een zogenoemde Clou de Paris (een pyramidevorm uit de horlogewereld) die de plaats symboliseert waar de ESPRIT DE VOYAGE is ontwikkeld: DS DESIGN STUDIO PARIS. De ESPRIT DE VOYAGE-signatuur en de iconische landkaart sieren ook de dorpels van de auto. De randen van de vloermatten zijn uitgevoerd in een speciale tint grijs, die past bij de kleuren van het interieur.

Het gewijzigde, lasergeëtste design op de behuizing van de buitenspiegels suggereert dynamiek en luchtstroming en symboliseert daarmee het reizen. De voorzijde van de auto is voorzien van hoogglanszwarte DS WINGS tussen de DS MATRIX LED VISION-koplampen en de grille met verchroomde accenten. De omlijsting van de ruiten en de sierstrip op de achterzijde zijn uitgevoerd in Gloss Black. De 19-inch 'CANNES'-wielen zijn diamantgeslepen en mat gelakt in een nieuwe antracietgrijze kleur.

De DS 4 ESPRIT DE VOYAGE is beschikbaar met keuze uit zes carrosseriekleuren die naar wens zijn te combineren met een dak in de kleur Perla Nera Black: Lacquered Grey met verzonken deurgrepen in dezelfde kleur, Platinum Grey, Crystal Pearl, Perla Nera Black, Pearl White en Velvet Red. Bovenop de toch al rijke basisuitrusting - met zaken als PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, DS IRIS SYSTEM infotainmentsysteem, DS SMART TOUCH, DS DRIVE ASSIST 2.0 voor level 2 autonoom rijden en DS MATRIX LED VISION-koplampen voegt de ESPRIT DE VOYAGE extra uitrusting toe zoals het Electric Seat Pack met verwarmbare én geventileerde voorstoelen inclusief massagefunctie, een verwarmbaar stuurwiel, elektrisch bedienbare achterklep, aluminium pedalen en akoestisch gelamineerde zijruiten.

De DS 4 ESPRIT DE VOYAGE is leverbaar met de PureTech 130 benzinemotor of als E-TENSE 225 plug-in hybride. Deze uitvoering is te bestellen vanaf 10 maart, voor prijzen vanaf € 48.240

DS 7 ESPRIT DE VOYAGE: streven naar vrijheid

De DS 7 ESPRIT DE VOYAGE is eveneens gebaseerd op de uitvoering RIVOLI en onderscheidt zich met een exclusief, licht en met leder bekleed interieur en een uitgebreide standaarduitrusting. Ook hier verwijst de Clou de Paris, een erfenis van het iconische 'guillochage'-reliëf van Parijse horlogemakers, naar de locatie van DS DESIGN STUDIO PARIS. Van hieruit strekken de spaken zich uit en vormen een gestileerde kaart van Europa. Dit ontwerp dat specifiek voor de ESPRIT DE VOYAGE is ontwikkeld, komt op meerdere manieren terug in deze collectie.

De parelgrijze nappalederen bekleding van het dashboard is van een uniek reliëf voorzien met een techniek die is ontwikkeld door vakmensen van DS Automobiles. De vormen van het reliëf komen terug in de dorpels van de voorportieren, de logo's en op de speciaal afgewerkte buitenspiegelkappen.

Lichte, heldere kleuren komen terug in de stoelbekleding van generfd leder en in de nappalederen afwerking in de kleur Pearl Grey. Laatstgenoemde tint is exclusief voor de ESPRIT DE VOYAGE. De vloermatten zijn eveneens op een unieke manier afgewerkt en voorzien van een zoom in een kleur die perfect samengaat met de lichte tinten van de rest van het interieur.

De ESPRIT DE VOYAGE-signatuur is aan de buitenzijde te zien op de portieren, waarbij de spiegelkappen zijn voorzien van een speciaal lasergeëtst patroon. De afwerking in Gloss Black van de DS WINGS, de omlijsting van de ruiten, de dakrails en het frontpaneel accentueren de vormen van de auto. Ook de grille is uitgevoerd in Gloss Black en voorzien van verchroomde accenten. De exclusieve 19-inch 'OYAMA'-wielen zijn afgewerkt met speciale inzetten in Gloss Black. De DS 7 ESPRIT DE VOYAGE is leverbaar met keuze uit zes carrosseriekleuren: Pearl White, Crystal Pearl, Lacquered Grey, Platinum Grey, Perla Nera Black en Sapphire Blue.

Behalve alle voorzieningen die horen bij de uitvoering RIVOLI, zoals PROXIMITY KEYLESS ENTRY & START, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, DS IRIS SYSTEM infotainment en DS PIXEL LED VISION 3.0 koplampen is de DS 7 ESPRIT DE VOYAGE ook uitgerust met verwarmbare én geventileerde voorstoelen inclusief massagefunctie, een verstelbare rugleuning achterin, aluminium pedalen, PolyAmbient interieurverlichting, akoestisch gelamineerde zijruiten en een elektrisch bedienbare achterklep met handsfree bediening.

De DS 7 ESPRIT DE VOYAGE is vanaf 10 maart 2023 te bestellen in twee plug-in hybrideversies (de E-TENSE 225 en E-TENSE 4x4 300) voor prijzen vanaf € 60.940.