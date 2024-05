DS introduceert Antoine de Saint-Exupéry Collection

Piloot, schrijver, humanist, wetenschapper, kunstenaar... Antoine de Saint-Exupéry is in meerdere opzichten een legende. Sinds halverwege de 20e eeuw belichaamt hij de geest van avontuur, creativiteit en compassie door zijn literaire werk en heldendaden in de lucht. Vanaf zijn vroege jeugd was hij al verliefd op het luchtruim en op alles wat zich daar afspeelt.

Na de oorlog gaf Antoine de Saint-Exupéry zijn vliegcarrière een vervolg door als lijnvluchtpiloot voor verschillende luchtvaartmaatschappijen te werken. Hij reisde ook geregeld alleen, waarbij de nachtelijke vluchten door de Sahara een inspiratiebron vormde voor zijn literaire werk. Het leidde tot veel van zijn meest opmerkelijke verhalen, waaronder Southern Mail en Night Flight.

Met The Little Prince, die in 1943 uitkwam, veroverde Antoine de Saint-Exupéry de harten over de hele wereld. Dit poëtische verhaal, versierd met zijn eigen illustraties, vertelt het wonderlijke verhaal van een jonge prins van een verre planeet die een gestrande vliegenier ontmoet in de woestijn. Door middel van de avonturen van de prins, onderzoekt en bespreekt Antoine de Saint-Exupéry universele thema's zoals liefde, vriendschap, eenzaamheid en de zoektocht naar betekenis. Hij betovert daarmee miljoenen lezers over de hele wereld. The Little Prince is zelfs het meest vertaalde literaire werk ter wereld geworden en in Nederland uitgegeven als De kleine prins.

Betrokken bij de Franse geallieerde strijdkrachten onder Amerikaans bevel tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam Antoine de Saint-Exupéry op 31 juli 1944 om het leven tijdens een luchtverkenningsmissie. Zijn vliegtuig zonk voor de kust van de Middellandse Zee. Hoewel zijn lot tragisch kort was, leeft de nalatenschap van hem voort dankzij zijn tijdloze werk.

DS Automobiles heeft zich door hem laten inspireren en de speciale modellencollectie ontworpen in samenwerking met het Saint-Exupéry-d'Agay Estate, dat de erfgenamen en rechthebbenden van Antoine de Saint-Exupéry vertegenwoordigt. Hieruit zijn drie versies gecreëerd die elk een verhaal vertellen onder de signatuur van de Franse schrijver.

Antoine de Saint Exupéry Collection

De Antoine de Saint-Exupéry Collection wordt gevormd door de DS 3, DS 4 en DS 7 die allemaal beschikbaar zijn in de speciale carrosseriekleur 'Night Flight'. Dit is een nieuwe parelmoerlak met subtiele gouden reflecties die doen denken aan een sterrenhemel bij zonsopgang. De sfeer in het interieur doet denken aan de vliegeniers van begin 20e eeuw dankzij het nappaleder in Criollo Brown. Het duurzame leder gaat gepaard met een nieuwe borduurtechniek voor de dashboardbekleding dat geïnspireerd is op het dampspoor van een vliegtuig.

Naast de diverse emblemen voor het interieur en exterieur, verwijzen ook de dorpellijsten naar de inspirerende werken van Antoine de Saint-Exupéry. Daar is een citaat uit één van de werken te vinden, evenals een illustratie, zijn handtekening en een speedline-schets die verwijst naar de romp van een vliegtuig. De propeller in het midden doet denken aan de ster die vliegeniers en reizigers gebruiken als gids.

DS 3

De DS 3 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY is aan de buitenkant te herkennen aan de speciale emblemen op de voorportieren en aan de naafkappen in de 18-inch lichtmetalen NICE-wielen die uitgevoerd zijn in de kleur 'Night Flight'. Op de voorste dorpellijsten staat de citaat "For those who travel, the stars are guides", samen met een illustratie uit zijn boek The Little Prince.

De versie van de DS 3 is gebaseerd op de uitvoering OPÉRA, uitgevoerd met Criollo Brown nappalederen bekleding met speciale dashboard- en portierbekleding. Satijnstiksels trekken lijnen als een vallende ster en het iconische parelstiksel is uitgevoerd in de kleur 'Terre de Cassel'. De verfijning van het interieur wordt extra benadrukt door de lederen airbagafdekking op het stuurwiel. Verder is dit model standaard uitgerust met onder meer Proximity Keyless Entry & Start, stoelverwarming en Connected navigatie met DS IRIS SYSTEM en ChatGPT-functie.

De DS 3 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY is leverbaar als 100% elektrische E-TENSE en als HYBRID 136. Laatstgenoemde bepaalt ook de vanafprijs, te weten 42.890 euro (fiscale waarde: 41.840 euro). Er zijn drie carrosseriekleuren beschikbaar in combinatie met een zwart dak: Night Flight, Crystal Pearl en Perla Nera Black.

DS 4

De DS 4 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY haalt een citaat uit zijn eerste boek Southern Mail. Op de voorste dorpellijsten staat "The stars determine true distances for us" en een tekening van een vliegtuig. Deze versie van de DS 4 is eveneens gebaseerd op het uitrustingsniveau van de OPÉRA met lederen bekleding in Criollo Brown en stikwerk dat het vakmanschap van DS Automobiles typeert. Op het dashboard prijkt een Antoine de Saint-Exupéry-embleem, terwijl het leder is afgewerkt met dubbele stiksels in Criollo en Terre de Cassel. Het Terre de Cassel stiksel is ook gebruikt op de portierbekleding. De voorstoelen zijn verwarmbaar, geventileerd en voorzien van massagefunctie. Andere eigenschappen zijn de 19-inch lichtmetalen SEVILLA-wielen met diamantgeslepen effect en naafdop in 'Night Flight'.

De DS 4 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY is bij aanvang leverbaar als E-TENSE 225 plug-in hybride, vanaf 54.740 euro (fiscale waarde: 53.690 euro. Ook hier zijn drie carrosseriekleuren beschikbaar in combinatie met een zwart dak: Night Flight, Crystal Pearl en Perla Nera Black.

DS 7

De DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY bevat een citaat op de dorpel uit The Wisdom of the Sands, een verzameling overpeinzingen over de menselijke conditie, postuum voor de auteur. Net als de DS 3 en DS 4 is de DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY voorzien van een nieuw OPÉRA-interieur, uitgevoerd in Criollo Brown. Het nappaleder komt met Tramontane borduurwerk en Terre de Cassel parelstiksels. Een Antoine de Saint-Exupéry-embleem maakt het dashboard af. Op de voorste dorpellijsten staat de citaat "It is the pathway of dialogue between the stars and us" en een schets van sterren.

Andere stiksels en de armsteun in Criollo Brown zorgen voor een extra vleugje elegantie. Het stuurwiel is volledig bekleed met leder in Basalt Black, inclusief de afdekking van de airbag. De voorstoelen zijn verwarmbaar, geventileerd en voorzien van massagefunctie. Tevens zorgen geluiddempende ruiten voor extra comfort. De 21-inch lichtmetalen NEW YORK-wielen zijn ook een speciaal ontwerp voor de DS 7 E-TENSE 4x4 360 en completeren de uitvoering.

DS 7 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY is verkrijgbaar als E-TENSE plug-in hybride met 225 pk, 300 pk of 360 pk, waarbij de twee krachtigste versies standaard voorzien zijn van vierwielaandrijving. De plug-in hybride is er vanaf 62.590 euro (fiscale waarde: 61.450 euro). Er is voor de DS 7 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY keuze uit vier lakkleuren: Night Flight, Crystal Pearl, Perla Nera Black en Sapphire Blue.