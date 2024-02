DS integreert ChatGPT

ChatGPT is beschikbaar voor de DS 3, DS 4, DS 7 en DS 9 die vanaf maart 2024 nieuw worden geleverd en zijn uitgerust met het DS IRIS SYSTEM. De ChatGPT-functie is beschikbaar in dertien talen en in achttien landen waar de standaard spraakherkenningsfunctie al leverbaar is, waaronder Nederland.

De ChatGPT-functie laat zich bedienen via de spraakherkenning van het DS IRIS SYSTEM. De interactieve reisgenoot geeft antwoord op allerlei vragen, zoals "Wat kan ik bezoeken in de omgeving?" of "Welke activiteiten kan ik hier in de buurt doen met mijn 10-jarige zoon?" Vervolgens kun je de ChatGPT de opdracht geven om direct naar de bestemming te navigeren. Maar ook vragen zoals "Wat adviseer je mij om te drinken bij gerecht X?" of "Vertel me een verhaal met deze persoon, op deze plek.." De mogelijkheden zijn eindeloos én bovendien veilig, want de ogen blijven op de weg en de handen aan het stuur.

ChatGPT-functie maakt deel uit van het Connect Plus Pack-aanbod, dat ook Connected Navigatie, Remote Control en E-Remote Control, Connected Alarm, Send2Nav en zelfs EV Trip Planner of e-Routes (afhankelijk van het model) omvat. Dit pakket is standaard op alle DS-modellen voor een periode van drie jaar.

Olivier François, CEO van DS Automobiles: "Als pioniers in de integratie van ChatGPT in de autowereld maken we een generatieve kunstmatige intelligentie die vloeiend, intuïtief en meeslepend is, waardoor elke reis een unieke reis wordt. Dit sluit naadloos aan bij onze missie om onze klanten een unieke ervaring aan boord te bieden."

De pilotfase voor de integratie van de ChatGPT-service in het infotainmentsysteem van DS IRIS SYSTEM startte in oktober 2023 in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De functie wordt aangestuurd door de ChatGPT API-integratie van SoundHound AI.