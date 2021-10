DS 3 en DS 7 in Louvre-uitvoering

28 oktober 2021 | Sinds de introductie van het merk in 2014 is DS Automobiles als een beschermheer voor het Louvre Museum. Het Louvre beheert een uniek erfgoed en brengt het tot leven. Het is niet voor niets het meest bezochte museum ter wereld. Sinds kort is LOUVRE ook een majestueus en exclusief kenmerk voor de modellen van DS Automobiles, met de limited edition DS 7 CROSSBACK LOUVRE en nu ook de DS 3 CROSSBACK LOUVRE.

De DS 3 CROSSBACK LOUVRE verwijst met speciale, subtiele Louvre-logo's op de motorkap, de achterklep en de portieren naar het museum. Aan de voorzijde zijn de DS Wings en de grille uitgevoerd in Onyx Black, met daarboven op de motorkap een piramidesymbool in carrosseriekleur. De standaard LED-achterlichten hebben een afwerking in glanzend zwart, net als verschillendeexterieuraccenten.

De lichtmetalen 18-inch Luxor-wielen zijn voorzien van een geprint piramidesymbool en zwarte naafkappen. Het piramidesymbool komt in laser-geлtste vorm ook terug op de zwarte buitenspiegelkappen, waarbij het onderste deel van debuitenspiegels is uitgevoerd in carrosseriekleur.

De DS 3 CROSSBACK biedt met het DS OPERA-interieur een unieke verfijning in zijn segment. De Art Basalt Black Nappa-lederen bekleding, met horlogebandstructuur voor de stoelen, is ook aangebracht op het dashboard en de portierpanelen. Ook 'Parelstiksels' en panelen met Clous de Paris-patroon prikkelen de zintuigen. Het stuurwiel is volledig, inclusief de spaken en het hart, met de hand bekleed met generfd leder. Ook in het interieur komt op verschillende plaatsen het piramidesymbool in relief terug. Op het dashboard is een Louvre-logo aanwezig en de hoogglans zwarte transmissiehendel is voorzien van een met laser gegraveerd pyramidelogo.

De DS 3 CROSSBACK LOUVRE toont kunstwerken via de geпntegreerde app 'Un jour au Louvre' ('Een dag in het Louvre') op hetcentrale 10,3-inch touchscreen. Direct vanaf het begin wordt elk kunstwerk bron voor wie luistert naar een podcast waarin in zo'n vier minuten geheimen van het werk worden onthuld. De podcast is beschikbaar in Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.

De teams van het Louvre Museum en DS Automobiles hebben 182 kunstwerken geselecteerd, zodat elke collectie en afdeling van het museum is vertegenwoordigd. Automatisch wordt iedere week een ander kunstwerk getoond, maar het is ook mogelijk om een speciale zoekfunctie te gebruiken. Reizen met een kunstwerk op het centrale display is als de ultieme verfijning, of het nu een schilderij is of een sculptuur.

De DS 3 CROSSBACK LOUVRE is leverbaar met 100% elektrische en emissievrije E-TENSE-aandrijving. Ook is er de benzineversies PureTech 130 met automatische transmissie. De DS 3 CROSSBACK LOUVRE is leverbaar in vijf kleuren: Noir Perla Nera , Gris Artense, Gris Platinium, Blanc Nacré en Cristal Pearl. Deze kleuren worden altijd gecombineerd met een dak in Noir Perla Nera. Afhankelijk van de motorkeuze heeft de DS 3 CROSSBACK LOUVRE rijklaarprijzen van € 43.740,- tot € 45.490,-.

In navolging van het succes van de limited edition van vorig jaar, keert de DS 7 CROSSBACK LOUVRE terug in de DS Stores. De DS 7 CROSSBACK LOUVRE heeft speciale Louvre-logo's op de motorkap, achterklep en voorportieren. De DS Wings en raamomlijsting zijn uitgevoerd in glanzend zwart, net als de dakrails en de afwerking van de achterlichten. De DS 7 CROSSBACK LOUVRE is tot in de kleinste details gepersonaliseerd en accenten als de piramide-ets op de zwarte buitenspiegelkappen voegen extra elegantie toe. Het verfijnde exterieur wordt afgerond met exclusieve lichtmetalen 20-inch Alexandria-wielen.

In het interieur komt het patroon van de piramide van Ieoh Ming Pei terug als subtiele 3D-afbeelding op de luchtroosters en het dashboard en in reliлf op de met nappaleder beklede deksel van het centrale opbergvak. Net als de DS 3 CROSSBACK LOUVRE biedt ook de DS 7 CROSSBACK LOUVRE via het centrale, 12-inch touchscreen toegang tot de 182 geselecteerde kunstwerken, inclusief de podcasts in Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.

De DS 7 CROSSBACK LOUVRE biedt keuze uit twee plug-in hybride aandrijflijnen, met een vermogen van 165 of 220 kW (225 of 300 pk), een gemiddelde CO2-emissie van tussen de 30 en 36 g/km en een gemiddeld brandstofverbruik tussen de 1,3 en 1,6 liter per 100 kilometer. In de 100% elektrische rijmodus bedraagt de actieradius tot 58 km volgens de WLTP-testcyclus. De 220 kW (300 pk)-versie bereikt in 5,9 seconden de 100 km/u.

Op basis van het uitrustingsniveau RIVOLI met het DS OPERA Art Basalte Zwart interieur. Aanwezig zijn DS Connected Pilot (een autonoom rijsysteem op niveau 2), DS Active Scan Suspension (een met camera's werkend onderstelregelsysteem), DS Active LED Vision voor responsieve verlichting en talrijke bestuurdersassistentiesystemen als Extended Traffic Sign Recognition, Blind Spot Detection, Driver Attention Alert met camera en Lane Departure Warning. Verwarmbare en gekoelde voorstoelen met massagefunctie, alsmede voorruitverwarming maken de uitrusting compleet.

De DS 7 CROSSBACK LOUVRE is leverbaar in vier kleuren: Blue Encre, Christal Pearl, Noir Perla Nera en Gris Platinium.

