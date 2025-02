Om aan te geven hoe chic Apgujeongrodeo is: de gefortuneerde bezoekers van de diverse modehuizen en juweliers rijden hun auto lukraak het voetpad op en stappen uit. Het is vervolgens aan de bewaking van die winkels om de auto op een nette plek te parkeren. Het is niet het probleem van de klant dat de winkel geen parkeerruimte heeft! Kia daarentegen is één van de weinige bedrijven aan Apgujeongrodeo met een eigen parkeergarage, want hier zijn zowel het hoofdkantoor als een dealer als het bezoekerscentrum gevestigd. En ondanks het feit dat het bij Kia geen modehuis, juwelier of parfumwinkel is, ziet het pand er minstens zo prestigieus uit.

Creativiteit

En daarmee is de eerste stap gezet: Kia wil zichzelf op de kaart zetten als een hoogwaardig merk en door zich te associëren met de meest chique labels in de stad slaagt het merk daar goed in. De "360" in "Kia 360" wijst op het feit dat de bezoekers een rondje kunnen lopen en dan in contact komen met alle aspecten van het merk. Bovendien vormt de naam een hint naar de K-360: een legendarische driewielige bedrijfswagen van Kia.

Het (gratis) bezoek begint met design. De "Opposites Unite"-stijl van Kia wordt toegelicht met vergelijkingen in de kunst en natuur. Bovendien kunnen bezoekers hun eigen creativiteit loslaten door met de mobiele telefoon contact te maken met een enorme video-muur (dialoog geheel in het Koreaans). Hun inspiratie en stijl worden vervolgens visueel gemengd met de huisstijl van Kia. Heel creatief gedaan!

Omdat elektrisch rijden de toekomst is voor Kia, is buiten een "experience center" ingericht om de bezoeker vertrouwd te maken met opladen en plannen van routes. Echter, vanwege de extreme kou tijdens ons bezoek was die tentoonstelling gesloten.

Historie

Centraal in het gebouw is een zaal waar een korte film (Koreaans gesproken, Engels ondertiteld) de geschiedenis van Kia toont, van het prille begin tot modellen die op het moment van ons bezoek officieel nog niet waren onthuld! Omdat Kia de 80e verjaardag viert, werd tijdens ons bezoek de meeste ruimte gebruikt voor een blik op de geschiedenis van het merk. Dat begint met de fabricage van fietsen (1944), kort daarna gevolgd door motorfietsen met Honda-motoren. De eerste "auto" was een driewieler uit de "T-series" bedoeld voor gebruik op het platteland en distributie in de stad.

Toen Kia wilde uitbreiden met personenauto's sloeg de oliecrisis toe (begin jaren '70) en verbood de Koreaanse regering brandstof te verspillen aan overbodige luxe als personenvervoer. Daarom legde Kia zich geheel toe op het ontwikkelen van bedrijfsauto's, met de uiterst succesvolle "Bongo" als resultaat. Deze kleine bestelwagen bleef lang in productie en als hommage is een volledig gerestaureerd exemplaar nu te zien bij Kia 360. De restauratie kostte 6 maanden en "een niet te noemen bedrag dat vele malen hoger is dan de nieuwprijs", aldus een woordvoerder.

In de jaren '80 zocht Kia contact met Mazda voor een samenwerking. Echter, de Japanse technici twijfelden openlijk aan de kennis en kunde van Kia. Dit raakte de Koreaanse technici zo diep, dat ze er nieuwe inspiratie in vonden. Kort daarop zette Kia grote stappen met de Pride, Sephia en Sportage. Met die laatste toonde Kia niet alleen vakmanschap, maar vooral inzicht. Ver voor de opkomst van de SUV, zag Kia al vraag naar deze luxe terreinwagens voor recreatief gebruik. Om te laten zien hoe de SUV zich bij Kia heeft ontwikkeld, staan de eerste Sportage en nieuwste EV9 gebroederlijk naast elkaar. De ontwikkeling van de kleine auto wordt getoond door de Pride en EV3 zij aan zij.

Eind jaren '90 werd Kia onderdeel van Hyundai. De kwaliteit van de auto's werd verbeterd en om zich te onderscheiden van het moederbedrijf legde Kia meer nadruk op vormgeving. Wereldwijd werden ontwerpcentra ingericht en zo verlegde Kia letterlijk en figuurlijk de grenzen. In 2015 had Kia al 19 overzeese kantoren en 4000 dealers in 17 verschillende landen. Alhoewel Kia er weinig ruchtbaarheid aan gaf tijdens ons bezoek, is het ook leuk om de diverse modellen te zien die niet in Nederland worden verkocht, zoals de statige "K6" en de super voordelige elektrische "Ray".

Conclusie

"Kia 360" is het bezoekerscentrum van Kia in Zuid-Korea. Het geeft inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van het merk. Daarnaast doet Kia 360 dienst als showroom en is hier het hoofdkantoor van Kia Korea (dus niet wereldwijd) gevestigd. Als in een efficiënt ingedeeld pretpark wordt iedere ruimte optimaal benut met beeldschermen, projecties, schaalmodellen, diorama's en natuurlijk echte auto's. Alhoewel de ruimte beperkt is, is er daarom toch aardig wat te zien.

Omdat Kia 360 is gericht op de Koreaanse bezoeker, is de meeste documentatie in het Koreaans. Echter, de diverse films zijn Engels ondertiteld en wanneer toeristen QR-codes scannen krijgen ze Engels gesproken achtergrondverhalen. Kortom: bent u in stijl aan het winkelen in Seoul, loop dan zeker ook eens binnen bij Kia 360.