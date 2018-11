Diversen | Eigenlijk raar. De meeste auto's staan het grootste deel van de tijd stil omdat de eigenaar ze niet nodig heeft. Het zou veel logischer zijn om een auto met anderen te delen. Op die manier wordt een auto nuttiger gebruikt en kunnen de kosten worden gedeeld. En dat is precies wat "car2go" doet! Car2go beheert een vloot van auto's in grote steden en deelt die met de gebruikers. Autozine deelde mee in de pret...

Juist in de grote stad is een auto niet noodzakelijk. De afstanden zijn er kort, het openbaar vervoer heeft vaak een dekkend netwerk en de fiets voldoet in veel gevallen ook. Tel daar nog de parkeerproblemen (en -kosten!) bij op en een auto is in de stad niet de meest logische keuze. Maar... het comfort en het vervoer van deur-tot-deur maken een auto toch prettiger. Een deelauto is dan een mogelijke oplossing.

Zelf een auto kopen en zoeken naar mensen om deze mee te delen is onpraktisch. Het vraagt behalve een investering heel veel administratie. Daarom biedt Car2go een vloot van deelauto's aan. Alle auto's van Car2go zijn van het merk Smart. Dat is niet alleen een logische keuze voor gebruik in de stad, maar ook een financieel belang. Car2go is namelijk eigendom van Daimler, het moederbedrijf van Smart. Vanwege de lage kilometerkosten en de afwezigheid van uitlaatgassen is gekozen voor elektrische Smarts.

Klanten (de marketingafdeling spreekt steevast van "members") van Car2go betalen geen vaste lasten, maar alleen een prijs voor het gebruik van de auto. In tegenstelling tot een traditionele autoverhuurder, heeft Car2go geen centraal punt waar de auto's op vaste tijden moeten worden opgehaald of teruggebracht. Gebruikers van Car2go mogen de auto's na gebruik op ieder punt (mits binnen de ring van Amsterdam) en op ieder tijdstip achterlaten. Wie een auto wil gebruiken, kan via een app (Android en Apple) opvragen waar vrije auto's zijn te vinden.

Auto zoeken

Tot zover de theorie. Tijd voor een test in de praktijk! Die test begint met een administratieve procedure. Car2go wil veel persoonsgegevens van de klant hebben, alsmede een zelfbedacht wachtwoord en een zelfbedachte PIN-code. Betalen gebeurt altijd achteraf, via een creditcard of automatische afschrijving. Car2go gebruikt dus geen vooraf betaald toegoed zoals een prepaid telefoon.

Afhankelijk van het gebruik kan worden betaald per minuut of voor een periode van 2 of 24 uur. Let op dat voor ophalen of achterlaten op sommige plekken een toeslag geldt. Zo heeft Car2go sinds kort een eigen parkeerplaats op Schiphol, maar ophalen of achterlaten kost hier 8.90 euro extra. Enig rekenwerk leert dat Car2go (veel) voordeliger is dan een taxi, maar duurder is dan het openbaar vervoer. Car2go is ook duurder dan concurrent "IONIQ car sharing" (Hyundai), dat bovendien jongere, ruimere (4 persoons) en luxueuzere auto's aanbiedt. Heel handig is, dat Car2go in diverse wereldsteden beschikbaar is. Wie eenmaal klant is, kan overal (behalve in Amerika) terecht zonder extra administratieve stappen.

Car2go bestaat al sinds 2011 en dat is goed te merken. Wanneer de eerste administratieve hordes eenmaal zijn genomen, verlopen de dagelijkse processen soepel en makkelijk. Zo verloopt het zoeken naar beschikbare auto's eenvoudig en snel. Alhoewel alle auto's technisch gelijk zijn, geeft het systeem wel aan hoe vol (of leeg) de batterij is. Wie een langere rit wil maken, kan kiezen voor een auto die iets verder staat maar wel een vollere accu heeft. Auto's met een batterij die voor minder dan 30% is geladen, worden pas weer aangeboden wanneer ze zijn opgeladen.

Door de auto te reserveren, is deze 20 minuten lang geblokkeerd voor andere gebruikers en dat geeft voldoende tijd om naar de auto toe te lopen. Iedere Car2go auto is voorzien van een klein beeldschermpje achter de voorruit. Hierop staat wat de status van de auto is (wel of niet beschikbaar voor verhuur). Om de auto te ontgrendelen moet op de mobiele telefoon een code worden ingevoerd die op het beeldschermpje van de auto staat. Op die manier weet Car2go zeker dat alleen de klant die de auto heeft gereserveerd deze kan ontgrendelen. In de auto is een sleutel te vinden in een houder. Door deze uit de houder te nemen kan de auto op de gebruikelijke manier worden gestart.

Auto rijden

... en dan wordt opeens pijnlijk duidelijk waarom niet iedereen zomaar zijn privé auto deelt met anderen. In de gekozen deelauto hangt een lucht die het midden houdt tussen natte jas en zweetvoeten. De gereden auto is 4 jaar oud en heeft in die tijd 40.000 km afgelegd. Alhoewel het interieur schoon is, is het volkomen uitgeleefd. Er zitten zelfs slijtplekken op de stoffering van de bovenkant van het dashboard! Hoe kan de bovenkant van een dashboard slijten?

Bij het wegrijden klinken kreunende geluiden uit de stuurinrichting. Op slecht wegdek bokt en hobbelt de auto alsof het onderstel alle verkeersdrempels van Amsterdam van dichtbij heeft gezien zonder dat ook maar één bestuurder ooit de moeite nam om even bij te remmen. De stoelen kraken mee als extra noten op de klaagzang van het mechaniek. Op de snelweg begint een wiellager zo luid te janken, dat een goed gesprek onderweg niet meer mogelijk is. De testrijder is wel wat gewend, maar dit is bijna gevaarlijk!

Bovendien: de Amsterdamse vloot van Car2go bestaat uit Smarts van de vorige generatie (2007 - 2014). Deze hebben een beperkter bereik dan de nieuwe generatie. Reken op hoogstens 100 km actieradius voor een Car2go met volle accu. Daarbij heeft de oude Smart een veel eenvoudigere uitrusting en een veel minder verfijnd weggedrag dan de nieuwe versie. Car2go is voor Daimler mede een manier om klanten kennis te laten maken met elektrische auto's, en dit is geen goed visitekaartje.

In de herkansing

Na de fotosessie wordt snel een minder uitgeleefde deelauto gezocht. Verder rijden met dit exemplaar is onverantwoord. Op een plek waar meerdere auto's staan op te laden, arriveert net een medewerker van Car2go. Hij vertelt bijna gepassioneerd hoe hij "zijn" auto's verdeelt over de stad, zorgt voor het opladen wanneer de gebruiker dat is "vergeten" en waar nodig problemen oplost. Bij het melden van de mankementen wordt de geteste auto onmiddellijk buiten gebruik gesteld en ontfermt de medewerker zich onmiddellijk over het slachtoffer.

De tweede "deeltestauto" verkeert in veel betere conditie. De radio doet het niet, maar dat is het enige echte probleem. In het interieur hangt een frisse lucht. Het onderstel maakt geen bijgeluiden (maar de remmen wel) en zelfs de aandrijflijn loopt lekkerder, waardoor de gehele auto een stuk beter gevoel geeft. Deze auto biedt het plezier dat kenmerkend is voor rijden met een Smart! De ForTwo is wendbaar, voelt zich helemaal thuis in de stad en biedt duidelijk meerwaarde boven openbaar vervoer. Het beperkte bereik blijkt uiteindelijk nauwelijks een bezwaar te zijn. In Amsterdam rijden zoveel Car2go auto's, dat er altijd wel een exemplaar in de buurt is met een volle accu om in over te stappen.

Conclusie

Het lijkt logisch om een auto te delen. In de praktijk worden auto's echter nauwelijks gedeeld omdat iedereen zuinig is op zijn of haar heilige koe. Een test wijst uit dat gebruikers lang niet zo zuinig zijn op een deelauto als op de eigen auto en dat maakt de deelauto minder aantrekkelijk. Bovendien stelt Car2go een inmiddels verouderd type auto beschikbaar en ook dat haalt het niet bij een auto die zelf is gekozen.

Tegelijkertijd bewijst deze praktijktest dat het concept van Car2go deugt. Door een auto te delen nemen de kosten sterk af. En door gebruik te maken van elektrische auto's zijn de kosten bovendien nog lager dan bij andere huur- of deelauto's. Door vervolgens te kiezen voor de Smart ForTwo biedt Car2go ook nog eens de ideale stadsauto aan. Tenslotte biedt een dienst zoals Car2go extra gemak door met één abonnement dekking te bieden in vele (wereld)steden. Wie veel reist heeft op die manier overal "automatisch" een auto. Met andere woorden: Car2go maakt alle beloften waar en wordt dankzij constante groei alleen maar sterker en aantrekkelijker.