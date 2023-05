Einde of nieuw begin?

Het begint blinkend schoon en fonkelnieuw. Na verre reizen en opwindende bestemmingen komt aan de carrière van iedere auto ooit een einde. Een defect dat niet meer is te herstellen, schade of domweg roest betekenen uiteindelijk het einde van zelfs de meest geliefde auto. Als het dan tijd is om een nieuwe uit te zoeken, ruilt de dealer zo'n afdankertje nog in voor een symbolisch bedrag. Dankzij demontage is een afgedankte auto in de praktijk echter veel meer waard dan het symbolische bedrag dat de handelaar er voor geeft!

De tijd dat de consument moest betalen om een auto te laten slopen ligt daarom ver achter ons. Juist omdat een afgedankte auto geen enkele reis naar de sloop maakt, zijn demontagebedrijven zelfs bereid het wrak thuis op te komen halen.

Dat gaat echter beduidend minder zachtzinnig dan bij een bedrijf dat een fonkelnieuwe auto thuis komt afleveren. Een demontagebedrijf gebruikt in het beste geval een autoambulance, maar als de afgedankte auto niet meer zelfstandig kan rijden wordt deze opgepakt met een kraan en opgestapeld in een vrachtwagen. Op een krasje of deukje minder wordt in dat laatste geval echt niet meer gekeken en dat is even wennen voor de dienstdoende journalist die in de regel hagelnieuwe auto's test!

Tips en trucs

Om te voorkomen dat opportunisten gestolen auto's of auto's die "in de weg staan" afvoeren via een demontagebedrijf, is net als bij de verkoop van een auto een overschrijvingsbewijs nodig. Hiermee kan het demontagebedrijf de auto "vrijwaren" en vervolgens uit elkaar halen. Na vrijwaring moet de voormalige eigenaar alleen de verzekering zelf opzeggen, de wegenbelasting wordt automatisch stopgezet. En het lijkt voor de hand te liggen, maar: haal persoonlijke eigendommen uit de auto!

Onderdelen

De eerste stap in het verwerken van een afgedankte auto betreft het verwijderen van brandstof, olie en koelvloeistof. De accu wordt gedemonteerd. Als het een elektrische auto betreft wordt ook de hoogvoltagebatterij veilig buiten werking gesteld. Tenslotte worden de banden en velgen gescheiden. Al deze onderdelen worden aan gespecialiseerde verwerkingsbedrijven aangeboden, die ze op hun manier geschikt maken voor hergebruik. Zo worden batterijen van elektrische auto's ingezet als buffer voor zonnepanelen en windmodels, zodat er ook elektriciteit is als de zon even niet schijnt of de wind niet waait.

Vervolgens gaat een auto naar wat alleen maar kan worden omschreven als de "slagers onder de automonteurs". Althans, zo lijkt het! Wanneer deze "omgekeerde automonteurs" namelijk langer worden geobserveerd, blijkt dat ze weliswaar met een onomkeerbaar proces bezig zijn, maar perfect weten welke onderdelen herbruikbaar zijn en welke delen alleen nog de waarde van hun grondstof vertegenwoordigen. Zo snel als mogelijk en zo voorzichtig als nodig halen ze de auto uitelkaar.

De gedemonteerde onderdelen worden getest en verkocht als vervangend onderdeel. Dat is altijd goedkoper dan nieuwe onderdelen van de dealer, maar natuurlijk is wel de nodige kennis vereist om ze zelf te monteren. Daarbij geldt de stelregel: hoe ouder de auto, hoe makkelijker het is om onderdelen zelf te vervangen.

„In Nederland wordt ruim 95% van iedere afgedankte auto hergebruikt en dat is te danken aan "autodemontage"“

Om zeker te weten dat het juiste onderdeel wordt besteld is het zinvol om bij bestelling het chassisnummer van de eigen auto door te geven. Aan de hand daarvan kan de handelaar precies zien om welke generatie en uitvoering van een auto het gaat, want onderdelen kunnen per type en versie verschillen. Afhankelijk van het demontagebedrijf wordt garantie op de geleverde onderdelen gegeven en kunnen ze worden geretourneerd als het niet deugt of past.

Voor auto's en onderdelen die minder populair zijn, bestaat er een vorm tussen demontage en vernietiging. Sommige auto's worden opgeslagen op een terrein waar handige sleutelaars er zelf mee aan te slag kunnen. Zij betalen een vaste prijs per onderdeel, ongeacht het type auto of bouwjaar. Wie de tijd en het talent heeft kan hier complete motorblokken, versnellingsbakken of dashboards uitbouwen en meenemen.

Een dergelijk terrein is ook zinvol voor minder ervaren sleutelaars, want kleine onderdelen die niet rendabel zijn om op voorraad te houden zijn hier ook te vinden. Denk daarbij aan (binnen)spiegels, zonnekleppen, tankdoppen, logo's, etc. En we mogen het eigenlijk niet zeggen, maar zo'n terrein is ook fascinerend om op rond te lopen!

Laatste rustplaats

Wanneer alle gewilde onderdelen zijn gedemonteerd volgt de laatste stap. De belangrijkste waarde van een wrak zit niet in de losse onderdelen, maar in de waarde van de grondstoffen per kilogram! Met zware machines wordt het restant van auto's in stukken geknipt, waarna ze worden gescheiden ze in grote brokken van metaal, aluminium en kabelbomen.

Dan volgt het definitieve en meest spectaculaire onderdeel: de auto wordt in een grote pers geplet en komt er als een pannenkoek van zo'n 50 cm hoog weer uit. Terwijl eerst nog een merk of model herkenbaar was, is het nu niet meer dan anoniem oud ijzer. Het platte pakket laat zich nu eenvoudig vervoeren van de laatste stap van demontage naar de eerste stap van een nieuw leven. Een shredder- en eventueel postshrederbedrijf sorteren de losse grondstoffen die vervolgens de basis vormen voor nieuwe producten. Heel wat milieuvriendelijker dan dat "autokerkhof" van weleer dus!

Conclusie

In Nederland wordt ruim 95% van iedere afgedankte auto hergebruikt en dat is te danken aan "autodemontage". Wanneer een auto wordt afgedankt, zorgt een autodemontagebedrijf voor de meest efficiente verwerking ervan. Gewilde en herbruikbare onderdelen worden gedemonteerd en aangeboden als vervangende onderdelen voor andere auto's. Dat doe-het-zelven vereist de nodige kennis van autotechniek, maar wie de tijd en het talent heeft kan er heel veel geld mee besparen.

Wanneer de losse onderdelen een nieuwe bestemming hebben gevonden, heeft het restant van de auto nog steeds waarde. Daarom worden de diverse grondstoffen (rubber, metaal, plastic) gescheiden en in bulk aangeboden aan bedrijven die ze verwerken tot nieuwe producten. Zo is het einde van een autoleven het begin van het leven van een nieuw product.