Diversen | Grote steden worden geplaagd door te veel verkeer en te weinig parkeerplekken. Met zogenaamde "autodeelprogramma's" kan dat probleem worden opgelost. En diverse bedrijven zijn hier inmiddels op ingesprongen. Hyundai stelt echter dat het beter kan en belooft met "IONIQ car sharing" een stap verder te gaan. Autozine probeerde het uit.

Een autodeelprogramma moet een aantal voordelen bieden. Wie een auto in bezit heeft, betaalt ook voor de tijd dat deze niet wordt gebruikt. In de praktijk staan auto's 95% van hun leven stil. Dat is niet alleen zonde van het geld, het kost ook heel veel parkeerruimte. Een auto delen is in veel gevallen logischer en voordeliger.

Theorie

Wanneer de auto rijdt, is het prettig als de kilometerprijs laag is. Bovendien is het mooi meegenomen als de milieubelasting zo gering mogelijk is. En dus is een elektrische auto een logische keuze voor een deelauto. Dit is het eerste punt waarop Hyundai verder gaat dan bestaande autodeelprogramma's, want Hyundai zet de 100% elektrische IONIQ in.

Een autodeelprogramma met een elektrische auto is niet uniek, maar de IONIQ gaat wel verder dan andere elektrische auto's. Letterlijk en figuurlijk: de IONIQ biedt ruimte aan vijf personen en heeft een bereik van 280 km volgens de NEDC norm (200 km in de praktijk). Andere (elektrische) deelauto's bieden minder binnenruimte en/of minder bereik.

Daarmee is de deelauto van Hyundai een volwaardige gezinsauto die ook kan worden ingezet voor ritten (ver) buiten de stad of zelfs buiten de landsgrenzen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het ophalen van grote spullen bij de meubelwinkel of bouwmarkt.

Op het moment van schrijven bedraagt het huurtarief 25 cent per minuut, 12 euro per uur of 60 euro per dag. De software in de auto berekent zelf welk tarief het voordeligst is. In dit tarief zijn de kosten voor verzekering, opladen en openbaar parkeren in Amsterdam (dus niet in een parkeergarage) opgenomen.

Vooralsnog is de enige beperking dat de auto alleen in Amsterdam kan worden opgehaald en alleen binnen de ring weer kan worden achtergelaten voor de volgende gebruiker. "IONIQ car sharing" is het eerste autodeelproject van Hyundai ter wereld. Afhankelijk van de vraag bepaalt de fabrikant of het wordt uitgebreid naar andere steden en/of andere landen.

Praktijk

Tot zover de theorie, dan nu de praktijk. Om IONIQ car sharing te kunnen gebruiken is een app (van het Nederlandse bedrijf Share2Use) op de mobiele telefoon (iOS of Android) vereist. Deze is eenvoudig te installeren, waarna het rijbewijs of paspoort van de gebruiker wordt gescand om de identiteit en kredietwaardigheid van de gebruiker vast te stellen.

Vervolgens verschijnt een plattegrond van Amsterdam waarop de vrije IONIQs worden getoond. Door op een auto te klikken verschijnt het exacte adres waar deze staat geparkeerd, alsmede de staat van de accu c.q. de resterende actieradius. Na het klikken op "ik wil deze IONIQ" heeft de gebruiker 30 minuten de tijd om naar de auto toe te komen, zonder het risico dat een ander er eerder mee vandoor gaat.