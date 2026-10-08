Dacia maakt prijzen Spring bekend

De tweede generatie is 15 centimeter langer en 18 centimeter breder dan zijn voorganger en heeft een hoogte van 1,52 meter. Die afmetingen zorgen voor een gemakkelijke instap en goed zicht rondom. De extra centimeters komen ook de ruimte in het interieur ten goede. De Spring biedt vier volwaardige zitplaatsen en behoort daarmee tot de ruimste elektrische modellen in het A-segment.

De nieuwe Spring wordt aangedreven door een elektromotor met 60 kW (82 pk) vermogen en 175 Nm koppel. De acceleratie van 0 naar 100 km/u duurt 12,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 130 km/u.

De LFP-batterij heeft een bruikbare capaciteit van 27,5 kWh. Een belangrijk uitgangspunt voor de efficiëntie is het lage gewicht. De nieuwe Spring behoort tot één de lichtste volledig elektrische modellen in zijn segment, met een gewicht vanaf 1.212 kilogram. Het energieverbruik bedraagt volgens de gecombineerde WLTP-cyclus 12,9 kWh/100 km voor de expression en 12,7 kWh/100 km voor de journey.

Twee uitvoeringen, twee prijzen

De Spring is verkrijgbaar als Expression en Journey. Beide uitvoeringen hebben dezelfde elektromotor van 60 kW (82 pk) en dezelfde LFP-batterij met een bruikbare capaciteit van 27,5 kWh. De Dacia Spring Expression is in Nederland verkrijgbaar vanaf € 19.500 en vormt de basis van het aanbod. De rijker uitgeruste Spring Journey is verkrijgbaar vanaf € 20.900.

De nieuwe Spring biedt onder meer een 7-inch digitaal instrumentenpaneel en Media Nav Live met een 10-inch touchscreen. Daarmee zijn onder andere Apple CarPlay en Android Auto draadloos te gebruiken. Verder zijn voorzieningen als een achteruitrijcamera en V2L-functionaliteit beschikbaar. De Spring is leverbaar in vier carrosseriekleuren: agave, gris schiste, noir étoilé en blanc glacier.

Productie in Europa

De tweede generatie van de Spring wordt in Europa geproduceerd, in de fabriek van Novo Mesto in Slovenië.