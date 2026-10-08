 8 oktober 2026
Dacia Spring
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Dacia Spring

Dacia maakt prijzen Spring bekend

8 oktober 2026 - Dacia opent de orderboeken voor de nieuwe Spring in Nederland. De tweede generatie Spring is volledig opnieuw ontwikkeld, maar blijft trouw aan het oorspronkelijke concept: elektrische mobiliteit praktisch, efficiënt en bereikbaar maken. De Spring is leverbaar als expression en journey, beide met een 60 kW (82 pk) sterke elektromotor en een LFP-batterij met 27,5 kWh bruikbare capaciteit. De prijzen beginnen bij 19.500 euro.

De tweede generatie is 15 centimeter langer en 18 centimeter breder dan zijn voorganger en heeft een hoogte van 1,52 meter. Die afmetingen zorgen voor een gemakkelijke instap en goed zicht rondom. De extra centimeters komen ook de ruimte in het interieur ten goede. De Spring biedt vier volwaardige zitplaatsen en behoort daarmee tot de ruimste elektrische modellen in het A-segment.

Dacia Spring

De nieuwe Spring wordt aangedreven door een elektromotor met 60 kW (82 pk) vermogen en 175 Nm koppel. De acceleratie van 0 naar 100 km/u duurt 12,1 seconden en de topsnelheid bedraagt 130 km/u.

De LFP-batterij heeft een bruikbare capaciteit van 27,5 kWh. Een belangrijk uitgangspunt voor de efficiëntie is het lage gewicht. De nieuwe Spring behoort tot één de lichtste volledig elektrische modellen in zijn segment, met een gewicht vanaf 1.212 kilogram. Het energieverbruik bedraagt volgens de gecombineerde WLTP-cyclus 12,9 kWh/100 km voor de expression en 12,7 kWh/100 km voor de journey.

Twee uitvoeringen, twee prijzen

De Spring is verkrijgbaar als Expression en Journey. Beide uitvoeringen hebben dezelfde elektromotor van 60 kW (82 pk) en dezelfde LFP-batterij met een bruikbare capaciteit van 27,5 kWh. De Dacia Spring Expression is in Nederland verkrijgbaar vanaf € 19.500 en vormt de basis van het aanbod. De rijker uitgeruste Spring Journey is verkrijgbaar vanaf € 20.900.

De nieuwe Spring biedt onder meer een 7-inch digitaal instrumentenpaneel en Media Nav Live met een 10-inch touchscreen. Daarmee zijn onder andere Apple CarPlay en Android Auto draadloos te gebruiken. Verder zijn voorzieningen als een achteruitrijcamera en V2L-functionaliteit beschikbaar. De Spring is leverbaar in vier carrosseriekleuren: agave, gris schiste, noir étoilé en blanc glacier.

Productie in Europa

De tweede generatie van de Spring wordt in Europa geproduceerd, in de fabriek van Novo Mesto in Slovenië.