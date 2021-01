Autotest | Auto's worden steeds geavanceerder. Elektrische aandrijving maakt auto's razendsnel en fluisterstil. De computer kan het remmen, sturen en gasgeven (deels) overnemen. Vormgeving bereikt zulke hoogten, dat sommige auto's rijdende kunstwerken zijn geworden. Al die zaken maken auto's echter steeds kostbaarder. Gelukkig is er een nuchter alternatief: de Dacia Sandero.

Omdat Dacia niet meedoet met alle vernieuwing, is de vraag waarom het merk de moeite neemt om nieuwe modellen te ontwikkelen. Immers, wanneer een bestaand model langer wordt verkocht zijn de ontwikkelingskosten terugverdiend en kan de prijs worden verlaagd. Zo eenvoudig is het echter niet! Dacia moet namelijk wel concurrerend blijven. Bovendien verandert de wetgeving en moeten alle auto's aan nieuwe eisen voldoen. Daarom is het nu tijd voor de derde generatie van Dacia's succesnummer.

De Sandero is een compacte auto die qua maat vergelijkbaar is met een Renault Clio, Opel Corsa of Toyota Yaris. Echter, de Sandero is eenvoudiger gelijnd. De Sandero ziet er keurig uit, maar trekt weinig aandacht en zal niet snel om het begeerlijke lijnenspel worden gekozen. Bij Dacia draait het niet om prestige, maar om functionaliteit. En daarom is de Sandero een fractie groter dan de directe concurrenten.

En dat vertaalt zich in extra binnenruimte. De ruimte voorin is gemiddeld, maar dankzij de lange wielbasis is de beenruimte achterin juist bovengemiddeld goed. Met grote volwassenen voorin passen achterin nog eens twee volwassenen. Ook de bagageruimte is net even groter dan gebruikelijk. De deuren hebben forse bergvakken en alleen het dashboardkastje is klein.

Uitrusting

De Sandero is niet alleen ruimer dan de tegenstrevers, maar vooral heel veel voordeliger. Dat bereikt Dacia op twee manieren. Op de eerste plaats wordt heel veel weggelaten. Echter, de nieuwe Sandero is desgewenst wel uit te voeren met heel veel luxe. Op die manier is het aan de koper om te bepalen waar hij/zij wel of niet voor wil betalen. Zo staan een achteruitrijcamera, sleutelvrije toegang, een volwaardig klimaatcontrolesysteem en een elektrisch bediende parkeerrem allemaal op de optielijst. Let op dat sommige essentiële zaken ook opties zijn. Zo moet voor een in diepte verstelbaar stuurwiel en een armsteun ook worden bijbetaald.

De tweede manier om de prijs laag te houden is de eenvoudige opzet. De eerste modellen van Dacia (o.a. de Logan) bespaarden op kwaliteit. Ook werd verouderde techniek gebruikt of werkten zaken maar half. Het gevolg was dat de bestuurder er iedere dag opnieuw aan werd herinnerd in een goedkope auto te rijden. Gaandeweg is Dacia er steeds beter in geworden om zaken terug te brengen tot de essentie.

Een goed voorbeeld is de materiaalkeuze. Het dashboard wordt niet opgesierd met hout of hoogglansdelen, maar met een geweven stof die veel voordeliger is en minstens zo veel karakter heeft. De testauto is voorzien van zogenaamde "Flexwheels" die er uitzien als lichtmetalen velgen, maar in feite wieldoppen zijn. Een ander voorbeeld betreft de klokken. Die worden tegenwoordig vaak vervangen door een beeldscherm, zodat de bestuurder kan kiezen welke informatie hoe wordt getoond. Dat is prettig, maar zeker geen noodzaak. De Sandero is daarom voorzien van traditionele analoge klokken met daar tussenin een klein zwart/wit display voor de boordcomputer. Dat is minstens zo effectief, maar een stuk voordeliger.

Voor audio, communicatie en navigatie biedt Dacia drie mogelijkheden. De eerste is een telefoonhouder met een USB-aansluiting. Wanneer wordt gekozen voor een beeldscherm, kan de telefoon hieraan worden gekoppeld met Apple CarPlay of Android Auto om dienst te doen als brein van de auto. De testauto is voorzien van de derde optie: een volwaardig infotainment-systeem dat uitblinkt in eenvoud. De vormgeving is elementair, maar daardoor uiterst doeltreffend. Let op: het kaartmateriaal van het navigatiesysteem is beperkt tot West-Europa, voor geheel Europa moet worden bijbetaald.

„In plaats van prestige, prestaties of innovatie kiest Dacia steevast voor eenvoud“

Wanneer techniek op grote schaal wordt toegepast, wordt het vanzelf goedkoper. Dat is waarom de Sandero voortaan automatisch kan remmen voor gevaar. Een lampje in de buitenspiegel geeft aan of zich een voertuig bevindt in de dode hoek. Een antislipregeling en airbags zijn inmiddels wettelijk verplicht, dus die zijn altijd standaard.

Aandrijving

De Sandero wordt aangedreven door een 1.0 liter benzinemotor (LPG tegen minimale meerprijs leverbaar) die afkomstig is van moederbedrijf Renault. Alhoewel de Sandero zeker geen luidruchtige auto is, is wel duidelijk hoorbaar dat het hier een driecilinder motor betreft. De kenmerkende roffel dringt duidelijk door tot in het interieur, maar storend is dit niet.

Na de start wordt altijd voor de "eco"-stand gekozen. Hiermee heeft de Sandero voldoende vermogen om moeiteloos met de verkeersstroom mee te komen. Wanneer de eco-modus wordt uitgeschakeld, is de reactie op het gaspedaal beduidend alerter en kan de 91 pk / 160 Nm sterke Sandero zelfs als vlot en levendig worden omschreven. Ondanks het feit dat de Sandero is voorzien van zes versnellingen, is het toerental in het hoogste verzet relatief hoog. 90 km/u betekent 2000 tpm en daarom is de Sandero net even vermoeiender op de lange afstand dan duurdere auto's in dit segment.

De Sandero is niet voorzien van hybride of zelfs maar mild-hybrid techniek. De belangrijkste brandstofbesparende voorzieningen zijn een schakelindicator en een start/stop-systeem. Op een traject met een evenredig aandeel stadsverkeer, snelwegen en provinciale wegen kwam het testverbruik uit op 5.7 liter per 100 km. Dat is iets meer dan de fabrieksopgave en ook meer dan duurdere auto's met meer geavanceerde brandstofbesparende voorzieningen.

Weggedrag

De nieuwe Sandero staat op een geheel nieuw platform, dat steviger en lichter is dan het vorige. Bovendien is voor een meer geavanceerde wielophanging gekozen. Op het weggedrag is daarom heel weinig aan te merken. Op slecht wegdek biedt de Sandero voldoende comfort. Op verkeersdrempels reageert de auto goedmoedig en alleen de gevoeligheid voor zijwind is iets groter dan gemiddeld.

De Sandero is geen scherp sturende auto, maar dat is simpelweg een keuze van de fabrikant. Bij de Sandero draait het immers niet om maximaal rijplezier, maar om maximale functionaliteit. De Sandero biedt functioneel vervoer van A naar B en doet dat nog altijd tegen de scherpst mogelijke prijs.

Conclusie

Dacia presenteert de derde generatie van de Sandero. Opnieuw is het doel om zo veel mogelijk waar voor het geld te bieden. En daarin slaagt Dacia steeds beter! Dat is deels te danken aan de voortschrijdende techniek. Daardoor kan Dacia als vanzelf geavanceerdere techniek aanbieden tegen een ouderwetse prijs. Dit is merkbaar in de aandrijving, het onderstel en de veiligheidsvoorzieningen.

Daarbij biedt de Sandero voortaan een breed aanbod aan opties, zodat de koper zelf kan bepalen hoe eenvoudig of luxueus de auto is. Rekenwerk leert dat het voordeel het grootst is bij een eenvoudige uitrusting. Hoe meer de Sandero wordt aangekleed, hoe geringer het voordeel ten opzichte van andere merken. Daar staat tegenover dat de Sandero ongeacht de aankleding altijd bovengemiddeld ruim is.

De belangrijkste troef van Dacia is echter: eenvoud. In plaats van prestige, prestaties of innovatie kiest Dacia steevast voor eenvoud. Daarmee biedt de Sandero voldoende van alles, maar dan tegen een veel lagere prijs.

plus Bovengemiddeld ruim

Precies op de juiste punten bezuinigd

Extreem gunstige prijs/prestatie verhouding

Minder concurrerend met meer opties

Hoog toerental in zesde versnelling

