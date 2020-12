Dacia maakt prijzen Sandero bekend

8 december 2020 | Dacia maakt de prijzen bekend van de geheel nieuwe Sandero en avontuurlijke Sandero Stepway. Beide versies zijn per direct te bestellen voor prijzen vanaf respectievelijk 13.490 euro en 16.290 euro. De eerste exemplaren zijn vanaf half januari 2021 bij de Nederlandse dealers te bezichtigen.

De Sandero Essential is standaard uitgerust met het multimediasysteem "Media Control", met o.a. radio DAB+, Bluetooth en een USB aansluiting, elektrisch bedienbare ramen voor, 15 inch stalen wielen met wieldoppen, een in hoogte verstelbaar stuur en standaard dagrijverlichting.

Daar bovenop voegt de Sandero Comfort een handmatig bedienbare airconditioning, het multimediasysteem "Media Display" met een 8-inch touchscreen, radio DAB+, Bluetooth, USB aansluiting en Smartphone replicatie ondersteund door Android Auto- en Apple CarPlay, elektrisch bedienbare ramen achter, regen- en lichtsensor, met leer omkleed stuurwiel dat in hoogte en diepte verstelbaar is, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels en mistlampen voor.

De Dacia Sandero Stepway biedt in beide gevallen een rijkere uitrusting dan de Sandero. Behalve de stoerdere en avontuurlijke uitstraling dankzij de verhoogde bodemvrijheid en speciale beschermdelen rond de carrosserie, is de Sandero Stepway Essential standaard uitgerust met onder andere airconditioning, het multimediasysteem "Media Control",, dakdragers en 16 inch flexwielen, die door hun design de uitstraling hebben van 'echte' lichtmetalen wielen. Ook zijn de bestuurdersstoel en het stuurwiel in hoogte verstelbaar.

De Sandero Stepway Comfort combineert de uitrusting van de Essential met onder andere climate control, elektrisch bedienbare ramen voor en achter, een regen- en lichtsensor, parkeersensoren achter, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels en mistlampen voor. Net als de Sandero Comfort wordt de Sandero Stepway Comfort standaard met het multimediasysteem "Media Display" met een 8-inch touchscreen geleverd.

Naar wens is de uitrusting van de Dacia Sandero en Sandero Stepway optioneel uit te breiden met hoogwaardige technologie, waaronder intelligente veiligheidssystemen en moderne infotainment met optimale smartphone-integratie.

De Essential- en Comfort-uitvoeringen van de Dacia Sandero en Sandero Stepway zijn leverbaar met de TCe 100 Bi-Fuel motor en de TCe 90 benzinemotor. Daarbij is de Bi-Fuel geschikt voor zowel benzine als lpg. Tevens is de TCe 90 benzinemotor naar wens te combineren met een CVT, die alleen beschikbaar is voor de uitvoering Comfort.

