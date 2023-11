Dacia introduceert nieuwe Duster

Van het scherpe en verticale frontontwerp tot de afgeschuinde wielkastbeschermers, de grote achterklep en de zijruiten die zich vrijwel naadloos van voor naar achteren uitstrekken, de eenvoudige vormen en proporties dragen bij aan de kracht van het design. De nieuwe Duster wordt beschermd door een 'band' rondom de auto. De bodembescherming aan de zijkant is verbonden met die van de wielkasten, die op hun beurt weer in verbinding staan met de bumpers.

De nieuwe Duster combineert zijn robuuste outdoor-karakter met duurzaamheid. De bodembeschermers voor en achter zijn van gekleurd materiaal en dus niet in een kleur gespoten. Dat is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor klanten: eventuele krassen tasten de kleur van het onderdeel niet aan. De bodembeschermers aan de zijkant, de wielkastbeschermers, delen van de voorbumper, (extra) beschermdelen voor en achter en het beschermdeel aan de achterzijde zijn gemaakt van een robuust materiaal, genaamd Starkle. Dit materiaal, ontworpen door de ingenieurs van Dacia en de chemici van LyondellBasell, was voor het eerst te zien op de Manifesto conceptcar en bestaat voor 20% uit gerecycled materiaal. De samenstelling bevat witte deeltjes die zorgen voor een gevlekte uitstraling, die Dacia liever benadrukt dan bedekt onder een laag verf.

Er is veel aandacht besteed aan de ergonomie, inclusief het centrale 10,1-inch beeldscherm dat 10 graden naar de bestuurder is gekanteld. Daarnaast is de nieuwe bediening van de automatische transmissie extra gebruiksvriendelijk. Dat geldt ook voor het stuurwiel met afgeplatte onder- en bovenzijde.

De kenmerkende nieuwe Y-vorm benadrukt de link tussen het interieur en exterieur van de nieuwe Duster: Binnenin hebben de ventilatieopeningen een Y-vormig oppervlak (en Copper bij de Extreme-uitvoering). De Y komt ook terug op de armsteunen van de portieren. De merknaam op het stuurhart is vervangen door het Dacia-logo. Aan de buitenzijde worden de koplampen en achterlichten gekenmerkt door een Y-vorm, die ook terugkomt in het ontwerp van de lichtmetalen wielen. De wielen zijn overigens vrij van chroom. De opvallende glans is te danken aan de wijze waarop het materiaal is gepolijst.

Platform

De nieuwe Dacia Duster wordt gebouwd op het CMF-B-platform, dat een centrale rol speelt in de strategie van Dacia. Dit platform werd voor het eerst gebruikt voor de huidige Dacia Sandero, Logan en Jogger. Het platform biedt alle veelzijdigheid die Dacia nodig heeft om zijn ambitieuze productplannen uit te voeren.

Ondanks dat de nieuwe Dacia Duster slechts fractioneel langer is geworden, biedt hij dankzij het CMF-B-platform meer ruimte voor inzittenden en bagage. Het platform belooft ook meer comfort dankzij minder vibraties en geluiden tijdens het rijden, terwijl het rijplezier en de connectie met het wegdek naar een veel hoger niveau zou zijn getild. Bovendien is het CMF-B-platform van de nieuwe Dacia Duster geschikt voor toepassing van (mild) hybride-aandrijving.

Off-road

De nieuwe Dacia Duster is leverbaar met een 4x4 Terrain Control-transmissie, met vijf instellingen:

AUTO: de transmissie verdeelt op basis van grip en snelheid automatisch het vermogen over de voor- en achterwielen.

SNOW: optimaliseert de grip op gladde ondergrond dankzij specifieke instellingen voor ESC en antislip.

MUDD/SAND: voor losse ondergrond.

OFF-ROAD: topprestaties op ruw terrein. Vergelijkbaar met de 4x4 Lock-modus van de uitgaande Duster, maar met het extra voordeel van automatische en geoptimaliseerde koppelverdeling over de voor- en achterwielen op basis van grip en snelheid.

ECO: optimaliseert het brandstofverbruik door de airconditioning en de rijprestaties op elkaar af te stemmen. Het optimaliseert op basis van de grip de verdeling van het koppel over de voor- en achterwielen voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

De bodemvrijheid bedraagt 217 millimeter bij de 4x4-uitvoering. De aanrij- en afrolhoeken om ook grotere obstakels te overwinnen bedrag tot 31 graden aan de voorzijde en 36 graden aan de achterzijde (4x4-uitvoeringen). Er is een assistentiesysteem om met gecontroleerde snelheid af te dalen, is bedoeld voor onregelmatige ondergrond en steile afdalingen. Het systeem maakt vooral gebruik van de remmen om de snelheid van de Duster onder controle te houden (op basis van commando's van de bestuurder), bij snelheden tussen 0 en 30 km/u. Het systeem activeert automatisch en werkt ook bij achteruitrijden. De bestuurder kan het gas- en rempedaal met rust laten en zich volledig concentreren op het sturen.

Accessoires

De nieuwe Dacia Duster is, in navolging van de Dacia Jogger, geschikt voor het Sleep Pack: een eenvoudige, uitneembare en betaalbare 3-in-1-box, bestaande uit een tweepersoons bed (1,90 meter lang en tot 1,30 meter breed) dat in minder dan twee minuten uitvouwbaar is, een klaptafeltje en een opbergruimte.

Een nieuwe dakdrager, die bedoeld is voor outdoor-activiteiten en die tot 80 kg kan dragen. De dakdrager is te bevestigen aan de modulaire langsdragers, direct overdwars of in de lengterichting op afzonderlijk leverbare dwarsdragers.

Duurzaamheid

De Duster combineert nieuwe hybride-aandrijflijnen met meer gerecyclede materialen:

Duster HYBRID 140: Deze aandrijflijn die Dacia begin 2023 voor het eerst introduceerde voor de Jogger, wordt ook geleverd in de nieuwe Duster. Het systeem maakt gebruik van beproefde technologie van Renault Group en bestaat uit een 1,6-liter viercilinder benzinemotor met 69 kW (94 pk), twee elektromotoren (een 36 kW (49 pk) sterke aandrijfmotor en een starter/generator) en een elektrische automatische transmissie (vier versnellingen voor de benzinemotor en twee voor de elektromotor). Dit systeem werkt zonder koppeling voor een vloeiend samenspel tussen beide motoren.

Het regeneratieve remsysteem, de hoge energieopslag van de 1,2 kWh batterij (230V) en de efficiëntie van de transmissie maken het mogelijk om in stadsverkeer tot 80% van de tijd volledig elektrisch te rijden. Het brandstofverbruik daalt met 20% (gemiddeld) tot 40% (stedelijk verkeer). Bovendien start de motor altijd op elektrische kracht.

Duster TCe 130: Deze 48V mild hybrid-aandrijflijn is compleet nieuw voor Dacia en combineert een nieuwe generatie 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met een compacte elektromotor die de benzinemotor ondersteunt bij het starten en accelereren. iHiermee Dit resulteert in circa 10% reductie van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, vergeleken met een brandstofmotor met hetzelfde vermogen. Ook is de aandrijflijn krachtiger dan de uitgaande TCe 130 zonder mild hybrid-technologie. Het regeneratiesysteem laadt de 0,9 kWh batterij op zonder dat de bestuurder daar iets zou merken. De nieuwe Dacia Duster TCe 130 komt op de markt met een handgeschakelde zesversnellingsbak en keuze uit twee- of vierwielaandrijving.

Duster ECO-G 100: Dacia is de LPG-leider in Europa. Het is zelfs de enige autofabrikant die al zijn brandstofmodellen levert met een benzine-LPG-motor onder het ECO-G-label. Ook de nieuwe Duster is leverbaar met deze beproefde technologie. Op LPG stoot de nieuwe Duster ECO-G 100 gemiddeld 10% minder CO2 uit dan een vergelijkbaar benzinemodel. De twee tanks hebben samen een inhoud van 100 liter, 50 liter benzine en 50 liter LPG, goed voor een actieradius tot 1.300 kilometer (WLTP). Bovendien is de LPG-tank onder de bagageruimtevloer geplaatst, waardoor die geen bagageruimte in beslag neemt. Het overschakelen van benzine naar LPG en vice versa gaat onmerkbaar en is handmatig te bedienen via een in het dashboard geïntegreerde knop.

Uitrusting

Een nieuw infotainmentsysteem met een 10,1-inch touchscreen behoort tot de standaarduitrusting vanaf de Expression-uitvoering. Daarbij zijn er twee systemen beschikbaar:

Media Display voor de Expression- en Extreme-uitvoeringen, met onder meer vier luidsprekers en draadloze Apple CarPlay en Android Auto.

Media Nav Live voor de Journey-uitvoering en optioneel leverbaar voor de Extreme. Dit systeem omvat alles van Media Display, plus een navigatiesysteem met actuele verkeersupdates en een Arkamys 3D Sound System met zes luidsprekers.

De Essential-uitvoering van de nieuwe Duster is uitgerust met Media Control. Dit is een infotainmentsysteem met bediening via het stuurwiel. Het toont media-informatie op een 3,5-inch beeldscherm naast de analoge tellers van het instrumentarium. Het systeem biedt vier luidsprekers, Bluetooth-verbinding, een USB-aansluiting en een in het dashboard geïntegreerde smartphonehouder. Als de smartphone wordt verbonden met de gratis Dacia Media Control-app, zijn de radio, andere media en nog een aantal functies te bedienen via de smartphone.

De connectiviteit aan boord voldoet aan nieuwe Europese GSR2-vereisten. In de uitvoeringen met Media Display en Media Nav Live biedt de nieuwe Dacia Duster ook:

FOTA (Firmware Over The Air) software-updates, zodat de klant hiervoor niet naar de dealer hoeft.

Connected Maintenance, waarmee de onderhoudsbehoefte van de auto via de My Dacia-app is te bekijken.

Een digitaal dashboard, voor het eerst in de Duster vanaf de Expression-uitvoering, bestaande uit een 7-inch digitaal instrumentarium in kleur, met instelbare weergave.

Een smartphonehouder voor alle uitvoeringen, terwijl de uitvoeringen met Media Display en Media Nav Live zijn uitgerust met twee USB-C-aansluitingen voorin en twee achterin, waarmee tot vier mobiele apparaten tegelijk zijn op te laden. Al deze aansluitingen zijn van binnenuit verlicht.

Een inductielader voor smartphones in de middenconsole, binnen handbereik voor de inzittenden voorin, die standaard aanwezig is in de Journey-uitvoering en optioneel beschikbaar is voor de Extreme-uitvoering.

Cruise control behoort voortaan tot de standaarduitrusting vanaf het uitrustingsniveau Expression. Een grootlichtassistent is standaard voor de Journey- en Extreme-modellen. Alle uitvoeringen hebben standaard een lichtsensor.

Er zijn ook nieuwe rijhulpsystemen waarmee de nieuwe Dacia Duster voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen. Denk aan een automatisch noodremsysteem (in stedelijk gebied, inclusief detectie van andere auto's, voetgangers, fietsen en motorfietsen), verkeersbordherkenning met waarschuwing voor snelheidsoverschrijding, Rear Parking Assist, Emergency Stop Signal, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Driver Attention Alert en het eCall noodoproepsysteem. De slimme functie My Safety maakt het mogelijk om de favoriete assistentiesystemen met een druk op een knop naar wens in te stellen.

Een elektronische handrem is standaard voor de Journey-uitvoering en optioneel voor de Extreme. Beide uitrustingsniveaus zijn standaard voorzien van elektrisch instelbare en inklapbare buitenspiegels. Tevens is de nieuwe Duster beter dan voorheen voorbereid op zware (winterse) omstandigheden met de optionele stuurwielverwarming en voorruitverwarming.

Tegelijk met de nieuwe Duster introduceert Dacia ook het nieuwe en slimme accessoiresysteem YouClip. Het betreft een door Dacia ontwikkeld systeem voor een eenvoudige bevestiging van bepaalde accessoires op specifieke plekken in het interieur. Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe Duster voorzien van vier of zes YouClip-grepen (op het dashboard, aan de passagierskant van de middenconsole, achter de middenconsole, twee aan weerskanten van de bagageruimte en in de achterklep).

De YouClips zijn geschikt voor een tablethouder, een opbergzakje, een smartphonehouder met inductielader of een 3-in-1 bekerhouder, tassenhaak en beweegbare lamp. Dit ingenieuze 3-in-1-systeem is standaard voor de Duster Extreme en alle YouClip-accessoires zijn leverbaar via het Dacia dealernetwerk.

De belangrijkste standaarduitrusting: