Dacia maakt vanafprijs nieuwe Duster bekend

Het aanbod van de nieuwe Duster telt in totaal vier uitrustingsniveaus: Essential, Expression en twee uitvoeringen die een verschillende maar complementaire inhoud bieden: Extreme en Journey. Met zijn uitgesproken design met koperkleurige accenten richt Duster Extreme zich tot liefhebbers van buitenactiviteiten die op zoek zijn naar een robuuste en praktische auto (onder meer gemakkelijk te wassen MicroCloud-bekleding, modulaire dakrails en rubberen vloermatten).

YouClip is een door Dacia ontwikkeld systeem waarmee tal van specifieke accessoires op een praktische en solide manier kunnen worden bevestigd op centrale plaatsen in het interieur. De nieuwe Dacia Duster wordt af-fabriek standaard uitgerust met vier (Essential) of zes YouClip-bevestigingspunten. Met de hoofdsteunhouder voor accessoires kunnen bovendien twee punten worden toegevoegd.

Het kleurenpalet van de Dacia Duster wordt uitgebreid met de metallic lakkleur Sandstone. Daarnaast kan de klant kan ook uit zes andere kleuren kiezen: Lichen Kaki, Cedar Green, Brun Terracotta, Gris Schiste, Noir Nacré en Blanc Glacier.

Motoren en transmissies

De TCe 130, een 48V mild hybrid-aandrijflijn, is compleet nieuw voor Dacia en combineert een nieuwe generatie 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor met een compacte elektromotor die de benzinemotor ondersteunt bij het starten en accelereren. Dit resulteert in circa 10% reductie van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot, vergeleken met een conventionele brandstofmotor met hetzelfde vermogen. De Duster TCe 130 komt op de markt met een handgeschakelde zesversnellingsbak en keuze uit twee- of vierwielaandrijving.

De HYBRID 140-motor, die Dacia begin 2023 introduceerde in de Jogger, is voortaan ook verkrijgbaar op de Duster. De Duster HYBRID 140 heeft een automatische versnellingsbak. Dat vertaalt zich in een 40% lager brandstofverbruik in de stad in vergelijking met een conventionele verbrandingsmotor.

Dacia is de enige fabrikant die op al zijn modellen met verbrandingsmotor bi-fuelmotoren op benzine en LPG aanbiedt onder het ECO-G-label. Ook de nieuwe Duster kan af fabriek worden uitgerust met deze beproefde technologie. Wanneer hij op LPG rijdt, stoot de nieuwe Duster ECO-G 100 gemiddeld 10 procent minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor.