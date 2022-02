Dacia Duster tijdelijk als Extreme

4 februari 2022 | Dacia begint het jaar op niveau met de nieuwe Duster Extreme. Deze speciale versie is gebaseerd op het uitrustingsniveau Prestige en voorzien van een exclusieve uitstraling en extra rijke uitrusting.

Het exterieur van de nieuwe Dacia Duster Extreme is te herkennen aan de oranje details bij de grille, buitenspiegelkappen, dakdragers en kofferbakklep. Ook de exclusieve, zwarte 17-inch lichtmetalen wielen springen direct in het oog. Het interieur is voorzien van specifieke stoffen/TEP-bekleding met oranje stiksel en oranje inzetstukken bij de ventilatieroosters, middenarmsteun, portiergrepen en zijkanten van de onderste middenconsole.

De Dacia Duster Extreme is gebaseerd op het uitrustingsniveau Prestige met onder andere automatische airconditioning, Media Nav met 8-inch touchscreen en hoge middenconsole met twee USB-aansluitingen voor achterpassagiers. Daarbovenop is de Extreme standaard uitgerust met de Dacia handsfree sleutelkaart en de multi-view camera.

De Dacia Duster Extreme per direct te bestellen bij de Nederlandse Dacia dealers. De prijzen beginnen bij 23.700 euro. Klanten hebben keuze uit zes carrosseriekleuren, waaronder de exclusieve kleur Urban Grey.

