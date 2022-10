Wat er zo bijzonder is aan Oli, is dat dit geen productiemodel is, maar een "werktekening voor de toekomst". In Oli heeft Citroën allerlei nieuwe concepten en technieken verwerkt die in de toekomst hun weg zullen vinden naar productiemodellen. Oli is daarom een conceptcar in de letterlijke zin van het woord: het gaat meer om het concept dan om het daadwerkelijke product

Concept

En het belangrijkste idee achter het nieuwe concept is: genoeg is genoeg! Citroën wil niet langer grotere, snellere, zwaardere en duurdere auto's maken. In plaats daarvan wil het zich richten op functionaliteit, milieuvriendelijkheid en betaalbaarheid. Daarom heeft de fabrikant over ieder aspect van de auto opnieuw nagedacht, van het basisontwerp via de rijeigenschappen tot de levensduur.

Om zichzelf enige bewegingsvrijheid te geven is Oli een compacte SUV, maar dat betekent absoluut niet dat de toekomstige Citroëns SUV's zijn. Dit type auto is simpelweg gekozen om te kunnen experimenteren met stroomlijn (uitdagender bij een hoge auto) en ruimte. Zo heeft Oli een open laadbak als een pickup truck, maar dan met een verstelbare laadvloer en zoveel bevestigingspunten, dat de auto eenvoudig is om te bouwen voor heel andere doeleinden.

Productie

Wanneer over alles opnieuw wordt nagedacht, begint dat met de productie. Oli is gemaakt van een basismateriaal dat al de gewenste kleur heeft, zo wordt de stap van spuiten overgeslagen en wordt lakschade in de toekomst uitgesloten. Het aantal benodigde componenten is beperkt door ze meer dan eens toe te passen. Zo zijn de portieren en wielkasten links en rechts gelijk. Ook de voor- en achterbumper zijn hetzelfde.

„Citroën wil niet langer grotere, snellere, zwaardere of duurdere auto's maken“

Glas is niet gebogen en dat reduceert de productiekosten. Dankzij de slimme vorm van de neus wordt de wind niet langs maar boven de voorruit geleid ("Aero Duct"), zodat de stompe vorm toch geen nadelige invloed heeft op de stroomlijn.

Waar mogelijk is gebruik gemaakt van gerecyclede materialen en alle materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig te recyclen. Zo zijn de stoelen uit het knaloranje interieur 3d geprint. Ze bestaan uit één stuk en tijdens de productie ontstaat geen restafval. Bovendien zijn de stoelen zeer licht. Ook op andere onderdelen is gewicht bespaard. Zo zijn de zijruiten handbediend, is de hoeveelheid geluidsisolatie minimaal en zijn niet alle delen van het interieur bekleed.

De banden zijn vrijwel geheel gemaakt van restafval van onder andere de voedingsindustrie, zijn slijtvast en hebben een zeer grote profieldiepte, waardoor ze volgens fabrikant Goodyear zo'n 500.000 km mee gaan.

Ergonomie

Het dashboard heeft een minimaal aantal knoppen en op het eerste gezicht helemaal geen displays. Informatie voor de bestuurder wordt weergegeven op een reflecterende balk onder de voorruit ("smartband"). Aan de achterzijde van het dashboard zijn diverse kleine displays te vinden die ieder op maat zijn gemaakt voor hun functie (zwart/wit of kleur, lage of juist hoge resolutie) om de productiekosten te verlagen.

Omdat smartphones veel sneller zijn te ontwikkelen en verbeteren dan een ingebouwd infotainmentsysteem, voorziet Citroën niet in een eigen radio of navigatiesysteem. Oli is slechts voorzien van een klem (met draadloze lader) waarmee de smartphone van de bestuurder op het dashboard kan worden bevestigd. Indien gewenst kunnen losse bluetooth-speakers aan weerszijden van het dashboard worden geklemd voor muziek in de auto.

Elektrische auto

De naam "Oli" is een woordspeling. Wanneer in het Engels uitgesproken klinkt dit als "all e" en dat wijst op "all electric". Oli is dus een elektrische auto. Bovendien is de naam een verwijzing naar de kleinere Citroën Ami, waarvan "Oli" de grotere broer zou zijn.

Ondanks alle vernieuwingsdrang biedt Oli geen technische noviteiten op het gebied van batterij- en aandrijftechniek. Wat wel nieuw is, is het gebruik ervan. Citroën ziet namelijk een trend van meer batterijen voor meer bereik, meer batterijen voor meer prestaties en uiteindelijk zoveel batterijen dat er batterijen nodig zijn om voor energie te zorgen om het enorme gewicht van alle batterijen voort te kunnen bewegen. Oli heeft daarom een lage topsnelheid (110 km/u), lichte bouw (1.000 kg, inclusief batterijen) en een beperkte actieradius (400 km).

Conclusie

Waarom nodigt Citroën de internationale pers uit voor de presentatie van een auto die nooit te koop zal zijn? Omdat de fabrikant wil laten zien welke concepten en technieken de Citroëns van de toekomst zullen karakteriseren. Dat concept kan kort worden samengevat als "genoeg is genoeg". Citroën wil niet langer grotere, snellere, zwaardere of duurdere auto's maken. Citroën wil functionele, milieuvriendelijke en betaalbare auto's maken.

Dat doet Citroën door opnieuw na te denken over alle concepten van de auto. Dat begint met een slim ontwerp dat het gewicht en het aantal onderdelen reduceert. Door de smartphone als brein van de auto in te zetten kan worden bespaard en gaat een auto als vanzelf met de tijd mee. In het verlengde daarvan is gekozen voor materialen (incl. banden!) die langer mee gaan. Zo is de auto van de toekomst niet alleen voordelig in aanschaf, maar ook in gebruik.

Kortom: Citroën heeft weliswaar een auto getoond die nooit te koop zal zijn, maar heeft vooral een vooruitblik gegeven op vele modellen die zullen gaan komen! Dat is groot nieuws en Oli geeft daar een aansprekende invulling aan.