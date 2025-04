Citroen introduceert 2e generatie C5 AirCross

De nieuwe C5 Aircross breekt met het ronde profiel van zijn voorganger en heeft de strakkere, scherpere lijnen van Citroëns nieuwe designtaal. De carrosserie heeft een grotere spoorbreedte en uitgesproken schouderlijnen. Het geheel vormt een compacte, robuuste eenheid met royale volumes, waarin eenvoud centraal staat. De SCx-waarde is teruggebracht naar 0,75; een flinke verbetering ten opzichte van de 0,84 van de vorige generatie C5 Aircross. Voor de bestuurder betekent dit meer actieradius: op de snelweg komt dat neer op ruim 30 km extra in de elektrische versie ten opzichte van het vorige model.

Afmetingen

Dankzij de mogelijkheden van het STLA Medium-platform van Stellantis heeft Citroën de nieuwe C5 Aircross royale afmetingen: 4.652 mm lang (+150 mm) en 1.902 mm breed. De wielbasis is verlengd tot 2.784 mm, dat is 60 mm meer dan bij de vorige C5 Aircross. Deze groei komt bijna volledig ten goede aan de beenruimte achterin.

Qua design maakt dit platform het mogelijk om wielen met een diameter van 740 mm (+20 mm) te gebruiken, gecombineerd met velgen tot 20 inch - een primeur voor Citroën. De velgen zijn ontworpen voor optimale aerodynamica, terwijl de geperforeerde delen helpen bij het koelen van de remmen.

De nieuwe Citroën C5 Aircross is voorzien van kleurclips, een designkenmerk van de nieuwste generatie Citroën-modellen. Deze personaliseerbare elementen zijn verwisselbaar en geven de auto een herkenbare grafische stijl. De slanke verticale accenten, in goudkleur of glanzend zwart, zitten op de voordeuren en de voorzijde van de auto.

Interieur

Citroëns 'Sofa Design' komt tot uiting in een lang, luchtig en horizontaal dashboard, dat is vormgegeven als een meubelstuk uit de woonkamer. Het onderste deel van het dashboard is bekleed met schuimtextiel, dat doorloopt in de portierpanelen en stoelen. Er is keuze uit lichte of donkere kleurstellingen.

De nieuwe Citroën Advanced Comfort-stoelen zijn een essentieel onderdeel van het comfort aan boord van de C5 Aircross. De zitting en het onderste deel van de rugleuning zijn extra uitnodigend, met dikke delen van schuim met structuur. Het bovenste deel van de rugleuning omsluit de schouders en loopt vervolgens naar beneden in zijdelingse steunvlakken. Die zijn voor het eerst elektrisch verstelbaar: dankzij een pneumatisch systeem passen ze zich aan het lichaam van elke inzittende aan voor optimale ondersteuning en comfort. Voor wie het comfortabeler wil: de voorstoelen zijn elektrisch verstelbaar in maximaal tien standen en bieden verwarming, ventilatie én massage met vijf programma's.

Ook achterin profiteren passagiers van alle voordelen van Advanced Comfort, met een zitbank en rugleuningen van schuim. De rugleuningen zijn verstelbaar tussen 21 en 33 graden. Bij de hogere uitrustingsniveaus zijn de zitplaatsen achterin bovendien verwarmd.

Onderstel

Een ander belangrijk element van het comfort in de nieuwe C5 Aircross is de vering met Progressive Hydraulic Cushions. Aan de voorzijde zijn er twee progressieve dempers: één voor compressie en één voor uitveren. Deze constructie belooft extra soepelheid bij kleine oneffenheden, zonder dat het dempingsvermogen verloren gaat dat nodig is om de carrosserie stabiel te houden op hobbelige wegen. In dat soort situaties remt het systeem de verticale beweging geleidelijk af aan het eind van de veerweg. In tegenstelling tot een mechanische aanslag bij een conventionele schokdemper - die energie absorbeert maar ook deels weer teruggeeft als schok - vangt de hydraulische stop de energie op en voert die gecontroleerd af.

Waterfall Touchscreen

De nieuwe Citroën C5 Aircross is uitgerust met het grootste centrale HD-touchscreen dat Stellantis tot nu toe heeft aangeboden. Het scherm heeft een lichte, verticale vormgeving en lijkt voor het dashboard te zweven, om vervolgens in één vloeiende beweging over te lopen in de middenconsole. Het nieuwe HD Waterfall Touchscreen is deels aanpasbaar en deels vast, zodat essentiële functies altijd snel toegankelijk zijn.

De nieuwe C5 Aircross wordt geleverd met de nieuwste generatie infotainmentsystemen van Citroën, met onder andere connected 3D-navigatie en een compleet audiosysteem. Tot acht bestuurders kunnen een persoonlijk profiel aanmaken, waarin onder meer favoriete radiostations, vaste bestemmingen en de gewenste indeling van het centrale touchscreen worden opgeslagen.

Smartphone-integratie verloopt volledig draadloos en is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto. Er kunnen twee smartphones tegelijk worden verbonden via Bluetooth. De draadloze oplader van 15W zit in de middenconsole. Voortaan biedt de C5 Aircross ChatGPT van OpenAI, rechtstreeks geïntegreerd in het infotainmentsysteem.

Benzine

Het gevarieerde motorenaanbod van de nieuwe C5 Aircross weerspiegelt Citroëns multi-energie-strategie. De HYBRID 48V-technologie biedt een actieradius van meer dan 950 km (WLTP) en de mogelijkheid om de COâ''-uitstoot, het brandstofverbruik en daarmee ook de gebruikskosten te verlagen. De technologie combineert een nieuwe generatie 1.2-liter turbomotor met 100 kW (136 pk), speciaal ontwikkeld voor hybride aandrijving, met een permanente magneetsynchroon elektromotor van 9 kW (12 pk - piekvermogen 21 kW (28 pk)), gevoed door een 0,9 kWh-batterij onder de bestuurdersstoel. De elektromotor is direct geïntegreerd in de nieuwe zestraps eDCS-automaat met dubbele koppeling.

Hybride

De oplaadbare hybridetechnologie tilt de nieuwe C5 Aircross naar een hoger niveau. Hij claimt gemiddeld 86 km elektrische actieradius (33% meer dan zijn voorganger) en in stadsverkeer zelfs meer dan 100 km. Dankzij de grote brandstoftank van 55 liter (een toename van 28%) bedraagt de totale actieradius op de snelweg in theorie maximaal 650 km.

De Plug-in HYBRID-technologie van de nieuwe C5 Aircross combineert een 1,6-liter viercilinder turbomotor met 110 kW (150 pk) met een elektromotor van 92 kW (125 pk), gevoed door een 21 kWh-batterij onder de vloer in het midden van de auto. Samen leveren ze een systeemvermogen van 143 kW (195 pk). De elektromotor is geïntegreerd in de zeventraps eDCS-automaat met dubbele koppeling.

Elektrische auto

De nieuwe ë-C5 Aircross is verkrijgbaar met twee 100% elektrische aandrijflijnen:

210 Standard Range: een goed uitgebalanceerde en toegankelijke versie, met een elektromotor van 157 kW (210 pk) en een 73 kWh-batterij, goed voor 520 km actieradius (in theorie).

230 High Range: gericht op lange afstanden, met een theoretische actieradius van 680 km, een elektromotor van 170 kW (230 pk) en een batterij van 97 kWh.

De Citroën ë-C5 Aircross kan worden uitgerust met een warmtepomp die zorgt voor een aangename temperatuur in het interieur, terwijl die in de winter minder energie verbruikt dan een traditioneel verwarmingssysteem. Zo levert het gebruik van de warmtepomp bij temperaturen onder het vriespunt een actieradiuswinst op van 25 km. De ë-C5 Aircross beschikt daarnaast over verwarmbare stoelen en een verwarmd stuurwiel.

Standaard is hij uitgerust met een 11 kW-boordlader. Vanaf 2026 is optioneel ook een 22 kW-boordlader met bidirectionele laadfunctie beschikbaar - voor snel AC-laden waarmee in theorie tot 160 km actieradius kan worden geladen in tien minuten. De laadtijden tussen 20% en 80% zijn met de standaard 11 kW-boordlader:

Citroën ë-C5 Aircross 210: 6 uur en 45 minuten via een 7,4 kW-laadpunt, 4 uur en 30 minuten via een 11 kW-laadpunt, 30 minuten via een 160 kW DC-snellader.

Citroën ë-C5 Aircross 230: 8 uur en 55 minuten via een 7,4 kW-laadpunt, 6 uur en 30 minuten een 11 kW-laadpunt, 27 minuten via een 160 kW DC-snellader.

Vanaf 2026 kunnen uitvoeringen van de ë-C5 Aircross met een 11 of 22 kW-boordlader met bidirectionele laadfunctie gebruikmaken van V2L-technologie (Vehicle-to-Load). Daarmee kan de auto stroom leveren aan externe apparaten en verandert hij in een mobiele stroombron.