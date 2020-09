Citroen introduceert e-Jumper

10 september 2020 | Citroen introduceert de e-Jumper. De e-Jumper belooft alle kwaliteiten van de versies met een verbrandingsmotor inclusief de voordelen van een elektromotor, een actieradius tot 340 km en de mogelijkheid om de batterij in 1 uur tot 80% op te laden (d.m.v. een snellader).

Er zijn twee verschillende batterijpakketten,: 200 km (WLTP) verkrijgbaar op lengtevarianten L1 en L2 (Gesloten Bestel varianten) met 37 kWh lithium-ion batterij. Daarnaast is er een versie van 340 km (WLTP) verkrijgbaar op L3 en L4 (Gesloten Bestel, Chassis Cabine varianten, waaronder ook Chassis Dubbele Cabine varianten en Plancher Cabine varianten) met 70 kWh batterij. De batterij, gemonteerd door BEDEO, heeft een wettelijke garantie van 8 jaar of 160.000 km voor 70% van de capaciteit.

Privé of openbaar laden kan met een Wallbox-laadunit (3,7 tot 22 kW) die een type 3-kabel vereist (meegeleverd met het voertuig). Snelladen kan bij openbare snellaadstations tot 50 kW met een type 4-kabel die aan het laadstation is bevestigd, waardoor de beide batterijvarianten in 1 uur tot 80% kunnen worden opgeladen. De Citroën ë-Jumper wordt geleverd met een 8 meter lange type 3 laadkabel die tot 22 kW kan gaan. Op bepaalde stations is uitgesteld laden mogelijk.

De nieuwe ë-Jumper is uitgerust met een traploze transmissie die niet alleen het rijden vergemakkelijkt, maar ook de efficiëntie van de elektromotor optimaliseert en zo het rijbereik vergroot. Tevens is de ë-Jumper uitgerust met een energieterugwinningssysteem om de werking aan de voor- en achterzijde en de regeneratieve remenergieherstelfuncties in bepaalde fasen te regelen. De energie wordt dus zowel bij het loslaten van het gaspedaal als bij het intrappen van het rempedaal teruggewonnen.

Aan de buitenkant onderscheidt de elektrische versie zich door de laadklep aan de linker voorkant en de 'ë-Jumper' typeaanduiding op het rechter achterportier en op de voorkant.

Laadvermogens tot 1265 kg (L3H2) zijn de belangrijkste vereisten in dit segment. Het laadvermogen kan in Nederland afwijken. Citroën geeft later de definitieve laadvermogens vrij.

De ë-Jumper stelt negen hulpsystemen beschikbaar voor zakelijke rijders om veilig en stressvrij te rijden. De Citroën ë-Jumper biedt vele andere veiligheidsvoorzieningen (standaard en optioneel), zoals een controlesysteem voor lage bandenspanning, passagiersairbags en zijairbags, noodremsysteem, centrale deurvergrendeling met alarm en supervergrendelingssysteem waardoor de functionaliteit van de handgrepen worden uitgeschakeld, centrale vergrendeling, automatisch ontsteken dimlicht, automatische voorruitwissers, navigatie met 9" touchscreen en led-dagrijverlichting .