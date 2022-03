Autotest | Er was een tijd waarin grote sedans de enige logische keuze waren voor zakelijke rijders. Vrijwel alle merken boden daarom deze standaard zakenauto's aan. Echter, de vraag naar sedans is sterk teruggelopen ten gunste van SUV's. Nu zijn het alleen nog de luxemerken die sedans aanbieden. Citroën denkt echter een gat in de zakelijke markt te hebben gevonden door een sedan, stationcar en SUV te combineren in de "C5 X". Is dat een goede combinatie? En belangrijker nog: weet de C5 X te overtuigen als het nieuwe topmodel van Citroën?

Citroën heeft een rijke historie als het gaat om luxe reisauto's voor de zakelijke markt en wil daar geen einde aan maken. Echter, in de loop der jaren is niet alleen de markt veranderd, maar ook het merk Citroën. Het is namelijk deel geworden van een grote groep samenwerkende autofabrikanten. Dus moet Citroën zich ook onderscheiden van concurrentie uit eigen huis.

Daarom besloot Citroën een sedan, stationcar en SUV te combineren om te komen tot een compleet nieuw type auto. Diverse merken bieden inmiddels variaties op de SUV aan, maar de C5 X weet zich zowel met de proporties als de onmiskenbare stijl van Citroën te onderscheiden. Wanneer puur wordt gekeken naar de omvang is de C5 X langer dan de Mercedes-Benz C-Klasse, Audi A4 en Lexus IS. De Citroën is zo'n 5 cm hoger dan de genoemde sedans en 15 cm lager dan een doorsnee SUV. Een nadeel van het bijzondere koetswerk: het zicht in de binnenspiegel is matig.

Ruimte

Het bijzondere koetswerk leidt tot een bijzondere zit: de C5 X is namelijk hoog en laag tegelijk! Dat zit zo: vanwege de hoge bouw en grote bodemvrijheid is de zit hoger dan in een traditionele sedan. Echter, de bestuurder en bijrijder worden geflankeerd door metaal tot aan de schouders en dat geeft samen met de diepe, zachte stoelen juist het gevoel van een lage zit. Ook vanwege de pasvorm, de zithouding en de vele verstelmogelijkheden verdienen de stoelen een speciale vermelding.

De hogere bouw vertaalt zich ook in merkbaar meer ruimte achterin. Zelf grote volwassenen hebben daar volop hoofd- en beenruimte. De bagageruimte, met elektrisch bedienbare achterklep, is groter dan die van een doorsnee sedan maar kleiner dan die van een SUV. De sfeer in de cabine is chique, maar tegelijkertijd is dit topmodel van Citroën heel bescheiden naast de extravagante modellen van zustermerk DS, zodat beide elkaar perfect aanvullen.

„Het is niet overdreven om te stellen dat de C5 X het meest comfortabele model is sinds de legendarische Citroëns met gasveerbollen“

Zoals het hoort bij een topmodel debuteren nieuwe technieken van Citroën in de C5 X. Zo is dit het eerste model met een extra groot head-up display dat veel meer dan alleen de snelheid in het blikveld van de bestuurder projecteert. De C5 X toont ook instructies van het navigatiesysteem, gegevens van het audiosysteem en contactgegevens van de telefoon. De nieuwste versie van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is opgezet als een tabletcomputer. Het laat zich bedienen door te "vegen" (voor bladeren) en "knijpen" (voor verkleinen en vergroten).

Toch ontbreken er ook zaken. Bij een auto die alle zintuigen wil verwennen is een hifi-systeem een must en dit is niet leverbaar. Het standaard audiosysteem klinkt zeker niet slecht (eventueel inclusief "pack hifi"), maar dit is geen hifi waar muziekliefhebbers volop van kunnen genieten. Een slimme assistent is aanwezig, echter deze luistert slecht en begrijpt weinig. Het is slechts een detail: de Engelse stem van het navigatiesysteem is overduidelijk Amerikaans en dat is niet half zo chic als Brits. De "parfumeur" van een vorige generatie Citroëns ontbreekt jammerlijk.

Benzine

Hoe de C5 X rijdt hangt sterk af van de gekozen aandrijving. Verschillende motoren zijn namelijk gekoppeld aan verschillende onderstellen. Eerst is gereden met de "PureTech 180". Deze wordt aangedreven door een traditionele benzinemotor en staat op Citroën's "Advanced Comfort"-onderstel. De schokbrekers hiervan reageren dankzij een combinatie van vloeistof en rubbers verschillend op korte of lange oneffenheden. Hierdoor heeft de C5 X een enorme rust en grootsheid, zonder daarvoor kostbare techniek zoals luchtvering in te zetten. Het zorgt er echter ook voor dat dit geen scherp sturende of dynamische auto is; de nadruk ligt expliciet op rust en comfort.

De benzinemotor is standaard gekoppeld aan een 8-traps automaat en ondanks het forse vermogen van 180 pk is opnieuw merkbaar dat de nadruk ligt op rust. Het koppel wordt ingezet voor souplesse en veel minder voor daadkracht. Alleen wanneer de sportstand wordt gekozen en het gaspedaal resoluut tot de vloer wordt ingetrapt, laat de C5 X -na een korte aarzeling- de nodige spierballen zien. Op een veeleisend parcours bestaande uit binnenwegen, bergweggetjes en snelwegen verbruikte de "PureTech 180" 6.4 liter per 100 km.

Plug-in hybirde

Alhoewel het platform van de C5 X geschikt is voor geheel elektrische aandrijving, wordt vooralsnog alleen half elektrische aandrijving aangeboden ofwel "plug-inhybride". Op een volle batterij (geladen aan een publiek laadpunt of stopcontact thuis) kon de testauto 40 km afleggen, maar veel slimmer is het om de bestemming in te voeren in het navigatiesysteem. Dan zet de elektronica de benzine- en elektromotor zo efficiënt mogelijk in om de bestemming te bereiken en daalt het verbruik spectaculair. Wie regelmatig laadt kan een verbruik van nul scoren. Zonder aan een stekker op te laden gedraagt de C5 X zich als een "parallel hybride" en bedraagt het verbruik 5 liter per 100 km (op eenzelfde veeleisend parcours als met de PureTech 180).

Naast een lager verbruik biedt de plug-inhybrid nog meer comfort. Dankzij de elektromotor zet de auto zich moeiteloos en in volmaakte rust in beweging. Ook op hogere snelheden kan geheel elektrisch worden gereden en dan lijkt de eerder gereden PureTech 180 op slag een relikwie. Echter, het samenspel tussen de benzine- en elektromotor verloopt niet altijd zo harmonieus als gewenst. Het is duidelijk merkbaar dat de benzinemotor veel sterker is dan de elektromotor. Zo kan de snelheid tijdelijk terugvallen of juist toenemen bij het wisselen van de ene naar de andere krachtbron. Ook is de reactie op het gaspedaal de ene keer veel gretiger dan de andere keer en dat zorgt voor een onzeker gevoel. Kortom: dit vraagt om een software-update!

De plug-inhybride staat op dezelfde bijzondere schokbrekers als de C5 X met alleen een benzinemotor, echter dit keer zijn deze elektronisch instelbaar. Sensoren meten continu de bewegingen van de auto en passen het karakter van het onderstel daar op aan. Daarom is de plug-in hybride op slecht wegdek veel comfortabeler. In de bocht duikt duikt de C5 X behoorlijk in de veren, overhellen zoals een hoge SUV doet de auto echter niet. Voor onregelmatigheden in het wegdek, of zelfs verkeersdrempels hoeft simpelweg niet te worden geremd: de C5 X strijkt ze glad alsof het net gelegd asfalt is. Het is niet overdreven om te stellen dat de C5 X het meest comfortabele model is sinds de legendarische Citroëns met gasveerbollen.

Conclusie

Is het een goed idee om een sedan, stationcar en SUV te combineren in een nieuw model? Ja! De C5 X weet zich dankzij het bijzondere koetswerk niet alleen met het uiterlijk te onderscheiden, maar is ook ruimer en functioneler dan gemiddeld. Daarbij onderscheidt de C5 X zich met de aankleding van de concurrentie.

Ook op de vraag of de C5 X overtuigt als topmodel van Citroën is het antwoord een overtuigend "ja". Dat is te danken aan de aandrijflijn en het onderstel. Met de C5 X durft Citroën duidelijke keuzes te maken. Dit is geen sportieve of dynamische auto en juist daarom kon Citroën zich geheel op het comfort toeleggen. Wanneer wordt gekozen voor een standaard benzinemotor is de C5 X al stiller en rustgevende dan gemiddeld. Echter, de plugin-hybride gaat op alle punten een flinke stap verder. De standaard C5 X is groots en comfortabel, maar alleen de plug-in hybrid geeft een gevoel van superioriteit.

plus Rijke, moderne uitrusting

Comfortabel, rustgevend en onthaastend

Onderscheidend en functioneel koetswerk min Matig zicht in binnenspiegel

Slimme assistent verstaat slecht en begrijpt weinig

Samenwerking benzine- en elektromotor niet altijd even harmonieus

