Citroen maakt prijzen C5 X bekend

23 september 2021 | Citroen maakt de prijzen van de C5 X bekend. Er zijn drie motorvarianten standaard met EAT8 automaat, waaronder een plug-inhybride, vier uitvoeringen, alle met energielabel A. De prijzen beginnen bij 37.490 euro voor de C5 X met de PureTech 130 S&S EAT8-aandrijflijn. De benzinemotor levert 96 kW (130 pk) en is standaard gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Mede dankzij een start-stopsysteem komt het gecombineerde brandstofverbruik op 6,0 l/100 km.

Ce C5 X is voorzien van de Citroen Advanced Comfort-vering, die belooft het befaamde vliegende-tapijteffect. De auto is verder voorzien van de modernste technologieen die het rijden vergemakkelijken, zoals het Extended Head-Up Display, de mogelijkheid van semi-autonoom rijden en de nieuwe communicatie-interface met touchscreen en spraakherkenning.

Citroen biedt de C5 X met een pakket rijhulp- en veiligheidssystemen, met onder meer Active Lane Departure Warning System, Active Safety Brake met voetgangersherkenning, Driver Attention Alert, Coffee Break Alert en Collision Risk Alert. Verder behoren Citroлn Connect Nav, Radio Bluetooth met DAB+ digitale tuner en Citroлn Connect Box (noodoproep en pechulp met lokalisatiefunctie), Advanced Comfort Seats met bekleding in stof en kunstleder tot de standaarduitrusting.

De C5 X PureTech 130 S&S EAT8 Feel is voorzien van een benzinemotor met een vermogen van 96 kW (130 pk) en een maximumkoppel van 230 Nm, een start-stopsysteem, voorwielaandrijving en een achttrapsautomaat. Het gecombineerde verbruik is 6,0 l/100 km en de CO2-emissie bedraagt 135 g/km, wat goed is voor energielabel A.

De C5 X Hybrid 225 EATB is er zowel in Feel- als in Shine-uitvoering. De hybride aandrijflijn omvat een 1,6-liter benzinemotor en een elektromotor. Ook het start-stopsysteem, voorwielaandrijving en de achttrapsautomaat zijn standaard. Het systeemvermogen bedraagt 165 kW (225 pk) en het maximumkoppel is 360 Nm. Het gecombineerde verbruik bedraagt in theorie 1,3 l/100 km en de CO2-emissie 29-30 g/km.

De meeruitrusting van de Shine-uitvoering ten opzichte van de Feel omvat onder meer Active Safety Brake met voetgangers- en fietsersherkenning en nachtfunctie, Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Extended Head-up Display, Rear Cross Traffic Alert en een 360o-camera. Verder zijn onder meer een draadloze telefoonlader, LED-ambianceverlichting, een verwarmbaar stuurwiel, lederen interieurbekleding, stoelverwarming in drie standen voor beide voorstoelenen elektrische stoelverstelling met geheugen voor de bestuurdersstoel.

Tenslotte heeft Citroen specifiek op de zakelijke markt gerichte uitvoeringen ontwikkeld. De C5 X PureTech 130 S&S EAT8 met benzinemotor en achttrapsautomaat is er niet alleen in de Business-uitvoering, maar ook als Business Plus. Die is als extra ten opzichte van de Business-uitvoering voorzien van onder meer Adaptive Cruise Control met Stop & Go, Rear Cross Traffic Alert en een 360o-camera.

De Business Plus-uitvoering is er ook als PureTech 180, met een 1,6-liter benzinemotor met 133 kW (181 pk) vermogen en 250 Nm koppel. Het gecombineerde verbruik bedraagt 6,5 l/100 km en de CO2-emissie 147 g/km. Ook de plug-inhybride C5 X Hybrid 225 EAT8 is er in zowel Business- als Business Plus-uitvoering.

De prijslijst:

Citroën C5 X PureTech 130 S&S EAT8 Feel € 40.390

Citroën C5 X Hybrid 225 ëEATB Feel € 45.190

Citroën C5 X Hybrid 225 ëEATB Shine € 47.990

Citroën C5 X PureTech 130 S&S EAT8 Business € 37.490

Citroën C5 X PureTech 130 S&S EAT8 Business Plus € 40.390

Citroën C5 X PureTech 180 S&S EAT8 Business Plus € 43.190

Citroën C5 X Hybrid 225 ëEATB Business € 42.290

Citroën C5 X Hybrid 225 ëEATB Business Plus € 45.190

Citroën introduceert C5 X

12 april 2021