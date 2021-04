Citroen introduceert C5 X

12 april 2021 | Citro├źn presenteert zijn nieuwe vlaggenschip: de C5 X. Het model combineert e elegantie van een sedan en die dynamiek van een stationwagon met de robuustheid van een SUV. De marktintroductie van de C5 X vindt plaats in de tweede helft van 2021.

De lange motorkap, vloeiende en aerodynamische lijnen, hoge taille en knik boven de achterwielen zorgen voor onderscheid en dynamiek. Die kenmerken doen bovendien terugdenken aan verschillende auto's die de geschiedenis van het topgamma van Citroën hebben gekenmerkt. De achterklep belooft alle functionaliteit van een stationwagen: de C5 X heeft een brede, functionele opening en een lage laaddrempel voor het in- en uitladen van bagage.

De C5 X heeft ten opzichte van een traditionele sedan een grotere bodemvrijheid. Dit resulteert in een hoge zitpositie voor overzicht rondom de auto en spreekt vooral SUV-kopers aan. De meeste versies van de C5 X zijn uitgerust met 19-inch 'Tall & Narrow'-wielen waarmee de grotere bodemvrijheid verder wordt benadrukt. Dankzij een wielbasis van 2.785 mm belooft de Citroën C5 X veel interieurruimte, ook op de achterbank. De C5 X is 4.805 mm lang, 1.865 mm breed en 1.485 mm hoog. Daarmee staat hij in het hart vanhet D-segment.

De nieuwe C5 X is zowel voor als achter voorzien van de nieuwe, V-vormige LED-lichtsignatuur van Citroën, voor het eerst geïntroduceerd op de nieuwe C4. Dat maakt de C5 X direct herkenbaar als een Citroën. De lichttechnologie iszowel overdag als 's nachts zichtbaar en onderstreept de unieke carrosserievorm van de Citroën C5 X.

De bagageruimte biedt een inhoud van 545 liter en 1.640 liter met neergeklapte achterbank. De volledig vlakke laadvloer, brede laadopening, lage tildrempel en rechte wanden verhogen het gebruiksgemak. Dat geldt ook voor de oprolbare afdekhoes, gekoppeld aan de achterklep. De handsfree achterklap is elektrisch te openen en sluiten.

Het Extended Head-Up Display. Dit grootschalig full-colour head-updisplay projecteert relevante informatie over snelheid, telefoongesprekken en navigatie in de voorruit, recht in het blikveld van de bestuurder. Het nieuwe head-updisplay vormt een eerste stap naar augmented reality zoals voorgesteld in de 19_19 Concept.

De C5 X krijgt als eerste Citroën een compleet nieuwe infotainmentinterface, waarbij de nadruk ligt op connectiviteit. Het infotainmentsysteem bestaat uit een 12-inch HD-touchscreen, vier USB Type C-aansluitingen en een inductiepad om smartphones draadloos op te laden. Draadloze smartphone-koppeling via Apple CarPlay of Android Auto en updates via de cloud maken het nieuwe My Citroën Drive Plus infotainmentsysteem compleet.

De C5 X beschikt ook over de nieuwste rijhulpsystemen die met behulp radar, camera's en sensoren de veiligheid in en rondom de auto bewaken. Dankzij de nieuwe Highway Driver Assist, dat Adaptive Cruise Control combineert met Stop & Go en Lane Keeping Assist, is semi-autonoom rijden op level 2 mogelijk. Dankzij Highway Driver Assist hoeft de bestuurder niet langer de snelheid of het koers te regelen, het voertuig regelt deze functies zelf.

Er zijn meer rijhulpsystemen die het dagelijks leven vergemakkelijken, zoals dodehoekdetectie met groot bereik en Rear Cross Traffic Alert, dat een gevaar detecteert bij het achteruitrijden. Ook Top 360 Vision, dat het manoeuvreren gemakkelijker maakt door de omgeving rondom de auto weer te geven op de touchscreen, is aanwezig, net als Proximity hands- vrije toegang en start, waarbij de deuren automatisch worden vergrendeld en ontgrendeld als de bestuurder het voertuig nadert of verlaat.

Zoals elke andere Citroën kan ook de C5 X uitgebreid worden gepersonaliseerd. Citroën biedt originele interieurthema's aan, met een prominente plaats voor warme materialen met veel aandacht voor detail. Nieuwe Advanced Comfort-stoelen debuteren in de C5 X. Het zitcomfort wordt versterkt door een laag met hoge dichtheid en verdikt gestructureerd schuim, zodat de inzittenden ook tijdens langere reizen comfort ervaren.

De C5 X is een echte Citroën, want het model is uitgerust met Citroën Advanced Comfort-wielophanging. Op de plug-in hybrideversie gaat Citroën een stapje verder met actieve Citroën Advanced Comfort-ophanging. De bestuurder heeft in dat geval keuze uit drie modi om het karakter van de Progressive Hydraulic Cushions af te stemmen op de persoonlijke wensen.

De Citroën C5 X wordt leverbaar met keuze uit een benzinemotor en een plug-in hybride. De C5 X Plug-in Hybrid heeft een systeemvermogen van 225 pk en kan een afstand van meer dan 50 kilometer (WLTP) volledigelektrisch en dus emissievrij rijden met een topsnelheid van 135 km/u. Opladen kan thuis, op het werk of bij een openbaar oplaadpunt. Dankzij de benzinemotor is de C5 X Plug-in Hybrid ook geschikt om verre reizen te maken zonder tussentijds te hoeven stoppen.

De marktintroductie van de C5 X vindt plaats in de tweede helft van 2021. Citroën maakt later dit jaar de vanafprijzen van de benzineversie en plug-in hybride bekend.