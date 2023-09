Citroen C5 X tijdelijk als Hypnos

De Citroën C5 X Hypnos komt met een nieuwe carrosseriekleur Eclipse Blue, geaccentueerd met enkele "infrarode" grafische accenten. Het interieur komt licht en extra ruimtelijk over dankzij kleuren en materialen die een serene en zachte sfeer creëren. De beleving wordt versterkt door het glazen panoramadak, het hifi-audiosysteem en voorstoelen met verwarming, ventilatie, massagefunctie én elektrische verstelbare lendensteunen. De standaard actieve Advanced Comfort-vering en Advanced Comfort-stoelen, plus de stilte aan boord dankzij geluiddempend glas in de zijruiten, maken de ervaring van Citroen compleet. De C5 X Hypnos wordt bovendien geleverd als Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8 die lokaal emissievrij elektrisch rijden mogelijk maakt.

Hypnos: de naam

De naam van deze limited edition stamt van de Griekse god Hypnos, de god van de slaap. De naam is bewust gekozen als symbolische knipoog naar comfort en relaxt reizen. De gedachte hierachter is dat de inzittenden na elke rit in de C5 X Hypnos uitgerust op hun bestemming aankomen. Met deze naam wil Citroën ook het contrast tussen de drukke buitenwereld en het lichte, ruime en serene interieur uitdrukken. Tot slot is Hypnos een betekenisvolle naam in de historie van Citroën. Op de Parijse autoshow in 2008 werd de hybride conceptauto Citroën Hypnos onthuld, een studie van een topmodel als pionier voor de ontwikkeling van hybrideauto's.

De speciale carrosseriekleur van de Citroën C5 X Hypnos, Eclipse Blue, verandert onder invloed van de lichtintensiteit, van elegant bij weinig daglicht tot zeer dynamisch in de felle zon. De zogenaamde "infrarood" gekleurde graphics zorgen daarbij voor een bijpassend accent. Opvallend zijn ook de in glanzend zwart uitgevoerde decoraties op de portieren, verlevendigd met infrarode schuine strepen en daarin centraal een Hypnos-signatuur. Deze decoraties voegen een vleugje dynamiek toe. Aan de achterzijde is het cijfer 5 infrarood gekleurd in de C5 X-typeaanduiding. De C5 X Hypnos komt met 19 inch AeroX lichtmetalen wielen met een speciale kleurstelling, een combinatie van Onyx Black en diamanteffect, afgewerkt met een donkere lak. Naar wens is de C5 X Hypnos ook beschikbaar in de carrosseriekleur Platinum Grey.

Interieur

De ambiance van het interieur wordt versterkt door de stoelbekleding in licht, geperforeerd leer. In de perforatie is het logo van Citroën te herkennen. De armsteunen, inzetstukken in de portieren en de zijkanten van de middenconsole zijn in dezelfde lichte kleur afgewerkt, deels met leer en deels met stof, waardoor de zitplaatsen extra breed en comfortabel ogen. De bovenzijde van de rugleuningen en de hoofdsteunen zijn uitgevoerd in grijs Alcantara. Daarnaast worden de stoelen gesierd door elegant stikwerk en een infrarood label met de naam Hypnos in de rugleuningen.

Decoraties in Karuun licht houteffect op de deurpanelen en het dashboard maken het interieur visueel breder en ruimer. De centrale console heeft een speciale uitstraling. De glanzend zwarte bovenzijde valt op door een lasergravure met strepen in een nieuwe Xenon Bronze kleur, speciaal voor deze limited edition. Om het geheel af te maken, wordt het model geleverd met speciale vloermatten met de naam Hypnos in de kleur Xenon Bronze.

De nieuwe Citroën C5 X Hypnos is per direct te bestellen vanaf € 54.820 (incl. kosten rijklaarmaken). De levering start begin 2024.