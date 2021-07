Vooruitblik | Er was een tijd waarin grote sedans de enige keuze waren voor zakelijke rijders. Vrijwel alle merken boden daarom deze standaard zakenauto's aan. Echter, de vraag naar sedans is sterk teruggelopen ten gunste van SUV's. Nu zijn het alleen nog de luxemerken die sedans aanbieden. Citro├źn denkt echter een gat in de zakelijke markt te hebben gevonden door een sedan, stationcar en SUV te combineren in de "C5 X". Een goed idee?

Citroën heeft een rijke historie als het gaat om luxe reisauto's voor de zakelijke markt en wil daar geen einde aan maken. Echter, in de loop der jaren is niet alleen de markt veranderd, maar ook het merk Citroën. Het is namelijk deel geworden van een grote groep samenwerkende autofabrikanten. Daarom moet Citroën zich ook onderscheiden van concurrentie uit eigen huis.

Daarom besloot Citroën een sedan, stationcar en SUV te combineren om te komen tot een compleet nieuw type auto. Diverse merken bieden inmiddels variaties op de SUV aan, maar de C5 X weet zich zowel met de proporties als de onmiskenbare stijl van Citroën te onderscheiden. Wanneer puur wordt gekeken naar de omvang is de C5 X langer dan de Mercedes-Benz C-Klasse, Audi A4 en Lexus IS. De Citroën is zo'n 5 cm hoger dan de genoemde sedans en 15 cm lager dan een doorsnee SUV.

Ruimte

Van de extra hoogte is bij het instappen weinig te merken. Wel weet de C5 X te overtuigen met de luxe en weldaad die hoort bij een topmodel, want zo presenteert Citroën de C5 X. De stoelen zijn groot en weldadig. Dat is mede te danken aan het gebruik van verschillende soorten schuim. De bovenste laag is zacht, terwijl de diepere lagen stevig zijn voor een goede pasvorm.

„De combinatie van verschillende carrosserie-typen zorgt niet alleen voor een onderscheidende auto, maar ook voor een uiterst praktisch geheel“

De hogere bouw vertaalt zich juist wel in merkbaar meer ruimte achterin. Ook grote volwassenen hebben daar volop hoofd- en beenruimte. De bagageruimte, met elektrisch bedienbare achterklep, is groter dan die van een doorsnee sedan maar kleiner dan die van een SUV. De gekozen uitvoering bepaalt de sfeer in de cabine. Voor de hier getoonde auto is dat een kenmerkend chique Franse atmosfeer waarmee de C5 X eveneens overtuigt als topmodel.

Zoals het hoort bij een topmodel debuteren nieuwe technieken van Citroën in de C5 X. Zo is dit het eerste model met een extra groot head-up display dat veel meer dan alleen de snelheid in het blikveld van de bestuurder projecteert. De C5 X toont ook instructies van het navigatiesysteem, gegevens van het audiosysteem en contactgegevens van de telefoon. De nieuwste versie van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is opgezet als een tabletcomputer. Het laat zich bedienen door te "vegen" (voor bladeren) en "knijpen" (voor verkleinen en vergroten).

Rijeigenschappen

Grote reisauto's van Citroën hebben zich altijd onderscheiden met een bijzondere wielophanging en met de komst van de C5 X wordt die traditie voortgezet. Al enige tijd voorziet Citroën de grotere modellen van "Advanced Comfort"-wielophanging. Dit is geen luchtvering of ander complex en kostbaar systeem, maar een mechanische schokbreker met een aanpassing. Het gedrag verschilt op grote en kleine oneffenheden, waardoor het weggedrag verfijnder is. In de C5 X wordt Advanced Comfort gecombineerd met elektronica zodat het zich nog beter kan aanpassen aan wisselende omstandigheden.

Ondanks het feit dat de C5 X bedoeld is als topmodel van Citroën, is deze luxe reisauto niet voorzien van de meest moderne aandrijflijn. Geheel elektrische aandrijving is voorbehouden aan de C4. De C5 X is voorzien van plug-inhybride of een conventionele benzinemotor. Wanneer wordt gekozen voor alleen de benzinemotor bedraagt het vermogen 180 pk. Met assistentie van de elektromotor bedraagt het vermogen 225 pk.

Conclusie

Is het een goed idee van Citroën om een sedan, stationcar en SUV te combineren in een nieuw model? Zelfs na een kennismaking met een pre productie-exemplaar is het antwoord op die vraag: ja. De combinatie van verschillende carrosserie-typen zorgt niet alleen voor een onderscheidende auto, maar ook voor een uiterst praktisch geheel. De unieke stijl van Citroën geeft daar nog eens een extra draai aan.

Omdat het hier slechts een statische presentatie betreft (lees: geen proefrit mogelijk) kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over de rijeigenschappen. Wel kan worden gemeld dat Citroën de zogenaamde "Advance Comfort"wielophanging heeft doorontwikkeld. Door een elektronische component toe te voegen, zou het onderstel zich nog beter aan moeten passen aan wisselende omstandigheden. Niet alleen het koetswerk is een mengvorm van stijlen, maar ook de aandrijving. De C5 X is leverbaar als half elektrische auto dankzij plug-inhybride aandrijving. Begin 2022 is de C5 X leverbaar, dan kan het nieuwe topmodel zich ook bewijzen tijdens een eerste proefrit.

plus Ruim en praktisch

Rijke, moderne uitrusting

Onderscheidende vormgeving min Niet verkrijgbaar als volledig elektrische auto

