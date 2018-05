Citroen C4 SpaceTourer

Citroen Picasso wordt SpaceTourerer

2 mei 2018 | De modelnaam Picasso wordt in SpaceTourer gewijzigd vanaf de leveringen in mei. Het aanbod wordt versterkt door de introductie van de BlueHDi 160 S&S dieselmotor gekoppeld aan de nieuwe EAT8 automaat. De Citro├źn C4 SpaceTourer en Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 160 S&S EAT8 kan in Nederland worden besteld vanaf eind mei 2018. De prijs zal later bekend worden gemaakt.