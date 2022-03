Citroen C4 Grand Picasso

Citroen stopt productie Grand C4 SpaceTourer

2 maart 2022 | De Citroën Grand C4 SpaceTourer gaat uit productie. Citroën werkt aan de verdere verduurzaming van het modellengamma en daar past de C4 SpaceTourer niet meer in. De orderintake is gestopt per 25 februari 2022 en er komt geen directe opvolger. Als alternatief voor de grote MPV is er de personenautovariant van de Berlingo, die louter nog als elektrisch aangedreven ë-Berlingo is te leveren.