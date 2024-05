BYD SEAL U nu ook als plug-in hybride

De SEAL U DM-i is er in verschillende configuraties, maar altijd met de BYD's eigen Blade Battery, die vrij is van nikkel en kobalt. Het van 30 tot 80% opladen van de accu duurt met de 18 kW DC lader onder ideale omstandigheden circa 35 minuten. Thuis of aan de openbare laadpaal kan met een snelheid maximaal 11 kW worden geladen. Ongeacht de gekozen specificatie is de SEAL U DM-i te rijden in EV-modus waarbij korte (woon-werk)ritten volledig elektrisch aangedreven worden uitgevoerd. De Hybride- of HEV-modus legt tevens de nadruk op elektrisch rijden. Alleen bij accelereren zorgt de benzinemotor voor extra vermogen.

De BYD SEAL U DM-i Design heeft een aandrijflijn met een 96 kW sterke 1,5-liter viercilinder turbomotor, twee elektromotoren, de BYD Blade Battery (18,3 kWh) en vierwielaandrijving. Het systeemvermogen bedraagt 238 kW en het maximale koppel 550 Nm. De acceleratie van 0-100 km/h kost 5,9 seconden. De theoretische elektrische actieradius van de BYD SEAL U DM-i Design bedraagt 70 km met een elektrisch gecombineerd verbruik van 23,5 kWh/100 km. In combinatie met een theoretisch brandstofverbruik van 1,2 l/100 km komt de totale actieradius uit op 870 km (alle rangecijfers volgens WLTP).

SEAL U DM-i Boost en Comfort

De voorwielaangedreven Boost- en Comfort-uitvoeringen van de BYD SEAL U DM-i hebben een 1,5-liter benzinemotor en een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 160 kW en het maximale koppel 300 Nm.

De Boost-uitvoering heeft een 18,3 kWh Blade Battery, die goed is voor een elektrische actieradius van maximaal 80 km met een elektrisch gecombineerd verbruik van 21 kWh / 100 km. In combinatie met een theoretisch brandstofverbruik van 0,9 l/100 km komt het totale bereik uit op 1.080 km (alle cijfers puur theoretisch volgens WLTP).

De grotere (26,6 kWh) Blade Battery van de Comfort-uitvoering maakt een elektrisch bereik van 125 km mogelijk. Ook de totale actieradius van dit model (ruim 1.100 km) is groot (alle cijfers geheel theoretisch volgens WLTP).

Uitrusting

Net als het uiterlijk is ook het interieur van de BYD SEAL U DM-i gelijk aan dat van de elektrisch aangedreven SEAL U. Blikvangers zijn de standaard meervoudig elektrisch verstelbare stoelen met verwarming- en ventilatiefuncties, de bekleding in vegan-leder, head-up display en het panoramische glazen schuif-kanteldak. Ook het digitale instrumentenpaneel en het centraal geplaatste, draaibare 15,6 inch-touchscreen zijn standaard. Spotify en HERE navigatie zijn geïntegreerd en Apple CarPlay en Android Auto zijn draadloos te koppelen. Via de BYD-app is de status van de auto op afstand te checken en is het mogelijk om diverse functies aan te sturen. Updates worden over-the-air uitgevoerd.

De rijassistentiesystemen van de BYD SEAL U DM-i waaronder Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, de Adaptive Cruise Control, Rear Cross Traffic Alert, Lane Change Assist, Intelligent Speedlimit Control en Dodehoekdetectie maken gebruik van vijf radars en een camera. Een panoramacamera maakt manoeuvreren en parkeren eenvoudiger door de omgeving rondom de auto (360 graden) zichtbaar te maken op het centrale display.

Levering vanaf tweede helft 2024

De BYD SEAL U DM-i wordt in de tweede helft van 2024 op de Nederlandse markt verwacht. Alle modellen worden standaard geleverd inclusief 6 jaar / 150.0000 km fabrieksgarantie, 8 jaar / 200.000 km garantie op de accu (minimaal 70% capaciteit) en 8 jaar/150.000 km voor de elektromotor. De Nederlandse prijzen en uitvoeringen worden kort voor de marktintroductie bekendgemaakt.