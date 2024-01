BYD introduceert Seal U

De BYD SEAL U is 4,79 m lang, 1,89 m breed en 1,67 m hoog. Door de combinatie van een ruime wielbasis (2,77 m) en het vlakke vloerontwerp biedt hij volop ruimte voor vijf. Daarbij heeft de bagageruimte een inhoud van 552 liter. Na het neerkleppen van beide delen (40/60) van de achterbank is een volume van 1.440 liter beschikbaar. Daarnaast zijn er diverse opbergvakken, bekerhouders in de middenconsole en vier USB-poorten. Ook zijn twee telefoons tegelijkertijd draadloos oplaadbaar. Zeker op plekken waar geen stroom beschikbaar is, komt de V2L (Vehicle-to-Load) functie van pas.

BYD Blade Battery-technologie

Net als andere BYD-modellen voor de Europese markt beschikt de BYD SEAL U over de kobaltvrije BYD Blade Battery. BYD heeft de technologie daarvoor in eigen huis ontwikkeld. Daarbij stonden veiligheid, duurzaamheid, levensduur, prestaties en ruimtebenutting centraal. Het accupakket bestaat uit vele dunne, langwerpige cellen (blades) en maakt gebruik van lithium ijzerfosfaat als katodemateriaal. Dit draagt bij aan veiligheid, duurzaamheid en thermische stabiliteit. Met tot 145 Wh/kg is de energiedichtheid bovendien gunstig.

Twee aandrijflijn-configuraties

De Comfort-uitvoering van de BYD SEAL U beschikt over een 71,8 kWh Blade Battery en is daarmee goed voor een theoretisch bereik van 420 km (WLTP gecombineerd). De 87 kWh Blade Battery verleent de BYD SEAL U Design een theoretische actieradius van 500 km (WLTP). In beide uitvoeringen drijft een elektromotor met een vermogen van 160 kW en een koppel van 330 Nm de voorwielen aan. De topsnelheid bedraagt 175 km/h. Standaard laadt de SEAL U met 11 kW 3-fase en DC-snelladen tot maximaal 140 kW. Het van 30-80% opladen van de batterij duurt daarmee onder ideale omstandigheden 28 minuten. De mate van efficiency komt op het conto van de BYD Blade Battery en de 8-in-1 aandrijflijn waarin acht cruciale componenten voor de aandrijving, het laden en de aansturing zijn geïntegreerd. Daarmee realiseert de BYD SEAL U 88% systeemefficiency en is de benutting van ruimte goed. De standaard warmtepomp reguleert de accutemperatuur op efficiënte wijze en draagt zo bij aan prestaties onder alle omstandigheden.

Intelligent Cockpit System en de BYD app

Naast het 12,3 inch LCD-instrumentenpaneel heeft de BYD SEAL U een elektrisch draaibaar centraal display (12,8 (Comfort) of 15,6 inch (Design)). Dit is de spil van het Intelligent Cockpit System, waarin ook een 4G-verbinding, Spotify en HERE-navigatie zijn geïntegreerd. Smartphones zijn te koppelen (Android Auto en Apple CarPlay) en alle functies zijn ook via voicecontrol te bedienen. Over-The-Air updates houden het systeem actueel.

Veiligheid

De familie-SUV dankt zijn stabiele structuur onder meer aan het gebruik van high-strenght-staal en de sterke honinggraat-structuur die het accupakket beschermt.

De BYD SEAL U beschikt over een aantal rijhulpsystemen die gebruik maken van onder andere camera- en radar-technologie. Deze systemen monitoren de verkeerssituatie, ze waarschuwen voor eventueel gevaar en kunnen zelfs automatische ingrepen uitvoeren om ongevallen te voorkomen. De BYD SEAL U is standaard uitgerust met onder meer Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Lane Change Assist, Intelligent Speed Limit Control en Blind Spot Detection. De BYD SEAL U Design is daarnaast voorzien van een Head-up display. Adaptieve Full-LED verlichting met grootlichtassistent draagt bij aan ontspannen en veilig rijden in het donker. De panoramische camera met 360-graden view maakt de BYD SEAL van boven én rondom zichtbaar op het centrale display. Dit vergemakkelijkt parkeren en andere manoeuvres.

Prijzen

De BYD SEAL U wordt in de eerste helft van 2024 op de Nederlandse markt verwacht. Er is keuze uit de twee uitvoeringen, vier exterieurkleuren en twee kleurschema's voor het interieur. De consumentenprijzen luiden:

SEAL U Comfort €42.990

SEAL U Design €45.990

Particuliere kopers kunnen daarmee op beide uitvoeringen profiteren van € 2.950 SEPP-subsidie.