BYD maakt prijzen Seal U hybrid bekend

De nieuwe BYD SEAL U DM-i beschikt over de Super DM (Dual Mode) aandrijflijn, die altijd de nadruk legt op elektrische aandrijving. In Nederland is er keuze uit twee uitvoeringen. In de BYD SEAL U DM-i Boost FWD werkt een 1,5-liter benzinemotor met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 160 kW en het maximale koppel 300 Nm. Daarmee accelereert de auto in 8,9 seconden van 0-100 km/h. De elektromotor wordt gevoed door een 18,3 kWh Blade Battery, die een elektrische actieradius van maximaal 80 km (WLTP) mogelijk maakt. De gecombineerde actieradius komt uit op 1.080 km.

De BYD SEAL U DM-i Design AWD beschikt over een aandrijflijn met een 1,5-liter viercilinder turbomotor, twee elektromotoren en vierwielaandrijving, inclusief extra (off-road) rijprofielen. Het systeemvermogen van 238 kW en het maximale koppel 550 Nm maken een acceleratie van 0-100 km/h in 5,9 seconden mogelijk. De topsnelheid is begrensd tot 180 km/h. De 18,3 kWh Blade Battery is in dit model goed voor een elektrische actieradius van 70 km (WLTP). Het totale gecombineerde bereik bedraagt 870 km.

De Blade Battery van de BYD SEAL U DM-i is relatief veilig en vrij van nikkel en kobalt. Bij een 18 kW gelijkstroomlader duurt het van 30 tot 80% opladen van de accu in theorie 35 minuten. Uiteraard is (thuis) laden met 11 kW mogelijk.

Uitrusting

Elke BYD SEAL U DM-i biedt standaard metallic lak, 19 inch lichtmetalen velgen, LED-verlichting met grootlichtassistent, een elektrisch bediende achterklep en een panoramisch glazen schuif-/kanteldak. Verder zijn de elektrisch verstelbare stoelen met verwarming- en ventilatiefunctie bekleed met vegan-leder (keuze uit black en black & brown) en stuurwielverwarming. Andere blikvangers in de cockpit zijn het digitale instrumentenpaneel en het centraal geplaatste, draaibare 15,6 inch-touchscreen en het head-up display. Spotify en HERE navigatie zijn geïntegreerd en Apple CarPlay en Android Auto zijn draadloos te koppelen. Via de BYD-app is de status van de auto op afstand na te gaan en is het mogelijk om diverse functies aan te sturen. Updates worden over-the-air uitgevoerd.

Ook op het gebied van veiligheid zijn rijassistentiesystemen zoals Forward Collision Warning, Automatic Emergency Braking, Adaptive Cruise Control, Rear Cross Traffic Alert, Lane Change Assist, Intelligent Speedlimit Control en Dodehoekdetectie inbegrepen. De standaard aanwezige panoramacamera maakt manoeuvreren en parkeren eenvoudiger door de omgeving rondom de auto (360 graden) zichtbaar te maken op het centrale display.