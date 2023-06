BYD introduceert Dolphin

De Dolphin die, net als de ATTO 3, gebruikmaakt van het zogenaamde e-Platform 3.0, is het eerste model van BYD met het vloeiende Ocean-design. Ondanks de compacte afmetingen (L/B/H: 4,27/1,77/1,57 meter) is zijn interieur volgens de fabrikant toch ruim. Mede dankzij de lange wielbasis (2,70 m) zou er plaats voor vijf zijn en heeft de bagageruimte een inhoud van 345 liter. De achterbank kan 60:40 worden neergeklapt waardoor de bagageruimte wordt vergroot tot maximaal 1.310 liter.

Blade Battery

De BYD Dolphin maakt gebruik van de zogenaamde Blade Battery. Zo doorstaat de Blade Battery de spijkerpenetratietest glansrijk. De kobaltvrije Blade Battery van de BYD Dolphin maakt gebruik van lithium-ijzerfosfaat (LFP) als kathodemateriaal, dat een hoger veiligheidsniveau biedt dan conventionele lithium-ion batterijen. LFP heeft een gunstige thermische stabiliteit. Voor de BYD Dolphin is er keuze uit twee Blade Batteries van 45 kWh en 60 kWh. Voor efficiency is een warmtepomp altijd standaard op alle versies. Mede daardoor is met de 45 kWh-batterij een bereik van 340 km voor de Active- en 310 km voor de Boost-versie mogelijk. De 60 kWh-versie reikt 427 km ver. Voor beide Blade Batteries volstaat onder ideale omstandigheden een klein half uur snelladen voor het opladen van 30 tot 80%.

Veiligheid

De BYD Dolphin wordt standaard geleverd met een gangbare veiligheidsvoorzieningen en bestuurdersassistentie. Alle versies zijn voorzien van Forward Collision Warning, Autonomous Emergency Braking, Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert en Rear Cross Traffic Brake, Lane Departure Prevention en Emergency Lane Keeping Assist.

Adaptieve Cruise Control en Intelligent Cruise Control dragen bij aan het comfort. De panoramische camera biedt de bestuurder 360 graden zicht voor veilig manoeuvreren. Daarnaast zijn een dodehoekdetectiesysteem, elektronische stabiliteitscontrole, tractiecontrole, Hill Decent Control en verkeersbordherkenning met intelligente snelheidsbeperking inbegrepen als extra hulpmiddelen voor de bestuurder.

Uitvoeringen

De BYD Dolphin is er in de versies Active, Boost, Comfort en Design. De Dolphin Active, die standaard wordt geleverd met een 70 kW / 95 pk sterke elektromotor heeft metallic lak, 16-inch lichtmetalen velgen en LED-verlichting. Daarbij biedt hij stoelbekleding van vegan kunstleer, elektrische stoelverstelling, keyless entry/start en Climate control (ook te bedienen via de BYD app). Een draaibaar 12,8 inch touchscreen is de spil in de bediening van alle infotainment- en navigatiefuncties. Dankzij de 4G dataverbinding zijn er connected mogelijkheden. Apple CarPlay en Android Auto zijn uiteraard inbegrepen.

De BYD Dolphin Boost is uitgevoerd met een 130 kW/177 pk sterke elektromotor en de 45 kWh Blade Battery. Andere extra's ten opzichte van Dolphin Active zijn de multilink achterwielophanging en 17-inch bi-color lichtmetalen velgen.

De BYD Dolphin Comfort wordt geleverd met de sterkste elektromotor binnen de reeks: 150 kW/204 pk én de 60 kWh Blade Battery. Hij heeft alle al genoemde voorzieningen en daarbij onder meer: elektrische inklapbare buitenspiegels, stoelverwarming vóór, zes luidsprekers en twee dubbele USB C-poorten met 60 W-aansluiting.

Het topmodel is de BYD Dolphin Design. Hij heeft dezelfde aandrijflijn als de Comfort plus two tone exterieurkleurcombinatie, een panoramadak met elektrisch bedienbare zonwering, privacy glass achter, een draadloze oplader voor smartphones en de Vehicle to Load functie.

Prijzen

Elk model wordt geleverd inclusief 6 jaar algemene garantie en de wettelijk verplichte 8 jaar garantie op de aandrijflijn en de batterij. Dit zijn de prijzen van de verschillende uitvoeringen: