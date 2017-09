BMW Concept X7

BMW onthult Concept X7

8 september 2017 | BMW onthult de Concept X7 iPerformance tijdens de internationale autotentoonstelling IAA 2017 in Frankfurt. De Concept X7 iPerformance heeft een opvallend gelijnde carrosserie en een ruim zespersoons interieur dat functioneel is vormgegeven en is afgewerkt met hoogwaardige materialen. Ook aan boord: een infotainmentsysteem dat voor maximale connectiviteit zorgt. De Concept iPerformance is voorzien van de eDrive technologie in combinatie met een TwinPower Turbo benzinemotor. Deze plug-inhybride aandrijflijn is volgens BMW efficiënt en dynamisch. Ook lokaal emissievrij rijden is mogelijk.