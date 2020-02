Nieuwe hybrides bij BMW op Geneve 2020

19 februari 2020 | BMW zet zijn elektrificatie-offensief onverminderd voort. Op de 90ste internationale autoshow van Genève 2020 gaat het doek van een aantal nieuwe plug-in hybride en mild-hybride uitvoeringen van de BMW 3-Serie. In de loop van dit jaar staat de marktintroductie gepland.

Op de autoshow in Genève staan nieuwe plug-in hybride modellen om klanten die duurzame mobiliteit verkiezen meer keuze te bieden. In de nabije toekomst zullen 3-Serie Touring modellen voor het eerst met elektrische aandrijving leverbaar zijn. Dat zijn onder meer de nieuwe 330e Touring (gemiddeld brandstofverbruik: 1,7 l/100 km; gemiddeld stroomverbruik: 15,7 kWh/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 39 g/km, voorlopige cijfers) en de nieuwe 330e xDrive Touring (gemiddeld brandstofverbruik: 2,0 l/100 km; gemiddeld stroomverbruik: 17,8 kWh/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 46 g/km, voorlopige cijfers). Het samenspel van de plug-in hybride technologie met de vierwielaandrijving is ook te beleven in de nieuwe 330e xDrive Sedan (gemiddeld brandstofverbruik: 1,8 l/100 km; gemiddeld stroomverbruik: 16,7 kWh/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 42 g/km, voorlopige cijfers).

In Genève staan nog twee andere modelvarianten van de 3=Serie als wereldprimeurs. Dat zijn de nieuwe M340d xDrive Sedan (gemiddeld brandstofverbruik: 5,3-5,7 l/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 139-149 g/km, voorlopige cijfers) en de nieuwe M340d xDrive Touring (gemiddeld brandstofverbruik: 5,4-5,8 l/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 143-153 g/km, voorlopige cijfers). Ze zijn voorzien van een 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met 250 kW (340 pk) en mild-hybride technologie met een 48 volt starter/generator. De komst van de nieuwe BMW M modellen en de drie plug-in hybride versies betekent een uitbreiding van het aantal motorvarianten in de 3-Serie naar vier benzinemotoren, vier dieselmotoren en een plug-in Hybride.

Als vervolg op de marktintroductie van de nieuwe 330e Sedan (gemiddeld brandstofverbruik: 1,6-1,7 l/100 km; gemiddeld stroomverbruik: 14,8-15,0 kWh/100 km; gemiddelde CO2-emissie: 36-38 g/km) stijgt het aanbod aan plug-in hybride modellen in de zomer van 2020 significant. In deze vier geëlektrificeerde modellen zit de laatste generatie van de eDrive technologie. Het elektrische rijbereik van de plug-in hybride modellen in de 3-Serie komt nu tot aan maxima tussen de 55 en 68 kilometer.

De gecontroleerde interactie tussen de 2,0-liter 4-cilinder-in-lijn benzinemotor en de in de 8-traps Steptronic automaat geïntegreerde elektromotor levert een systeemvermogen op van 185 kW (252 pk) in de 330e Touring, de 330e xDrive Sedan en de 330e xDrive Touring. Met de standaard XtraBoost is tot aan tien seconden een extra vermogen van 30 kW (40 pk) mogelijk tot een maximaal systeemvermogen van 215 kW (292 pk). Het maximale koppel bedraagt 420 Nm. De rijdynamiek en sportieve flair krijgen een extra dimensie dankzij de mogelijkheid van specifieke tuning van het uitlaatgeluid, een directere en nauwkeurige gasreactie en een specifiek schakelprogramma van de 8-traps Steptronic automaat inclusief terugschakelen bij afremmen.

Bij de 330e xDrive Sedan en de 330e xDrive Touring gaan het sportieve karakter en de efficiency van de plug-in hybride aandrijflijn gepaard met de wegligging van de vierwielaandrijving. Die verdeelt de aandrijfkracht van de benzinemotor en de elektromotor tussen de voor- en achterwielen via een elektronisch geregelde meervoudige platenkoppeling. De xDrive zorgt zo voor gunstige tractie en rijstabilitei onder alle weg- en weersomstandigheden. De volledig variabele verdeling van de aandrijfkracht versterkt de wendbaarheid en het sportieve rijkarakter. De combinatie van eDrive en xDrive belooft de best mogelijke grip bij het rijden in sneeuw, in bergachtig gebied en op onverharde wegen.

De twee 3-Serie Touring uitvoeringen met het plug-in hybride systeem (leverbaar vanaf zomer 2020) spelen in op de vereisten van klanten die het bekende BMW rijplezier en de efficiency willen uitbreiden met functionaliteit. Het interieur biedt bij de geëlektrificeerde modelvarianten evenveel comfort op vijf zitplaatsen als de benzine- en dieselversies. Het volume van de bagageruimte is nagenoeg geheel behouden dankzij de ruimtebesparende plaatsing van de hoogvoltage accu onder de achterbank. Door de in de verhouding 40:20:40 gescheiden rugleuning van de achterbank neer te klappen, is de laadruimte te vergroten van 410 naar 1.420 liter.

Rijdynamiek en efficiency kenmerken twee andere nieuwkomers in de 3-Serie; tevens wereldprimeurs op de autoshow in Genève 2020. Dat zijn de nieuwe M340d xDrive Sedan en de nieuwe M340d xDrive Touring met een 3,0-liter 6-cilinder-in-lijn dieselmotor en mild-hybride technologie plus 48 volt starter/generator. De nieuw ontwikkelde dieselmotor met M TwinPower Turbo technologie levert een maximaal vermogen van 250 kW (340 pk) en een maximaal koppel van 700 Nm. Deze trekkracht gaat samen met een directe krachtontwikkeling, doordat de trekkracht van de 48 volt starter/generator direct vanuit stilstand volledig beschikbaar is. Deze elektromotor levert 8 kW (11 pk) extra vermogen. Op constante snelheid ondersteunt de elektromotor de verbrandingsmotor, wat zowel het verbruik als de emissies beperkt.

De aandrijving van de nieuwe BMW M modellen is gekoppeld aan een 8-traps Steptronic Sport automaat, sportieve ondersteltechnologie en vierwielaandrijving. Een M Sport onderstel inclusief variabele sportbesturing en een M Sport remsysteem zijn standaard, evenals een M Sport differentieel. M specifieke exterieurdetails met geoptimaliseerde aerodynamische eigenschappen dragen verder bij aan de rijdynamiek en rijkarakteristiek. De M340d xDrive Sedan accelereert in 4,6 seconden van 0-100 km/h, terwijl de M340d xDrive Touring naar de 100 km/h sprint in 4,8 seconden. De verkoop van de BMW M340d xDrive Sedan start eind februari 2020.

