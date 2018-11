BMW 3-Serie straks ook als 330e

15 november 2018 | De nieuwe generatie van de BMW 3 Serie Sedan belooft rijdynamiek en efficiency. Om die claims waar te kunnen maken wordt in de zomer van 2019 het motorengamma uitgebreid met een plug-in hybride aandrijflijn. In de nieuwe 330e Sedan combineert BMW de nieuwste generatie van eDrive technologie met een viercilinder-in-lijn benzinemotor. De nieuwe 330e Sedan is eind mei 2019 te bestellen bij de BMW-dealer.

De 330e Sedan is het eerste model van BMW dat standaard is uitgerust met XtraBoost, dat het systeemvermogen van 185 kW (252 pk) tijdelijk met tot 30 kW (41 pk) kan verhogen. Behalve dat XtraBoost de reacties op het gaspedaal versterkt, vergroot het systeem ook de elektrische actieradius. Die is ten opzichte van zijn voorganger met 50% toegenomen, zodat de 330e Sedan tot 60 kilometer lokaal emissievrij kan afleggen. Brandstofverbruik en CO2-emissie zijn ruim 10% lager dan die van zijn voorganger en bedragen 1,7 l/100 km en 39 g/km.

De plug-in hybride aandrijflijn omvat een 2,0-liter viercilinder-in-lijn benzinemotor met BMW TwinPower Turbo techniek met een vermogen van 135 kW (184 pk) en een elektromotor die continu 50 kW (68 pk) vermogen levert en een piekvermogen heeft van 83 kW (113 pk). Samen leveren beide krachtbronnen een systeemvermogen van 185 kW (252 pk) en een maximumkoppel van 420 Nm. De 330e Sedan sprint daarmee vanuit stilstand naar 100 km/u in 6,0 seconden. De topsnelheid bedraagt 230 km/u. In HYBRID modus kan de BMW 330e Sedan met uitsluitend elektrische aandrijving een topsnelheid van 110 km/u bereiken; 30 km/u sneller dan zijn voorganger. In ELECTRIC modus is emissievrij rijden mogelijk tot een snelheid van 140 km/u; voorheen was dat 120 km/u.

Het rijplezier wordt versterkt door een rijgeluid dat specifiek voor de 330e Sedan is ontwikkeld. Een optie die specifiek voor de hybride 330e beschikbaar is, is onder meer akoestische voetgangersbescherming.

Om ruimte te besparen is de elektromotor geïntegreerd in de 8-traps Steptronic automaat. Dankzij het ontwerk is de speciaal voor de hybride aandrijving ontwikkelde transmissie slechts 15 millimeter langer dan de Steptronic transmissie voor de varianten met conventionele aandrijflijn. Het opwekken van vermogen verloopt efficiënt dankzij de regeneratie van remenergie, waarbij de elektromotor functioneert als generator. De opgewekte elektriciteit wordt opgeslagen in de hoogvoltage-accu en dient, net als de elektriciteit die via de laadaansluiting van het elektriciteitsnetwerk wordt afgenomen, om de elektrische systemen van de auto te voeden. Dat betekent dat een door de benzinemotor aangedreven dynamo overbodig is. Daardoor is de efficiency van het gehele systeem nog hoger.

De hoogvoltage-accu is gemonteerd onder de achterbank en de brandstoftank is boven de achteras geplaatst. Dat betekent dat de hybride aandrijving slechts een minimale hoeveelheid bagageruimte kost. De bagageruimte van 375 liter kan worden uitgebreid door de achterbank, die gedeeld is in de verhouding 40:20:40, naar behoeven neer te klappen.

Vrijwel het gehele gamma van opties voor de 3-Serie Sedan is ook beschikbaar voor de plug-in hybrideversie. Behalve in de basisuitvoering is de 330e Sedan ook leverbaar in de uitvoeringen Sport Line, Luxury Line en M Sport. De 330e Sedan kan worden voorzien van onder meer het adaptief M onderstel, inclusief Variable Sport Steering en het M sportremsysteem. Het volledige gamma van rijassistentiesystemen om het comfort en de veiligheid te verhogen, is leverbaar variërend van het Personal CoPilot Pack met stuur- en rijbaanassistentie tot aan parkeerhulp met achteruitrijassistentie.

De standaarduitrusting omvat onder meer voorverwarming en -koeling van het interieur, waarvoor de energie van de hoogvoltage-accu wordt gebruikt. Bij lage temperaturen kan het interieur voor vertrek al worden verwarmd, zelfs als de batterij weinig stroom meer heeft.

Voor de introductie van de 330e Sedan, in de zomer van 2019, presenteert BMW nieuwe digitale diensten om het opladen van de accu onderweg gemakkelijker te maken. Als de bestuurder via het navigatiesysteem een openbaar laadstation selecteert, biedt het systeem ook een lijst aan met hotels, restaurants, cafés en bezienswaardigheden in de omgeving. De beschikbaarheid van een laadpunt kan ook vooraf worden gecontroleerd via de Control Display. De bestuurder ontvangt de informatie met een verwachting van de bezettingsgraad van het laadstation bij aankomst. Verder kunnen in de toekomst bepaalde laadstations voor een beperkte periode worden gereserveerd.