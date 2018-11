Bentley introduceert Continental GT Convertible

26 november 2018 | Bentley introduceert de volledig nieuwe Continental GT Convertible. Zijn cabriodak is in 19 seconden te openen en te sluiten, tot een snelheid van 50 km/u. De Continental GT Convertible, met 6,0-liter W12-motor, verandert daarmee van een luxueuze coupé in een open Grand Tourer.

De derde generatie Continental GT Convertible heeft een scherp gesneden carrosserie, die langer en lager oogt dan die van zijn voorgangers, onder meer door de 135 mm grotere wielbasis. Hij is meteen herkenbaar als Bentley: met een langgerekte motorkap, gespierde schouderlijn en vier ronde koplampen. Die laatste zijn voorzien van de nieuwste LED Matrix-technologie en hebben, net als de achterlichten, een kristalachtige structuur.

Standaard staat de Continental GT Convertible op 21 inch vijfspaaks lichtmetalen velgen. Exemplaren met tien spaken in dezelfde maat en 22 inch vijfspaaks velgen zijn optioneel. Ze zijn beschikbaar in tien verschillende kleuren en afwerkingen. Voor de carrosserie kunnen klanten kiezen uit zeventien standaardtinten, waaronder Beluga, Onyx en Portofino, en zeventig aanvullende kleuren. Het dak is er in zeven verschillende tinten en voor de eerste keer leverbaar in traditionele Britse tweed.

Vanachter het stuur kijkt de bestuurder uit over een volledig digitaal instrumentenpaneel met een groot aantal personaliserings-mogelijkheden. De Bentley Rotating Display midden op het dashboard heeft drie zijden. Normaal gesproken is er niets te zien en lijkt het dashboard ononderbroken met bijvoorbeeld hout te zijn afgewerkt. Als de motor van de Continental GT Convertible wordt gestart, draait het paneel en komt het 12,3-inch HD-scherm van het MMI-infotainmentsysteem te voorschijn. De derde kant van de Bentley Rotating Display bestaat uit drie analoge meters: een chronometer, een kompas en een buitentemperatuurmeter.

Bentley levert drie audiosystemen voor de Continental GT Convertible. Het standaardsysteem heeft tien speakers en 650 Watt. Daarboven staat een Bang & Olufsen met zestien verlichte speakers en 1500 Watt. Het topsysteem komt van Naim en heeft achttien speakers en zogenoemde Active Bass Transducers in de voorstoelen.

Bij de introductie van de nieuwste Bentley zijn twee optiepakketten leverbaar: City Specification en Touring Specification. Die eerste voegt onder meer verkeersbordherkenning, Pedestrian Warning, City Braking en een met voetbewegingen te openen kofferbak toe. In Touring Specification is de Continental GT Convertible uitgerust met Adaptive Cruise Control met Traffic-Jam Assist, Active Lane Assist, Pre-Sense Braking, een head-up display en nachtzicht met een infraroodcamera.

Daarbij is er een Mulliner Driving Specification, waarmee de auto een sportievere uitstraling krijgt. Hij staat dan op 22 inch gesmede lichtgewicht velgen, heeft opvallende diamantbekleding in het interieur met geborduurde Bentley-logo's, lederen bekleding aan de binnenkant van de cabriokap en sportief gestylde pedalen. Voor een unieke afwerking kunnen klanten uiteraard terecht bij de specialisten van Mulliner, die de Continental GT Convertible volledig kunnen personaliseren.

Voor de aandrijving zorgt de nieuwste versie van Bentley's 6,0-liter twinturbo W12. De krachtbron levert 466 kW (635 pk) en 900 Nm koppel. Daarmee accelereert de Continental GT Convertible in 3,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en haalt hij een topsnelheid van 333 km/h. Voor een zo laag mogelijk verbruik is de W12 uitgerust met start-stop, een zeilfunctie en cilinderuitschakeling, waarbij hij onder deellast op slechts zes cilinders loopt. De twaalfcilinder is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling en variabele vierwielaandrijving.

Bentley Dynamic Ride gebruikt een 48 Volt-systeem en gaat in bochten actief het rollen van de carrosserie tegen. Via Drive Dynamics Control kan de bestuurder kiezen uit drie rijmodi: Comfort, Bentley en Sport, waarmee onderstel, motor, versnellingsbak en andere chassissystemen aan de keuze worden aangepast. Een vierde modus laat de bestuurder zijn of haar individuele voorkeur instellen.

Standaard is de Continental GT Convertible uitgerust met luchtvering met drie kamers, elektrische stuurbekrachtiging en Continuous Damping Control, dat doorlopend de dempers aanpast voor een optimaal comfort. De stalen remschijven van de Bentley hebben een diameter van 420 millimeter voor en 380 millimeter achter en worden omklemd door in totaal achtentwintig zuigers. De Continental GT Convertible staat op Pirelli P Zero-banden met Noise Cancelling System voor zo min mogelijk afrolgeluid.