Bentley introduceert Bentayga S

26 mei 2021 | Bentley geeft de details vrij van de nieuwe Bentayga S, de sportiefste telg van de Bentayga-familie. Met opvallende designelementen en een aantal unieke voorzieningen is de Bentayga S de nieuwste versie van de luxe SUV van Bentley.

Voor het eerst sinds de lancering van de Bentayga in 2015 is er nu een S-versie beschikbaar. Daarmee komt Bentley tegemoet aan de vraag van klanten naar een dynamischere Bentayga. De 'S' is standaard onder meer voorzien van Dynamic Ride actieve rolstabilisatie en een onderstel met aangepaste demping, waarmee het sportieve weggedrag wordt aangescherpt. Naast de 'S'-badges op de voorportieren is de Bentayga S vanbuiten te herkennen aan de Blackline-specificatie, nieuwe 22 inch velgen, een grotere achterspoiler, glanzend zwarte zijskirts en dieper naar beneden doorgetrokken bumpers. Getinte koplampen en achterlichten, zwarte buitenspiegels en zwarte ovale uitlaatpijpen maken het exterieur compleet. De nieuw ontworpen sportuitlaat zorgt voor de bijbehorende geluiden.

De Bentayga S is uitgerust met Bentley's 4,0-liter twin-scroll V8 turbomotor. De krachtbron levert 550 pk en 770 Nm koppel, accelereert in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u en bereikt een topsnelheid van 290 km/u. Deze prestaties koppelt Bentley aan een actieradius van 654 kilometer en een CO2-uitstootvan 294 g/km.

Het onderstel, de besturing en de motor zijn gericht op een dynamisch rijkarakter. Bentley Dynamic Ride is standaard bij de Bentayga S. Het systeem reageert binnen 0,3 seconde met een koppel van maximaal 1.300 Nm om zijdelingse krachten in bochten tegen te gaan. Daardoor blijft een maximaal contact met de banden volgens de fabrikant gewaarborgd voor een surplus aan stabiliteit, rijcomfort en stuureigenschappen.

Net als de recent gelanceerde Continental GT Speed biedt de Bentayga S ten opzichte van een standaard Bentayga via een aangepaste SPORT-modus nu meer mogelijkheden. Deze SPORT-modus verbetert het stuurgevoel, biedt een betere instuurrespons en zorgt voor een verder verminderde carrosserierol dankzij de 15% stijvere demping van de luchtvering plus een aangepaste afstelling voor de Electronic Stability Control en Bentley Dynamic Ride.

Nieuwe vloermatten voor de Bentayga?

Dat kan! Vanaf € 90,-

Bentley introduceert Bentayga PHEV

5 januari 2021

Bentley vernieuwt Bentayga

1 juli 2020

Bentley introduceert Bentayga Hybrid

27 september 2019

Bentley introduceert Bentayga Speed

14 februari 2019