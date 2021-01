Bentley introduceert Bentayga PHEV

5 januari 2021 | Bentley introduceert de Bentayga Hybrid. Bentley verwacht dat deze plug-in hybride met een puur elektrisch bereik van 50 kilometer (NEDC) het bestverkochte lid van de nieuwe Bentayga-familie gaat worden. De nieuwe Bentayga Hybrid is naast de recent gelanceerde Bentayga V8 en Bentayga Speed de derde uitvoering van de luxe SUV.

Het vernieuwde exterieur- en interieurdesign van de Bentayga dat Bentley vorig jaar introduceerde is ook doorgevoerd op de Hybrid. Het model biedt daarnaast elektrische luxe, met soepel en stil rijden door stedelijke omgevingen dankzij een puur elektrisch rijbereik tot 50 kilometer (NEDC). De elektromotor is ondergebracht in de transmissie tussen de versnellingsbak en de verbrandingsmotor en kan direct vanuit stilstand het volledige koppel leveren, wat een stille en snelle acceleratie oplevert.

Als de Hybrid de stad achter zich heeft gelaten en extra koppel vraagt, of wanneer hij harder dan 135 km/u rijdt, werkt de 128 pk en 350 Nm sterke elektromotor samen met een 3,0-liter grote V6-benzinemotor met twee turbo's. Het systeemvermogen bedraagt 449 pk en het gecombineerde koppel 700 Nm. De totale, gecombineerde actieradius bedraagt 860 kilometer (NEDC).

Niet alleen heeft de Bentayga Hybrid verschillende rijmodi, hij kan ook de informatie gebruiken die is opgeslagen via het Hybrid Efficiency Navigation-systeem voor efficiëntie en feedback via het gaspedaal. Het Hybrid Efficiency Accelerator Pedal heeft een drukpunt in EV Drive om de grens tussen puur elektrisch en hybridevermogen aan te geven. Dit moedigt de bestuurder aan om zo lang mogelijk in EV Drive te blijven, maar is indien gewenst ook uit te schakelen.

De 17,3 kWh lithiumbatterij bestaat uit 168 afzonderlijke cellen met een verwachte levensduur van zo'n 160.000 kilometer of acht jaar, en is in twee en een half uur tot 100 procent op te laden. Het laadvermogen bedraagt 7,2 kW. De vermogenselektronica zet de energie die is opgeslagen in de hoogspanningsbatterij om, om de elektromotor van stroom te voorzien of om de bestaande elektrische infrastructuur aan te sturen.

Met hetzelfde niveau van comfort en luxe, maar met een stillere en meer verfijnde aandrijflijn, heeft de Bentayga Hybrid een selectie nieuwe technologieën en connected car-services, waarmee Bentley z'n nieuwste SUV positioneert als de technisch meest geavanceerde Bentayga tot nu toe. Naast de allernieuwste technologieën heeft de nieuwe plug-in hybrid een comfortabeler interieur en is hij zowel vanbinnen als vanbuiten aanzienlijk herzien ten opzichte van de vorige generatie.

Als onderdeel van Bentley's Beyond100-strategie (waarbij Bentley's volledige line-up tegen 2026 moet bestaan uit plug-in hybrides of volledig elektrische voertuigen) heeft het merk tot in het detail onderzocht hoe de clientèle groen rijden ervaart. Meer dan 90 procent van de klanten gebruikt hun Bentayga Hybrid van de eerste generatie dagelijks of meerdere keren per week en bijna 100 procent van de klanten gebruikt de EV-modus, waarvan de helft consequent reizen van minder dan 50 kilometer aflegt. In de praktijk betekent dit dat het merendeel van de verplaatsingen overwegend zonder uitstoot kan worden afgelegd.

