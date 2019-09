Bentley Bentayga

Bentley introduceert Bentayga Hybrid

27 september 2019 | De Bentley Bentayga Hybrid maakt zijn opwachting op de Europese markt. Met een CO2-uitstoot van 79 gram per kilometer (WLTP) is de handgebouwde SUV met plug-in hybridetechnologie de meest efficiƫnte Bentley tot nu toe. De Bentayga Hybrid is Bentley's eerste stap naar een geƫlektrificeerde toekomst. In 2023 heeft Bentley van elk model een variant met elektrische aandrijfvorm in het programma.