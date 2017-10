Autoshow | Japan! Het land van de rijzende zon, robots en technologische vooruitgang. Daarom is de Tokyo Motorshow altijd een bijzondere belevenis. In plaats van belangrijke primeurs zijn het fascinerende conceptcars en baanbrekende nieuwe technieken die centraal staan. Dit jaar is het thema "Beyond the motor". Is de Tokyo Motorshow 2017 de motor voorbij?

De "Toyota Fine-Comfort Ride Concept" wordt aangedreven door een brandstofcel ("waterstof auto") en belooft daarom een actieradius van duizend kilometer plus maximale binnenruimte.

Het meest tot de verbeelding sprekend zijn de "Concept-i" modellen die leren van hun bestuurder. Op basis van de GPS-locatie, uitingen op social media en voorgaande communicatie met de auto, leert de Concept-i wat de bestuurder wil. In 2020 moet deze techniek realiteit worden.

Toyota en dochtermerk Daihatsu eisen samen een gehele hal op en tonen daar behalve de populaire productiemodellen een hele reeks conceptcars. De "GR HV Sports Concept" is een sportwagen met hybridemotor die rijplezier en efficiency zou combineren.

De Mitsubishi "e-EVOLUTION" conceptcar gebruikt kunstmatige intelligentie ("AI") om de stemming van de bestuurder te peilen en de rijeigenschappen hier op af te stemmen. De e-EVOLUTION is een SUV met drie (!) elektromotoren.

Een stap verder gaat de "NeuV" (links) die niet alleen elektrisch is aangedreven, maar ook nog eens geheel zelfstandig rijdt.

Enkele maanden geleden toonde Honda al de "Urban EV Concept" (rechts op de foto) tijdens de Internationale Autotentoonstelling van Frankfurt (IAA), nu komt daar een sportieve versie bij genaamd "Sport EV Concept" (midden). Zoals de naam al aangeeft, zijn beide auto's elektrisch aangedreven. Over de Sport EV wordt nog niets beloofd, maar de Urban EV zou in 2020 op de markt verschijnen.

De "Vision Coupe" is Mazda's visie op de verre toekomst. Deze conceptcar zal nooit in productie gaan, maar de ontwerpstijl ervan zal uiteindelijk terugkomen in alledaagse modellen van Mazda.

Mazda kijkt naar de nabije toekomst met de Kai Concept. In tegenstelling tot de meeste andere conceptcars betreft het hier geen elektrische auto. In plaats daarvan kondigt Mazda "SkyActive X" aan, waarmee een benzinemotor zo efficiënt zou worden dat deze nog twintig jaar (!) mee kan.

Mercedes-Benz, Smart, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche, DS en Peugeot hebben grote stands, maar herhalen daar het nieuws dat kortgeleden al in Frankfurt is getoond. Citroën en Volvo hebben zulke kleine stands dat ze niet in een hal, maar in de lobby staan. Alle andere niet-Japanse merken ontbreken.

Nog iets bijzonders aan de 45e Tokyo Motorshow: het is vooral een Japanse aangelegenheid. Alle Japanse merken pakken er groots uit. Slechts een handjevol Europese merken is aanwezig en die merken brengen hoegenaamd geen nieuws.

Het blijft jammer dat Daihatsu zich heeft teruggetrokken uit Europa, want de "DN Compagno" concept is een verleidelijke moderne interpretatie van de klassieke Compagno uit 1964. Onderhuids heeft deze vierdeurs coupé geen bijzondere techniek, dus het model zou gemakkelijk in productie kunnen worden genomen!

Bij Lexus schittert de "LS+ Concept". Op basis van de nieuwe LS is de LS+ een studie van een zelfrijdende auto. Lexus wil dit zelfrijdende model al in 2020 op de markt brengen.

Suzuki

Bij Suzuki staat de "e-SURVIVOR" centraal: een conceptcar die er zo spannend uitziet dat de onderliggende techniek bijna over het hoofd zou worden gezien. Het is echter de techniek waarmee Suzuki echt vooruitgang boekt. De e-SURVIVOR is niet alleen Suzuki's eerste stap richting elektrisch rijden, maar zelfs een eerste ontwikkeling richting autonoom rijden.

Yamaha

Op de Tokyo Motorshow zijn niet alleen personenauto's te zien, maar ook motorfietsen en vrachtwagens. Daarbij verdient Yamaha een bijzondere vermelding. Met de komst van de zelfrijdende auto zal het auto- of motorrijden zoals we dat nu kennen steeds meer een hobby worden en geen noodzaak.

Daarom toont Yamaha, naast diverse vrijetijdsmotoren, de "Cross Hub Concept" waarmee een motorfiets of quad naar een recreatiegebied kan worden getransporteerd om er daar van te genieten.

Subaru

Ook Subaru ziet dat een auto straks voornamelijk een recreatief voertuig is. Daarom toont het merk zowel een voorloper van een zelfrijdend model als een extra sportief concept.

Tenslotte

Gezien de geringe hoeveelheid nieuws en de voorspelbaarheid van de diverse conceptcars (eerst alles elektrisch, later zelfrijdend) zijn het vooral de stands van kleine bedrijfjes die de Tokyo Motorshow 2017 interessant maken. Hier tonen nieuwkomers echt gedurfde technieken.

Het mooiste voorbeeld daarvan is de "Flesby II" van Toyoda Gosei. Deze zelfrijdende auto is een comfortabele "cocon" op wielen die niet alleen binnenin zacht en comfortabel is, maar ook van buiten. Achter het zachte, vlezige exterieur zijn projectors verstopt waarmee de Flesby zijn gezicht toont aan de buitenwereld.

"Asahi Glass ltd" introduceert een autoruit met daarin een transparante monitor. Een camera herkent voetgangers en gevaarlijke situaties. Deze worden, samen met informatie van het navigatiesysteem, vervolgens in het blikveld van de bestuurder geprojecteerd. Dit klinkt weinig baanbrekend, maar een korte demonstratie was meer dan overtuigend.

Naast slimme auto's wordt in Japan gewerkt aan slimme wegen. Camera's hoog boven gevaarlijke kruisingen, aan verkeerslichten en bij zebrapaden verzamelen informatie die aan de automobilisten wordt doorgegeven. Toyota is de eerste om deze zogenaamde "iTS"-standaard te implementeren en een demonstratie was zeer verhelderend. Nu al levert iTS een belangrijke bijdrage aan de veiligheid. Tegelijkertijd kan het de komst van de zelfrijdende auto bespoedigen.

Conclusie

Het thema van de Tokyo Motorshow 2017 is "Beyond the Motor" en daarmee geeft de organisatie aan dat de auto zoals wij die nu kennen sterk zal veranderen. Japan loopt daarmee niet voorop, maar volgt de wereldwijde trend. Op de korte termijn worden alle auto's elektrische auto's. Gaandeweg zal de zelfrijdende auto zijn intrede doen.

Autorijden zoals wij dat nu kennen is straks alleen nog een hobby, vergelijkbaar met zeilen of paardrijden. Daarom zijn op de Tokyo Motorshow 2017 twee extremen waar te nemen. De ene helft van de show bestaat uit conceptcars die aangeven hoe de diverse merken de toekomst zien. De andere helft bestaat uit traditionele auto's, waarbij rijplezier belangrijker is dan ooit.