Op één punt volgt Tokio de trend: de meeste standhouders zijn lokaal. De Autosalon van Parijs is voornamelijk Frans, de Internationale Auto Ausstellung is vooral Duits en op de Japan Mobility Show is het grootste deel van de ruim 500 bedrijven die zich presenteren Japans.

Toyota / Lexus

Toyota heeft veruit de grootste stand en presenteert ook het meeste nieuws. En omdat het hier de "Japan Mobility Show" betreft, brengt Toyota veel meer mee dan alleen personenauto's. Zo toont het een reeks van wonderlijke eenpersoons voertuigjes, een eenpersoons drone, diverse oldtimers en een bijzondere vrachtwagen. De "IMV Origin" is een zo eenvoudig mogelijk opgezette en zo eenvoudig mogelijk te onderhouden vrachtwagen voor afgelegen gebieden. Alleen de meest complexe onderdelen worden in Japan gebouwd; de assemblage vindt plaats in onder andere Afrika.

In Japan rijden hoogwaardigheidsbekleders en de kopstukken van de industrie bij voorkeur niet met Europese limousines, maar met de Toyota Century. Dat model is hier te bewonderen in twee geheel nieuwe varianten. De ene oogt klassiek, maar heeft moderne techniek onder de motorkap. De Century concept is meer in de hoogte gebouwd om de concurrentie aan te gaan met de Bentley Bentayga en Rolls-Royce Cullinan.

Lexus hint al enige tijd naar een nieuwe LS Coupé en de nieuwste versie daarvan is in Tokio te zien. Ook Lexus brengt meer dan alleen auto's mee, want op de stand staat ook een schaalmodel van een eigen zeilschip.

Honda

Bij Honda trekt een drietal conceptcars de aandacht. Allemaal vallen ze binnen de zogenaamde "0-serie" en het betreft een hatchback, coupé en SUV. Qua stijl gaan ze verder waar Honda met de "e" was gebleven. De modellen experimenteren met een kunstmatig intelligente assistent die de bestuurder wil leren kennen om deze niet alleen te assisteren tijdens het rijden, maar zelfs psychologische hulp te bieden wanneer nodig. Alle 0-modellen zijn uiteraard elektrisch aangedreven.

Daarnaast toont Honda zijn eerste elektrisch aangedreven kei-car: de N-One E. Een kei-car is een minuscule auto die dankzij de beperkte afmetingen belastingvoordeel geniet in Japan. Deze op maat gemaakte auto's worden nauwelijks geëxporteerd. Echter, Honda wil de N-One E in Engeland op de markt brengen om daar elektrisch rijden betaalbaar te maken. Mocht dat succesvol blijken, dan overweegt Honda om een linksgestuurde variant te ontwikkelen voor de rest van Europa.

Ook Honda toont meer dan alleen auto's. Net als voorgaande jaren brengt Honda het eigen vliegtuig mee: de Honda Jet. Dit keer gaat Honda zelfs nog een stap verder met een eigen raket!

Mazda

Mazda toont twee conceptcars. De X-Coupe Vision prikkelt de fantasie met een nieuwe evolutie van Mazda's "Kodo"-designtaal. De X-Coupe wordt aangedreven door een rotatiemotor in combinatie met een elektromotor. Dit maakt duidelijk dat de X-Coupe vooral experimenteel is.

De X-Compact Vision is daarentegen veel realistischer. Het lijnenspel oogt moderner dan dat van de X-Coupe, maar geeft desondanks de indruk van een productiemodel. Gezien de afmetingen is de X-Compact een logische opvolger van de Mazda2. Mazda doet geen uitspraken over de aandrijving en gebruikt de X-Compact vooral als proeftuin voor een AI-systeem dat de gevoelens van de bestuurder wil begrijpen. De auto zou op die manier ook een vriend moeten worden.

Suzuki

Suzuki staat bekend als fabrikant van veel meer dan alleen auto's en dus is het geen verrassing dat de fabrikant ook motorfietsen en eenpersoons voertuigjes toont. Centraal op de stand staat de "Vision e-Sky". Dit model is zo eenvoudig mogelijk opgezet om de prijs zo laag mogelijk te kunnen houden. De e-Sky heeft een elektrische actieradius van 270 km en zou voor het einde van 2026 op de Japanse markt verschijnen.

Mitsubishi

De Elevance is een futuristisch ogend studiemodel dat Mitsubishi gebruikt om te experimenteren met de "Dynamic Shield"-stijl. Tegen alle trends in is de Elevance geen elektrische auto, maar een plug-inhybride. Echter, deze hybride gebruikt een alternatieve brandstof in plaats van benzine. Daarbij is de Elevance voorzien van een AI gestuurde bijrijder die reisadvies geeft en aanmoedigt tot avontuur.

Nissan

Japan is een land van tradities en dus is de MPV nog niet geheel verdrongen door de SUV. Nissan introduceert daarom de vierde generatie van de grote MPV: de Elgrand. De vormgeving is overduidelijk afgeleid van de "Hyper Tourer"-conceptcar die Nissan toonde tijdens de Mobility Show van 2023. De Elgrand wordt aangedreven door de nieuwste generatie van Nissans "e-4FORCE"-aandrijflijn. De Elgrand is niet in Europa of Amerika te koop.

Daihatsu

Daihatsu heeft zich vele jaren geleden teruggetrokken van de Europese markt, maar is in Japan nog springlevend. Daihatsu specialiseert zich in kleine auto's en biedt die in alle vormen aan, van mini-vrachtwagen (zie panoramafoto) tot hippe cabriolet.

Daihatsu toont een prototype van de volgende Copen. Omdat deze cabriolet tevens een kei-car is, draagt deze conceptcar de naam K-Open. Omdat de Copen / K-Open alleen in Japan te koop is, is het uiterlijk op de Japanse smaak afgestemd: modern, retro en schattig tegelijk. Op veler verzoek krijgt de nieuwe Copen achter- in plaats van voorwielaandrijving, waarmee de traditionele "roadster"-belevenis compleet is.

BYD

BYD was het eerste Chinese merk dat de oversteek maakte naar Japan. Op de Mobility Show onthult BYD een elektrisch aangedreven kei-car. Ook hier betreft het een auto die op maat gemaakt is voor Japan: de Racco.

BYD is al enige tijd actief in Japan met bedrijfswagens en neemt daarom ook de T35 elektrische vrachtwagen en de J7 / K8 elektrisch aangedreven bussen mee naar Tokio.

BMW

Een van de weinige Europese merken die acte de présence geven in Tokio is BMW. In Japan wordt waterstof nog steeds gezien als mogelijk alternatief voor benzine en diesel en daarom toont BMW diverse conceptcars met brandstofcel.

De publiekstrekker is echter de "Concept Speed Top". Dit studiemodel houdt het midden tussen een coupé en een shooting-brake, waarop BMW's nieuwste huisstijl met succes is toegepast.

Diversen

De "Tokyo Motorshow" heet sinds 2023 de "Japan Mobility Show" om een groter publiek aan te kunnen spreken. De show is namelijk bedoeld als dagje uit voor het hele gezin. Technische universiteiten presenteren zich in Tokio aan potentiële studenten, kleine bedrijfjes laten hun unieke visie op de toekomst zien en Japan's eigen speelgoedfabrikant "Tomica" is altijd goed voor een spectaculaire stand. Dit jaar toont Tomica meer dan alleen speelgoedautootjes: het brengt ook de echte auto's mee waarop de schaalmodellen zijn gebaseerd.

Conclusie

Zoals de naam al suggereert, is de Japan Mobility Show een Japans feestje. De getoonde nieuwe auto's zijn vrijwel allemaal alleen op de Japanse markt gericht en zullen nooit worden geëxporteerd. Zelfs Chinese fabrikanten bouwen unieke modellen voor de Japanse markt. Net als op de Tokyo Motorshow van weleer zijn er in Japan heel veel conceptcars te zien. Echter, ook dat zijn voornamelijk voorbodes van nieuwe modellen die alleen in Japan te koop zullen zijn.

Voor buitenlandse bezoekers is de Japan Mobility Show dus van minder belang. Echte autoliefhebbers genieten daarentegen van de exclusieve modellen, bizarre concepten en eigenzinnige vindingen die nergens anders te zien zijn. Voor Japanse bezoekers is de Mobility Show juist een op maat gemaakt dagje vermaak.