Waar een klein land groot in kan zijn

De Autosalon van Brussel biedt zelfs een heuse wereldprimeur. De Mazda MX-30 e-SkyActiv R-EV is een plug-in hybride versie van de auto die tot voor kort alleen als volledig elektrische auto verkrijgbaar was. Toch is de MX-30 plug-in hybride anders dan anders. Geheel volgens de traditie van Mazda is namelijk gekozen voor een wankelmotor! Deze drijft de wielen niet direct aan, maar dient als generator voor de elektromotor. De actieradius zou hiermee toenemen tot 600 km.

Honda

Honda heeft de Jazz optisch en technisch bijgepunt. Naast de gewijzigde koplampen en de onderste rand van de voor- en achterbumper, werd een nieuwe uitvoering onthuld in de vorm van een extra sportieve Advance Sport. Op technisch vlak is de aandrijflijn sterker geworden. Zo nam het vermogen toe met 14 pk naar een totaal van 122 en werd ook de transmissie herzien voor een soepeler geheel.

Jeep

Nog een nieuwtje in Brussel. Traditioneel werd de Auto van het Jaar bekend gemaakt op de Autosalon van Genève, maar door het wegvallen daarvan is de uitreiking verhuisd naar Brussel (zie ook de panoramafoto). Dat zorgt voor feest bij Jeep! De allereerste elektrische auto van het merk ging er vandoor met de prijs. De aan de Peugeot e2008 en Opel Mokka e verwante Avenger mag zich mede dankzij het onderscheidende uiterlijk de Auto van het Jaar 2023 noemen.

Volkswagen

De vernieuwde Volkswagen ID.3 werpt zijn schaduw vooruit in Brussel. Daar is namelijk een gecamoufleerde versie van de vernieuwde ID.3 te zien. De belangrijkste wijzigingen bestaan uit een volledig vegan interieur, verbeterde software (met slimmere routeplanner), groter display en uitneembare laadvloer in de bagageruimte.

Mini

Uiteraard zijn in Brussel ook de nodige conceptcars te zien, die een hint geven naar de modellen van de toekomst. Een vrolijke en stoere verschijning bij Mini is de Concept Aceman. Het is een vooruitblik op een nieuwe elektrische crossover die zich moet gaan nestelen in het gat tussen de normale Mini en de Countryman.

Polestar

De Polestar 3 lijkt in het echt veel groter dan de eerste foto's deden vermoeden. Toch is dit niet verrassend, want de auto is technisch verwant aan de Volvo EX90. Met de 3 gooit Polestar het echter wel over een andere boeg en legt de nadruk op prestaties. Reken daarnaast op een actieradius van tot 600 km en supersnel opladen.

Ford

Een Amerikaans icoon maakt de oversteek naar Europa. De Ford Bronco beleeft zijn Europese debuut in Brussel. De Amerikaanse gigant komt eind 2023 naar Nederland.

Opel

Opel presenteert zich sportief met een groen tintje. Het nieuws bij Opel komt in de vorm van de Opel Astra Electric en GSE en de GrandLand GSE. Met 400 km bereik moet de Astra E dé auto worden die het traditionele C-segment elektrificeert. De Astra Electric is optisch nauwelijks te onderscheiden van de normale Astra en alleen al dat kan een pré zijn. De Grand Sport Electric (GSE) versies ogen niet alleen extra stoer, maar zijn ze dat ook dankzij een op sportieve rijeigenschappen afgesteld onderstel en in het geval van de GrandLand zelfs 300 pk vermogen en vierwielaandrijving.

Toyota

In navolging van de Yaris en Corolla is de Toyota RAV4 GR Sport in Brussel aanwezig in een extra sportieve versie van de hybride of plug-in hybride SUV. Het verschil is optisch en onderhuids dankzij meer op prestaties afgestelde ophanging en dempers rondom. Het hybridemerk bij uitstek toont daarnaast in Brussel ook met de GR Supra en de immense Tundra pick-up. De geheel nieuwe Prius schittert door afwezigheid.

Microlino

Favoriet van de redactie is de Microlino, een mix van een auto en een motorfiets. Dit elektrisch aangedreven voertuigje heeft een onweerstaanbare charme en is inmiddels daadwerkelijk te koop! De Microlino wordt in België geïmporteerd door D'Ieteren en heeft een richtprijs van 14.900 euro.

Tenslotte

Ondanks de toegenomen nieuwswaarde is ook in Brussel te merken dat autoshows aan belang inboeten. Ook in België zijn veel merken afwezig en daarom is de show lang niet zo groot als in de gloriejaren. Om dit deels goed te maken zijn in "The Avenue" in paleis 6 de traditionele droomauto's (McLaren, Alpina, Aston Martin, etc.) te zien. In paleis 9 is aandacht voor e-gaming, zodat ook de jongere bezoekers zich een dag kunnen vermaken.

Conclusie

De Autosalon van Brussel was ooit een nationaal feestje dat het vooral moest hebben van speciale aanbiedingen voor bezoekers die op de show een auto kochten. Dit heeft altijd voor veel bezoekers (lees: inkomsten) gezorgd en is de redding van deze autoshow geweest. Bij gebrek aan concurrentie is de Autosalon van Brussel nu zelfs gegroeid in nieuwswaarde en is het de plek waar de Auto van het Jaar is aangekondigd. Zo kan een klein land groot zijn!