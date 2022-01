Audi R8 V10 RWD nu bestelbaar

7 januari 2022 | Met de nieuwe R8 V10 performance RWD-modellen focust Audi op puur rijplezier. In zowel de Coupé- als de Spyder-uitvoering staat de combinatie van achterwielaandrijving en de 419 kW/570 pk sterke V10 voor sportieve prestaties. De nieuwe R8 RWD-modellen zijn inmiddels te bestellen bij de Audi-dealer, vanaf 236.168 euro.

De atmosferische 5,2-liter V10 in de nieuwe R8 V10 performance RWD-modellen in kerncijfers: 419 kW/570 pk en 550 Nm aan trekkracht op louter de achterwielen. Een 7-traps S-Tronic transmissie met dubbele koppeling is standaard. Daarbij zijn de nieuwe R8 RWD-modellen relatief licht (1.590 kg voor de Coupé en 1.695 kg voor de Spyder) en dat vertaalt zich in de prestaties: een sprint van 0-100 km/u in 3,7 seconden voor de Audi R8 V10 performance RWD Coupé (Spyder: 3,8 sec.) en een top van 329 km/u (Spyder: 327 km/u).

De nieuwe R8 V10 performance RWD-modellen worden grotendeels met de hand vervaardigd in de fabriek waar Audi ook de R8 LMS GT4-racewagens bouwt. De straat- en circuitversies hebben zo'n 60% van alle gebruikte componenten met elkaar gemeen. Uiterlijke accenten als de matzwarte singleframe grille, splitter, grote luchtinlaten en diffuser achter benadrukken de verwantschap met de racerij ook optisch.

Om rijplezier te garanderen, beschikken de R8 V10 performance RWD-modellen uiteraard over een mechanisch sperdifferentieel op de achteras. Het performance-sportonderstel met lichtgewicht CFRP-stabilisator is optioneel. Vooral in Sport-modus kan de bestuurder met gecontroleerde drifts maximaal genieten van de dynamiek van achterwielaandrijving. Dynamic Steering draagt bij aan een preciezere respons op stuurbewegingen en geeft daarbij feedback. Voor meer (race)gevoel zijn speciale 20 inch Cup-banden leverbaar. Een remsysteem met keramische schijven is eveneens optioneel.

De nieuwe Audi R8 V10 performance RWD Coupé is leverbaar vanaf € 236.168 en de Spyder met elektrisch bediende softtop vanaf € 251.628* Met onder meer speciale stylingpacks voor het in- en exterieur zijn de supercars geheel naar eigen wens te personaliseren. Audi exclusive gaat nog een stap verder. Via dit maatwerkprogramma zijn bijvoorbeeld matte tinten beschikbaar en zijn de kenmerkende sideblades in contrastkleur uit te voeren. Zelfs een eigen naam of logo in de dorpels behoort tot de mogelijkheden.

