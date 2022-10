Audi R8 als Coupe V10 GT RWD

Als basis voor de nieuwe R8 GT RWD dient de R8 V10 performance RWD. Audi Sport GmbH heeft het vermogen van deze 'limited edition' echter op het niveau gebracht van de R8 V10 performance quattro. Concreet: 620 pk uit een cilinderinhoud van 5,2 liter en een koppel van 565 Nm tussen de 6.400 en 7.000 tpm (max. toerental: 8.700 tpm). De R8 GT RWD accelereert in 3,4 seconden naar 100 km/u en klokt in 10,1 seconden een snelheid van 200 km/u. De topsnelheid bedraagt 320 km/u.

De Audi R8 GT RWD heeft een nieuwe DSG-transmissie met dubbele koppeling en zeven versnellingen die sneller schakelt. Dankzij de aangepaste overbrengingsverhoudingen zorgt de transmissie in alle versnellingen voor een nog krachtigere acceleratie. Exclusief voor de R8 GT RWD is het inlaatspruitstuk van de V10-motor zwart gelakt.

Torque Rear-rijprogramma

Bij Audi Sport GmbH in Böllinger Höfe wordt de R8 GT grotendeels met de hand gebouwd. Nieuw is het rijprogramma Torque Rear. Als onderdeel van het ESC wordt slip op de achteras gecontroleerd door de tractiecontrole. Hierbij kan worden gekozen uit zeven niveaus: niveau 1 zorgt voor zo min mogelijk slip, niveau 7 staat juist heel veel slip toe.

Het gewenste Torque Rear-niveau kan met een satelliet op het stuur worden bepaald. Met deze functie kan de mate van slip worden afgestemd op de bekwaamheid van de bestuurder en de omstandigheden op de weg. Aan de hand van gegevens die sensoren verzamelen over de draaisnelheid van de wielen, de stuurhoek, de positie van het gaspedaal en de gekozen versnelling 'stuurt' de ECU van de motor een afgemeten hoeveelheid vermogen naar de achterwielen.

Gewichtsreductie

Ten opzichte van de R8 Coupé V10 performance RWD heeft de nieuwe GT 20 kilo minder gewicht. Zonder bestuurder weegt de auto 1.570 kg. De exclusieve 20 inch tienspaaks velgen kunnen voor gebruik op zowel de openbare weg als op het circuit worden voorzien van Michelin Sport Cup 2-banden. De velgen zijn gemaakt van gesmeed lichtmetaal en leveren een belangrijke bijdrage aan de totale gewichtsreductie. Daarnaast brengen de standaard keramische remschijven het gewicht verder naar beneden.

De auto heeft standaard R8-schaalstoelen en het R8 performance sportonderstel, dat is uitgevoerd met een stabilisatorstang van met koolstofvezel versterkt kunststof. Deze zorgt in combinatie met de twee reactiestangen van rood geanodiseerd aluminium voor een verdere gewichtsbesparing en een verbetering van de wegligging en stuurdynamiek. Optioneel kan de R8 GT RWD worden besteld met verstelbare veerpoten. De compressie en de uitgaande slag zijn individueel af te stellen met gereedschap dat bij de auto wordt geleverd. De koper van de R8 GT RWD krijgt tevens duidelijke instructies over de manier waarop de veerpoten kunnen worden afgesteld.

Uitstraling

Voor het uiterlijke onderscheid ten opzichte van de andere R8-modellen heeft Audi Sport GmbH een aantal exclusieve kenmerken aan de nieuwe R8 V10 GT RWD toegevoegd. Op de achterzijde heeft de auto een zwart 'R8 GT' embleem. De in de windtunnel ontwikkelde Carbon Aerokit is uitgevoerd in hoogglans zwart en belooft een betere koersstabiliteit en hogere bochtsnelheden. De Carbon Aerokit bestaat uit een front splitter, luchtgeleiders op de hoeken van de voor- en achterbumper, speciale zijskirts, een diffuser en een achterspoiler met zwanenhalsophanging die voor een optimale luchtstroom onder de vleugel zorgt en zo de aerodynamische efficiëntie vergroot.

Net als zijn voorganger wordt de nieuwe R8 GT RWD aangeboden in de matte lakkleur Suzukagrijs. Daarnaast is de auto leverbaar in Tangorood en Daytonagrijs metallic.

Genummerde editie

Ook in de auto verwijst Audi Sport GmbH naar de eerste R8 GT uit 2010. Het interieur is uitgevoerd in een combinatie van zwart en rood. De auto heeft rode veiligheidsgordels die eerder exclusief in de R8 GT van twaalf jaar geleden werden toegepast. De vloermatten en de R8-schaalstoelen zijn voorzien van de modelnaam in zwart en rood. Nog een exclusief detail: het specifieke productienummer van elk R8 GT RWD-model is terug te vinden in de carbon inleg van de versnellingspook.